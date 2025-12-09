2025. december 9. kedd Natália
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Vatikán a Szent Péter-bazilikával, Róma, Olaszország
Világ

Zelenszkijt fogadta Leó pápa: ezt üzente a béketárgyalásokkal kapcsolatban az egyházfő

Pénzcentrum
2025. december 9. 13:29

XIV. Leó pápa kedden a Róma melletti Castel Gandolfo pápai rezidencián fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, a megbeszélés középpontjában az ukrajnai háború állt, közölte a Szentszék. A pápa a párbeszéd folytatását sürgette, és azt mondta, igazságos és tartós békéhez kell eljutni. 

A felek szóba hozták a háborús foglyok helyzetét, valamint azt is, hogy az ukrán gyerekek visszatérhessenek a családjukhoz, a Vatikán ezzel azokra utalt, akiket Ukrajnából Oroszországba vittek. A találkozó nagyjából fél óráig tartott. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Zelenszkij délután Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is találkozik Rómában. A pápai találkozót Antonio Tajani külügyminiszter úgy kommentálta, hogy Olaszország továbbra is támogatja Ukrajnát, igazságos és tartós békét akar, és szerinte az Egyesült Államok kulcsszerepet játszhat a tűzszünet elérésében. 

Kapcsolódó cikkeink:

Az ukrán elnök London és Brüsszel után érkezett Olaszországba, és európai partnereivel a Washington által kidolgozott béketerv módosításairól egyeztet.

Mint ismert, Ukrajna a mai nap adja át Washingtonnak az ukrajnai rendezést célzó amerikai béketerv átdolgozott változatát, mondta Zelenszkij ukrán elnök.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #olaszország #világ #donald trump #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #béke #vatikán #tűzszünet #XIV. Leó pápa

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:26
14:12
14:10
13:58
13:49
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 9.
Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot
2025. december 8.
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
2025. december 9.
Tömegével rohanják meg a zacikat a magyarok karácsony előtt: meglepő, milyen értékeket adnak be, vesznek ki
2025. december 9.
Óriási változás jön a magyarországi béreknél: tömeges felmondási hullám jöhet, ha ez életbe lép
2025. december 8.
Tehetetlenek az orvosok is: olyan népbetegség ütötte fel a fejét 2025-re, amire nincs hatásos gyógyszer
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 9. kedd
Natália
50. hét
December 9.
Korrupcióellenes világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Hivatalos, átment a nyugdíjreform: tényleg az átlagbérhez kötik az idősek járandóságait
2
3 napja
Riasztották a NATO-gépeket, óriási támadást indított Oroszország: megelőző intézkedésekre volt szükség
3
3 napja
Óriási a baj, eltalálták a csernobili atomerőmű védőburkolatát: katasztrófától tart az ENSZ, ez nem tréfa
4
1 hete
Meglepő bejelentést tett Zelenszkij: újabb fordulat jöhet a háborúban?
5
2 napja
Közel az összeomlás, dupla rezsicsekket kap decemberben rengeteg dolgozó: sok cég a béreket sem tudja kifizetni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatadó
A hatályos jogszabály értelmében a kamatjövedelmek után kamatadót kell fizetni, melynek mértéke 16 százalék. Hosszabb távú befektetésekkel mérsékelhetjük az adó mértékét, több befektetési forma esetén 3 év után 10, míg 5 év után 0 százalékos kamatadót kell fizetnünk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 9. 14:26
Elképesztő ajánlat: fillérekért foglalhatsz repjegyet a görög csodaszigetre, a jó idő garantált
Pénzcentrum  |  2025. december 9. 13:49
Rendkívüli kormányinfót hirdetett Gulyás Gergely: milyen bejelentésre készül a miniszter?
Agrárszektor  |  2025. december 9. 13:34
Ez a technológia átformálja a mezőgazdaságot: sokat bukhat, aki nem él vele