Vilnius, Lithuania - February 25 2025: Flag with symbol of NATO waiving on a blurred green background
Világ

Rengeteg amerikai katonát vonna ki Európából Donald Trump: mit fognak erre lépni az oroszok?

MTI
2025. december 9. 12:02

Az amerikai Kongresszus a 2026 évi védelmi felhatalmazási törvény kompromisszumos szövegében alsó küszöböt húzott az európai és a dél koreai amerikai csapatlétszámnak. A javaslat érdemben szűkíti a Pentagon mozgásterét, mert a csökkentéshez kongresszusi tájékoztatást és nemzetbiztonsági indoklást köt.

A hétvégén véglegesített 2026 évi Nemzeti védelmi felhatalmazási törvény tervezete szerint az Egyesült Államok Európában állomásozó katonaságának létszáma nem eshet 76 ezer alá kongresszusi kontroll nélkül. A javaslat alapján a Pentagon csak akkor csökkenthet ez alá, ha a védelmi miniszter és az amerikai európai parancsnokság vezetője igazolja a Kongresszusnak, hogy a lépés nem sérti az amerikai és a NATO biztonsági érdekeit, és az amerikai fél egyeztetett a szövetségesekkel. 

A tervezet külön rögzíti a NATO legfontosabb katonai posztját is. A Szövetséges Erők Európai Főparancsnoka tisztséget továbbra is amerikai főtisztnek kell betöltenie, és a javaslat a poszt átadását is jelentési és igazolási feltételekhez köti. 

A szöveg a dél koreai amerikai jelenlétre is alsó határt állít: a létszám nem mehet 28 500 alá. Ha a Pentagon csökkenteni akarna, bizonyítania kell a Kongresszus felé, hogy a lépés nem gyengíti az elrettentést Észak Korea irányába.

A háttérben futó NATO egyeztetéseken az amerikai fél közben azt várja az európai szövetségesektől, hogy 2027 re készen álljanak a védelmi felelősség nagyobb részének viselésére, miközben Washington több vezető pozíciót átadna európai országoknak.
Címlapkép: Getty Images
