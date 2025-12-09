Zelenszkijt fogadta Leó pápa: ezt üzente a béketárgyalásokkal kapcsolatban az egyházfő

XIV. Leó pápa kedden a Róma melletti Castel Gandolfo pápai rezidencián fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, a megbeszélés középpontjában az ukrajnai háború állt, közölte a Szentszék. A pápa a párbeszéd folytatását sürgette, és azt mondta, igazságos és tartós békéhez kell eljutni.

A felek szóba hozták a háborús foglyok helyzetét, valamint azt is, hogy az ukrán gyerekek visszatérhessenek a családjukhoz, a Vatikán ezzel azokra utalt, akiket Ukrajnából Oroszországba vittek. A találkozó nagyjából fél óráig tartott.

Zelenszkij délután Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is találkozik Rómában. A pápai találkozót Antonio Tajani külügyminiszter úgy kommentálta, hogy Olaszország továbbra is támogatja Ukrajnát, igazságos és tartós békét akar, és szerinte az Egyesült Államok kulcsszerepet játszhat a tűzszünet elérésében.

Az ukrán elnök London és Brüsszel után érkezett Olaszországba, és európai partnereivel a Washington által kidolgozott béketerv módosításairól egyeztet.

Mint ismert, Ukrajna a mai nap adja át Washingtonnak az ukrajnai rendezést célzó amerikai béketerv átdolgozott változatát, mondta Zelenszkij ukrán elnök.