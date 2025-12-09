2025. december 9. kedd Natália
Fujiyoshida, Japan, 14 November 2019: Chureito Pagoda, a five-storied pagoda, also known as the Fujiyoshida Cenotaph Monument, can be seen on the observatory overlooking Mount Fuji. Fuji on the background
Világ

Jöhet az újabb földrengés Japán partjainál? 1360 otthon maradt víz nélkül a hétfői katasztrófa után

MTI
2025. december 9. 08:24

Több tucatnyi sérültje van a hétfőn éjjel Japán északkeleti részét megrázó, 7,5 erősségű földrengésnek, és a helyi hatóságok kedden egy erősebb földrengés veszélyére is figyelmeztették a lakosságot. A japán meteorológiai szolgálat közlése szerint a földrengés a Japán-tengeren, Aomori prefektúra partjaitól 80 kilométerre, 50 kilométer mélyen történt. A rengést követően kiadott cunamiriadót azonban kedden reggel visszavonták a hatóságok. 

A földrengés következtében legkevesebb 34 ember sérült meg, a médiajelentések szerint a közlekedésben és a vízszolgáltatásban is fennakadások voltak, és több érintett régióban felfüggesztették a tanítást az iskolákban. A japán meteorológiai hivatal Aomori, Hokkaido prefektúra partvidékére is riasztást adott ki egy esetleges újabb földrengés miatt.

Takacsi Szanae japán kormányfő felszólította a régió lakóit, hogy a következő napokban figyeljék a helyi önkormányzatok és a meteorológiai szolgálat tájékoztatásait, és készüljenek fel egy újabb lehetséges földmozgásra. "A kormány arra kéri a lakosságot, hogy folytassák társadalmi és gazdasági tevékenységeiket, de legyenek készen egy azonnali evakuálásra, ha bármilyen rengést éreznek" - mondta Takacsi kedden újságírókat tájékoztatva tokiói irodájában.

Nagy károkat okozott a japán földrengés

A földrengés miatt megsérült emberekről Hokkaido, Aomori és Ivate prefektúrában számoltak be. A kormány közlése szerint Aomori és Ivate prefektúrában körülbelül 1360 otthon maradt víz nélkül a megrongálódott csövek miatt. Az oktatási minisztérium és a helyi hatóságok szerint Aomori prefektúrában 139 állami általános iskolában, középiskolában és gimnáziumban függesztették fel a tanítást, Hokkaidóban pedig több mint 40 oktatási intézményben.

Koidzumi Sindzsiro védelmi miniszter közölte, hogy evakuációs központot nyitottak az Aomori prefektúrabeli Hacsinohében lévő katonai bázison, ahol több száz embert tudtak befogadni. Japán a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, emiatt gyakoriak a földrengések: a szigetországból jelentik a világ összes, 6-os vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengésének mintegy 20 százalékát.

Erős földrengés rázta meg Japánt, cunamiriadót adtak ki
Címlapkép: Getty Images
