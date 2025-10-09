Az Egyesült Államok szankciókat vezetett be Szerbia fő olajszállítója, a többségi orosz tulajdonban lévő Petroleum Industry of Serbia (NIS) ellen.
Itt az amerikai bankvezér súlyos jóslata: tényleg régen látott összeomlás közeleg a tőzsdén?
A JP Morgan vezérigazgatója szerint az amerikai részvénypiacok jelentős korrekciója várható a következő hat hónaptól két évig terjedő időszakban, ami nagyobb kockázatot jelent, mint amit a piac jelenleg tükröz.
Jamie Dimon, Amerika legnagyobb bankjának vezetője a BBC-nek adott interjújában elmondta, hogy "sokkal aggódóbb, mint mások" egy komoly piaci korrekció miatt. Véleménye szerint számos tényező, köztük a geopolitikai környezet, a költségvetési kiadások és a világ újrafegyverkezése növeli a bizonytalanságot.
"Mindezek a dolgok olyan problémákat okoznak, amelyekre nem tudjuk a választ. Ezért azt mondom, hogy a bizonytalanság szintjének magasabbnak kellene lennie az emberek fejében, mint amit normálisnak neveznék" – fogalmazott a bankár.
Az elmúlt évek részvénypiaci növekedését nagyrészt a mesterséges intelligenciába történő befektetések hajtották. Dimon szerint "az MI valós, és összességében kifizetődő lesz", de hozzátette, hogy az MI-be fektetett pénz egy része "valószínűleg elvész".
A globális biztonsággal kapcsolatban a JP Morgan vezére a nagyobb katonai beruházások fontosságát hangsúlyozta: "Az emberek a kriptovaluták felhalmozásáról beszélnek, én mindig azt mondom, hogy lövedékeket, fegyvereket és bombákat kellene felhalmoznunk. A világ sokkal veszélyesebb hely, és én inkább a biztonságot választanám."
Dimon szerint az Egyesült Államok "kissé megbízhatatlanabbá" vált a világszíntéren, de megjegyezte, hogy a Trump-adminisztráció egyes lépései arra ösztönözték Európát, hogy foglalkozzon a NATO-ba történő alulbefektetéssel és gazdasági versenyképességének hiányával.
A bankár optimista az Egyesült Államok és India közötti kereskedelmi tárgyalások áttörésével kapcsolatban is. Elmondása szerint közel van egy megállapodás, amely csökkentené az Indiára kivetett további vámokat, amelyeket az Oroszországgal, különösen az olajvásárlásokkal folytatott kereskedelme miatt szabtak ki.
Bár Dimon nevét gyakran említik a politikába potenciálisan átlépő pénzügyi vezetők között, az interjúban azt mondta, hogy ez "nincs napirenden", és fókusza a JP Morgan "egészséges és élénk vállalatként" való megtartása. Tréfásan hozzátette: "Ha nekem adnák az elnökséget, elvállalnám. Azt hiszem, jó munkát végeznék."
Az arany ára egy év alatt 50 százalékkal emelkedett, elérve a 3940 dolláros unciánkénti szintet.
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
Az arany és az ingatlan évtizedek óta a két legnépszerűbb menedékeszköz, és 2025-ben ismét sok megtakarítóban ott a kérdés: melyikbe érdemes inkább pénzt tenni?
Hat bázisponttal volt magasabb az e heti átlaghozam, 17 milliárdnyi ajánlatot fogadtak el.
Az MBH Bank megszünteti stratégiai együttműködését az MBH Gondoskodás Egészségpénztárral és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztárral.
Mindenki ebbe fektet most, aki nagyot akar kaszálni: történelmi számok jöttek, ilyet még nem láttunk
Történelmi rekordot ért el szerdán az arany ára, először haladta meg az unciánkénti 4000 dollárt.
Az arany ára átlépte a 4000 dolláros lélektani határt, új történelmi csúcsot elérve ezzel.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1424,35 pontos, 1,43 százalékos emelkedéssel 101 345,95 ponton zárt kedden.
Az árfolyam történelmi magasságokba emelkedett, miután hétfőn átlépte a 3900 dolláros szintet.
Az Igazságügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a büntetőjogi törvények módosítását,
A pénz rongálás bűncselekmény Magyarországon? Mit kell tudnunk a pénz rongálása kapcsán, és ha a pénzrongálás bűncselekmény, hogyan büntetik azt?
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett egy telefonos kibercsaló ellen, aki a jegybank nevével visszaélve kárt okozott egy ügyfélnek.
A részvénypiac forgalma 7,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével jelentős erősödéssel fejezték be a kereskedést az előző napi záráshoz képest.
Az Államadósság Kezelő Központ a fix kamatozású lakossági állampapírok felé tereli a befektetőket a kiszámíthatóbb kamatkiadások és stabilabb adósságportfólió érdekében.
Magyarországon két nagy probléma van a végrendeletekkel. Az első, hogy tíz magyarból kilencnek nincs. A másik pedig az, hogy...
A jelenlegi áremelkedés hátterében többek között Donald Trump amerikai elnök múlt heti bejelentése állhat.
A magas infláció és a gazdasági bizonytalanság ellenére a műtárgypiac továbbra is élénk: a kvalitásos darabok iránt mindig van kereslet.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1192,92 pontos, 1,22 százalékos emelkedéssel, 99 207,79 ponton zárt pénteken.
Soha nem látott vagyonátruházás zajlik a világban: 2025-ben a fejlett országok lakói mintegy 6 billió dollárnyi örökséghez jutnak, döntően a baby boomer generáció jóvoltából.
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
