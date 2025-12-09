Az EU legújabb botránya ezúttal nem az Európai Parlamentet, hanem az Európai Külügyi Szolgálatot (EEAS) és a College of Europe-ot érinti.
Rengeteg amerikai katonát vonna ki Európából Donald Trump: mit fognak erre lépni az oroszok?
Az amerikai Kongresszus a 2026 évi védelmi felhatalmazási törvény kompromisszumos szövegében alsó küszöböt húzott az európai és a dél koreai amerikai csapatlétszámnak. A javaslat érdemben szűkíti a Pentagon mozgásterét, mert a csökkentéshez kongresszusi tájékoztatást és nemzetbiztonsági indoklást köt.
A hétvégén véglegesített 2026 évi Nemzeti védelmi felhatalmazási törvény tervezete szerint az Egyesült Államok Európában állomásozó katonaságának létszáma nem eshet 76 ezer alá kongresszusi kontroll nélkül. A javaslat alapján a Pentagon csak akkor csökkenthet ez alá, ha a védelmi miniszter és az amerikai európai parancsnokság vezetője igazolja a Kongresszusnak, hogy a lépés nem sérti az amerikai és a NATO biztonsági érdekeit, és az amerikai fél egyeztetett a szövetségesekkel.
A tervezet külön rögzíti a NATO legfontosabb katonai posztját is. A Szövetséges Erők Európai Főparancsnoka tisztséget továbbra is amerikai főtisztnek kell betöltenie, és a javaslat a poszt átadását is jelentési és igazolási feltételekhez köti.
A szöveg a dél koreai amerikai jelenlétre is alsó határt állít: a létszám nem mehet 28 500 alá. Ha a Pentagon csökkenteni akarna, bizonyítania kell a Kongresszus felé, hogy a lépés nem gyengíti az elrettentést Észak Korea irányába.
A háttérben futó NATO egyeztetéseken az amerikai fél közben azt várja az európai szövetségesektől, hogy 2027 re készen álljanak a védelmi felelősség nagyobb részének viselésére, miközben Washington több vezető pozíciót átadna európai országoknak.
Az ukrán ügyészség októberi adatai szerint mintegy 235 000 katona távozott engedély nélkül.
Zelenszkij szerint még nincs megállapodás Ukrajna keleti területeiről az amerikai tárgyalásokon.
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: ezt a helyzetet vajon hogyan fogja kezelni?
Újabb fegyveres összecsapások robbantak ki Thaiföld és Kambodzsa között a vitatott határterületen, a Donald Trump által közvetített tűzszüneti megállapodás ellenére.
A 7,6-os rengés után akár háromméteres hullámok is elérhetik Hokkaido és Aomori partjait, a hatóságok sürgősségi intézkedéseket vezettek be.
A Louvre egyiptomi részlegében több száz műalkotás sérült meg egy novemberi vízszivárgás miatt.
Donald Trump amerikai elnök csalódottságát fejezte ki, amiért Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még nem olvasta el az amerikai békejavaslatot.
Bár a sérült részeket korábban ideiglenesen lezárták, a végleges helyreállítás továbbra is megoldatlan.
Az Egyesült Államok rendkívül kedvező ajánlatot tett Lengyelországnak: 250 használt Stryker páncélozott járművet kínál mindössze 1 dollárért.
Az orosz hadsereg újabb területi nyereségeket jelentett be Ukrajnában, miközben Kinzsal hiperszonikus rakétákkal mért csapást ukrán katonai létesítményekre.
Keményen üzent Csehország elnöke: egy ponton túl elkerülhetetlen a határozott fellépés Moszkva ellen
Petr Pavel szerint eljött az a pont, amikor a NATO légterét megsértő orosz repülőgépeket és drónokat akár le is kellene lőni, ha Moszkva tovább feszegeti...
Itt a fordulat, berobbant az orosz offenzíva: őrült tempóban nyomulnak előre Putyin katonái, aggasztó a helyzet
Oroszország novemberben jelentős területi nyereséget ért el Ukrajnában, mintegy 320 négyzetkilométerrel növelve az általa ellenőrzött területet.
Megszólalt Trump egyik legerősebb embere: karnyújtásnyira az ukrajnai háború lezárása, ezek még a kérdéses pontok
Keith Kellogg szerint már karnyújtásnyira van a megállapodás az ukrajnai háború lezárásáról, ugyanakkor a Donbász hovatartozása és a zaporizzsjai atomerőmű sorsa továbbra is komoly vitapont.
Közel az összeomlás, dupla rezsicsekket kap decemberben rengeteg dolgozó: sok cég a béreket sem tudja kifizetni
Kisvállalkozások ezrei kerültek pénzügyi csapdába az év végén: nincs elegendő forrásuk a decemberi bérek kifizetésére, közben a szolgáltatók dupla rezsit szednek be.
Az amerikai nemzetbiztonsági stratégia módosításai sok mindenben megegyeznek az orosz elképzelésekkel, de a mélyállam megakadályozhatja a végrehajtásukat.
Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett Trump különmegbízottjával és vejével az ukrajnai békefolyamatról
Aszad-rezsim egykori vezetői milliókat költenek fegyveres erők szervezésére Szíriában, hogy visszaszerezzék elvesztett hatalmukat.
Kiderült, aljas módszerrel soroznak be embereket az orosz hadseregbe: több áldozat meghalt már az ukrán fronton
Egy kenyai fiatalember, David Kuloba, aki biztonsági őri állás reményében utazott Oroszországba, az ukrán fronton vesztette életét, miután megtévesztő toborzás áldozata lett.
Riasztották a NATO-gépeket, óriási támadást indított Oroszország: megelőző intézkedésekre volt szükség
Lengyelország NATO-vadászgépeket és légvédelmi rendszereket aktivált szombat hajnalban, miután Oroszország nagyszabású drón- és rakétatámadást indított Ukrajna ellen.
