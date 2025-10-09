2025. október 9. csütörtök Dénes
Készpénzes dollárszámlák és tőzsdei mutatók (pénz, üzlet, pénzügy, válság, siker, leértékelés, infláció)
Megtakarítás

Itt az amerikai bankvezér súlyos jóslata: tényleg régen látott összeomlás közeleg a tőzsdén?

Pénzcentrum
2025. október 9. 18:47

A JP Morgan vezérigazgatója szerint az amerikai részvénypiacok jelentős korrekciója várható a következő hat hónaptól két évig terjedő időszakban, ami nagyobb kockázatot jelent, mint amit a piac jelenleg tükröz.

Jamie Dimon, Amerika legnagyobb bankjának vezetője a BBC-nek adott interjújában elmondta, hogy "sokkal aggódóbb, mint mások" egy komoly piaci korrekció miatt. Véleménye szerint számos tényező, köztük a geopolitikai környezet, a költségvetési kiadások és a világ újrafegyverkezése növeli a bizonytalanságot.

"Mindezek a dolgok olyan problémákat okoznak, amelyekre nem tudjuk a választ. Ezért azt mondom, hogy a bizonytalanság szintjének magasabbnak kellene lennie az emberek fejében, mint amit normálisnak neveznék" – fogalmazott a bankár.

Az elmúlt évek részvénypiaci növekedését nagyrészt a mesterséges intelligenciába történő befektetések hajtották. Dimon szerint "az MI valós, és összességében kifizetődő lesz", de hozzátette, hogy az MI-be fektetett pénz egy része "valószínűleg elvész".

A globális biztonsággal kapcsolatban a JP Morgan vezére a nagyobb katonai beruházások fontosságát hangsúlyozta: "Az emberek a kriptovaluták felhalmozásáról beszélnek, én mindig azt mondom, hogy lövedékeket, fegyvereket és bombákat kellene felhalmoznunk. A világ sokkal veszélyesebb hely, és én inkább a biztonságot választanám."

Dimon szerint az Egyesült Államok "kissé megbízhatatlanabbá" vált a világszíntéren, de megjegyezte, hogy a Trump-adminisztráció egyes lépései arra ösztönözték Európát, hogy foglalkozzon a NATO-ba történő alulbefektetéssel és gazdasági versenyképességének hiányával.

Kapcsolódó cikkeink:

A bankár optimista az Egyesült Államok és India közötti kereskedelmi tárgyalások áttörésével kapcsolatban is. Elmondása szerint közel van egy megállapodás, amely csökkentené az Indiára kivetett további vámokat, amelyeket az Oroszországgal, különösen az olajvásárlásokkal folytatott kereskedelme miatt szabtak ki.

Bár Dimon nevét gyakran említik a politikába potenciálisan átlépő pénzügyi vezetők között, az interjúban azt mondta, hogy ez "nincs napirenden", és fókusza a JP Morgan "egészséges és élénk vállalatként" való megtartása. Tréfásan hozzátette: "Ha nekem adnák az elnökséget, elvállalnám. Azt hiszem, jó munkát végeznék."
Címlapkép: Getty Images
