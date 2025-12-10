Zelenszkij váratlan bejelentést tett: akár már hetek múlva választások jöhetnek Ukrajnában

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint akár 60–90 napon belül meg lehet tartani a választásokat Ukrajnában, amennyiben a parlament és a nyugati szövetségesek is támogatják. A kijelentés közvetlen reakció Donald Trump kritikáira, aki szerint túl régóta nem volt választás az országban, írja a HVG a The Guardian alapján.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy kész akár a következő három hónapon belül megtartani az országos választásokat – feltéve, hogy ezt az ukrán parlament és az ország szövetségesei is támogatják. A Guardian értékelése szerint az elnök ezzel Donald Trump legutóbbi bírálataira reagált: az amerikai elnök a Politico-nak adott interjúban kifogásolta, hogy Ukrajna háborús helyzetben elhalasztotta a választásokat.

Trump ugyanebben az interjúban a Magyarországnak ígért pénzügyi védőpajzsról is beszélt, ám azt mondta, ilyen megállapodást nem kötött – erre reagált később Szijjártó Péter, jelezve, hogy a magyar fél sosem állította ennek ellenkezőjét.

A választások kérdésével kapcsolatban Trump úgy fogalmazott: „Régóta nem voltak választások. Demokráciáról beszélnek, de egy idő után eljön az a pont, ahol ez már nem demokrácia.” Zelenszkij újságíróknak elmondta: tiszteletben tartja partnerei véleményét, de a választások ügye „az ukrán nép dolga, nem más államoké”.

Hozzátette azonban, hogy megvizsgálja a voksolás megszervezésének lehetőségét a következő hónapokban. „Mivel az Egyesült Államok elnöke felvetette a kérdést, röviden válaszolok: készen állok a választásokra” – mondta.

Zelenszkij ugyanakkor nyugati partnereit arról is biztosította, hogy a választások lebonyolítása komoly biztonsági és logisztikai kihívásokat jelentene. Több millió menekült, a megszállt területek lakói, valamint a frontra vezényelt katonák szavazásának megszervezése például egyelőre nem megoldott. Kérte ezért az ukrán parlamentet: módosítsák az erre vonatkozó szabályokat, hogy háborús helyzetben is lehessen választást tartani.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Zelenszkij mandátuma hivatalosan tavaly májusban járt le, ám az ukrán alkotmány jelenleg tiltja a választások megtartását háborús időszakban. Több politikai ellenfele is többször kijelentette: ilyen körülmények között nem biztosítható sem a biztonság, sem a politikai stabilitás.

Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA