A magyar miniszterelnök az elsők között támogatta Trump 2016-os elnöki kampányát.
Zelenszkijt fogadta Leó pápa: ezt üzente a béketárgyalásokkal kapcsolatban az egyházfő
XIV. Leó pápa kedden a Róma melletti Castel Gandolfo pápai rezidencián fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, a megbeszélés középpontjában az ukrajnai háború állt, közölte a Szentszék. A pápa a párbeszéd folytatását sürgette, és azt mondta, igazságos és tartós békéhez kell eljutni.
A felek szóba hozták a háborús foglyok helyzetét, valamint azt is, hogy az ukrán gyerekek visszatérhessenek a családjukhoz, a Vatikán ezzel azokra utalt, akiket Ukrajnából Oroszországba vittek. A találkozó nagyjából fél óráig tartott.
Zelenszkij délután Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is találkozik Rómában. A pápai találkozót Antonio Tajani külügyminiszter úgy kommentálta, hogy Olaszország továbbra is támogatja Ukrajnát, igazságos és tartós békét akar, és szerinte az Egyesült Államok kulcsszerepet játszhat a tűzszünet elérésében.
Az ukrán elnök London és Brüsszel után érkezett Olaszországba, és európai partnereivel a Washington által kidolgozott béketerv módosításairól egyeztet.
Mint ismert, Ukrajna a mai nap adja át Washingtonnak az ukrajnai rendezést célzó amerikai béketerv átdolgozott változatát, mondta Zelenszkij ukrán elnök.
A japán meteorológiai szolgálat közlése szerint a földrengés a Japán-tengeren, Aomori prefektúra partjaitól 80 kilométerre, 50 kilométer mélyen történt.
Kedden adják át Washingtonnak az ukrajnai rendezést célzó amerikai béketerv átdolgozott változatát, mondta Zelenszkij ukrán elnök.
Zelenszkij szerint még nincs megállapodás Ukrajna keleti területeiről az amerikai tárgyalásokon.
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: ezt a helyzetet vajon hogyan fogja kezelni?
Újabb fegyveres összecsapások robbantak ki Thaiföld és Kambodzsa között a vitatott határterületen, a Donald Trump által közvetített tűzszüneti megállapodás ellenére.
A 7,6-os rengés után akár háromméteres hullámok is elérhetik Hokkaido és Aomori partjait, a hatóságok sürgősségi intézkedéseket vezettek be.
A Louvre egyiptomi részlegében több száz műalkotás sérült meg egy novemberi vízszivárgás miatt.
Donald Trump amerikai elnök csalódottságát fejezte ki, amiért Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még nem olvasta el az amerikai békejavaslatot.
Bár a sérült részeket korábban ideiglenesen lezárták, a végleges helyreállítás továbbra is megoldatlan.
Az Egyesült Államok rendkívül kedvező ajánlatot tett Lengyelországnak: 250 használt Stryker páncélozott járművet kínál mindössze 1 dollárért.
Az orosz hadsereg újabb területi nyereségeket jelentett be Ukrajnában, miközben Kinzsal hiperszonikus rakétákkal mért csapást ukrán katonai létesítményekre.
Keményen üzent Csehország elnöke: egy ponton túl elkerülhetetlen a határozott fellépés Moszkva ellen
Petr Pavel szerint eljött az a pont, amikor a NATO légterét megsértő orosz repülőgépeket és drónokat akár le is kellene lőni, ha Moszkva tovább feszegeti...
Itt a fordulat, berobbant az orosz offenzíva: őrült tempóban nyomulnak előre Putyin katonái, aggasztó a helyzet
Oroszország novemberben jelentős területi nyereséget ért el Ukrajnában, mintegy 320 négyzetkilométerrel növelve az általa ellenőrzött területet.
Megszólalt Trump egyik legerősebb embere: karnyújtásnyira az ukrajnai háború lezárása, ezek még a kérdéses pontok
Keith Kellogg szerint már karnyújtásnyira van a megállapodás az ukrajnai háború lezárásáról, ugyanakkor a Donbász hovatartozása és a zaporizzsjai atomerőmű sorsa továbbra is komoly vitapont.
Közel az összeomlás, dupla rezsicsekket kap decemberben rengeteg dolgozó: sok cég a béreket sem tudja kifizetni
Kisvállalkozások ezrei kerültek pénzügyi csapdába az év végén: nincs elegendő forrásuk a decemberi bérek kifizetésére, közben a szolgáltatók dupla rezsit szednek be.
Az amerikai nemzetbiztonsági stratégia módosításai sok mindenben megegyeznek az orosz elképzelésekkel, de a mélyállam megakadályozhatja a végrehajtásukat.
Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett Trump különmegbízottjával és vejével az ukrajnai békefolyamatról
Aszad-rezsim egykori vezetői milliókat költenek fegyveres erők szervezésére Szíriában, hogy visszaszerezzék elvesztett hatalmukat.
Kiderült, aljas módszerrel soroznak be embereket az orosz hadseregbe: több áldozat meghalt már az ukrán fronton
Egy kenyai fiatalember, David Kuloba, aki biztonsági őri állás reményében utazott Oroszországba, az ukrán fronton vesztette életét, miután megtévesztő toborzás áldozata lett.
