2025. december 10. szerda Judit
6 °C Budapest
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Zelenszkij váratlan bejelentést tett: akár már hetek múlva választások jöhetnek Ukrajnában

Pénzcentrum
2025. december 10. 09:33

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint akár 60–90 napon belül meg lehet tartani a választásokat Ukrajnában, amennyiben a parlament és a nyugati szövetségesek is támogatják. A kijelentés közvetlen reakció Donald Trump kritikáira, aki szerint túl régóta nem volt választás az országban, írja a HVG a The Guardian alapján.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy kész akár a következő három hónapon belül megtartani az országos választásokat – feltéve, hogy ezt az ukrán parlament és az ország szövetségesei is támogatják. A Guardian értékelése szerint az elnök ezzel Donald Trump legutóbbi bírálataira reagált: az amerikai elnök a Politico-nak adott interjúban kifogásolta, hogy Ukrajna háborús helyzetben elhalasztotta a választásokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Trump ugyanebben az interjúban a Magyarországnak ígért pénzügyi védőpajzsról is beszélt, ám azt mondta, ilyen megállapodást nem kötött – erre reagált később Szijjártó Péter, jelezve, hogy a magyar fél sosem állította ennek ellenkezőjét.

A választások kérdésével kapcsolatban Trump úgy fogalmazott: „Régóta nem voltak választások. Demokráciáról beszélnek, de egy idő után eljön az a pont, ahol ez már nem demokrácia.” Zelenszkij újságíróknak elmondta: tiszteletben tartja partnerei véleményét, de a választások ügye „az ukrán nép dolga, nem más államoké”.

Kapcsolódó cikkeink:

Hozzátette azonban, hogy megvizsgálja a voksolás megszervezésének lehetőségét a következő hónapokban. „Mivel az Egyesült Államok elnöke felvetette a kérdést, röviden válaszolok: készen állok a választásokra” – mondta.

Zelenszkij ugyanakkor nyugati partnereit arról is biztosította, hogy a választások lebonyolítása komoly biztonsági és logisztikai kihívásokat jelentene. Több millió menekült, a megszállt területek lakói, valamint a frontra vezényelt katonák szavazásának megszervezése például egyelőre nem megoldott. Kérte ezért az ukrán parlamentet: módosítsák az erre vonatkozó szabályokat, hogy háborús helyzetben is lehessen választást tartani.

Zelenszkij mandátuma hivatalosan tavaly májusban járt le, ám az ukrán alkotmány jelenleg tiltja a választások megtartását háborús időszakban. Több politikai ellenfele is többször kijelentette: ilyen körülmények között nem biztosítható sem a biztonság, sem a politikai stabilitás.

Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA
1
4 napja
Hivatalos, átment a nyugdíjreform: tényleg az átlagbérhez kötik az idősek járandóságait
2
3 napja
Közel az összeomlás, dupla rezsicsekket kap decemberben rengeteg dolgozó: sok cég a béreket sem tudja kifizetni
3
4 napja
Riasztották a NATO-gépeket, óriási támadást indított Oroszország: megelőző intézkedésekre volt szükség
4
4 napja
Óriási a baj, eltalálták a csernobili atomerőmű védőburkolatát: katasztrófától tart az ENSZ, ez nem tréfa
5
2 hete
Meglepő bejelentést tett Zelenszkij: újabb fordulat jöhet a háborúban?
