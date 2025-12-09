Kedden adják át Washingtonnak az ukrajnai rendezést célzó amerikai béketerv átdolgozott változatát, mondta Zelenszkij ukrán elnök.
Jöhet az újabb földrengés Japán partjainál? 1360 otthon maradt víz nélkül a hétfői katasztrófa után
Több tucatnyi sérültje van a hétfőn éjjel Japán északkeleti részét megrázó, 7,5 erősségű földrengésnek, és a helyi hatóságok kedden egy erősebb földrengés veszélyére is figyelmeztették a lakosságot. A japán meteorológiai szolgálat közlése szerint a földrengés a Japán-tengeren, Aomori prefektúra partjaitól 80 kilométerre, 50 kilométer mélyen történt. A rengést követően kiadott cunamiriadót azonban kedden reggel visszavonták a hatóságok.
A földrengés következtében legkevesebb 34 ember sérült meg, a médiajelentések szerint a közlekedésben és a vízszolgáltatásban is fennakadások voltak, és több érintett régióban felfüggesztették a tanítást az iskolákban. A japán meteorológiai hivatal Aomori, Hokkaido prefektúra partvidékére is riasztást adott ki egy esetleges újabb földrengés miatt.
Takacsi Szanae japán kormányfő felszólította a régió lakóit, hogy a következő napokban figyeljék a helyi önkormányzatok és a meteorológiai szolgálat tájékoztatásait, és készüljenek fel egy újabb lehetséges földmozgásra. "A kormány arra kéri a lakosságot, hogy folytassák társadalmi és gazdasági tevékenységeiket, de legyenek készen egy azonnali evakuálásra, ha bármilyen rengést éreznek" - mondta Takacsi kedden újságírókat tájékoztatva tokiói irodájában.
Nagy károkat okozott a japán földrengés
A földrengés miatt megsérült emberekről Hokkaido, Aomori és Ivate prefektúrában számoltak be. A kormány közlése szerint Aomori és Ivate prefektúrában körülbelül 1360 otthon maradt víz nélkül a megrongálódott csövek miatt. Az oktatási minisztérium és a helyi hatóságok szerint Aomori prefektúrában 139 állami általános iskolában, középiskolában és gimnáziumban függesztették fel a tanítást, Hokkaidóban pedig több mint 40 oktatási intézményben.
Koidzumi Sindzsiro védelmi miniszter közölte, hogy evakuációs központot nyitottak az Aomori prefektúrabeli Hacsinohében lévő katonai bázison, ahol több száz embert tudtak befogadni. Japán a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, emiatt gyakoriak a földrengések: a szigetországból jelentik a világ összes, 6-os vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengésének mintegy 20 százalékát.
Donald Trump amerikai elnök csalódottságát fejezte ki, amiért Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még nem olvasta el az amerikai békejavaslatot.
Bár a sérült részeket korábban ideiglenesen lezárták, a végleges helyreállítás továbbra is megoldatlan.
Az Egyesült Államok rendkívül kedvező ajánlatot tett Lengyelországnak: 250 használt Stryker páncélozott járművet kínál mindössze 1 dollárért.
Az orosz hadsereg újabb területi nyereségeket jelentett be Ukrajnában, miközben Kinzsal hiperszonikus rakétákkal mért csapást ukrán katonai létesítményekre.
Keményen üzent Csehország elnöke: egy ponton túl elkerülhetetlen a határozott fellépés Moszkva ellen
Petr Pavel szerint eljött az a pont, amikor a NATO légterét megsértő orosz repülőgépeket és drónokat akár le is kellene lőni, ha Moszkva tovább feszegeti...
Itt a fordulat, berobbant az orosz offenzíva: őrült tempóban nyomulnak előre Putyin katonái, aggasztó a helyzet
Oroszország novemberben jelentős területi nyereséget ért el Ukrajnában, mintegy 320 négyzetkilométerrel növelve az általa ellenőrzött területet.
Megszólalt Trump egyik legerősebb embere: karnyújtásnyira az ukrajnai háború lezárása, ezek még a kérdéses pontok
Keith Kellogg szerint már karnyújtásnyira van a megállapodás az ukrajnai háború lezárásáról, ugyanakkor a Donbász hovatartozása és a zaporizzsjai atomerőmű sorsa továbbra is komoly vitapont.
Közel az összeomlás, dupla rezsicsekket kap decemberben rengeteg dolgozó: sok cég a béreket sem tudja kifizetni
Kisvállalkozások ezrei kerültek pénzügyi csapdába az év végén: nincs elegendő forrásuk a decemberi bérek kifizetésére, közben a szolgáltatók dupla rezsit szednek be.
Az amerikai nemzetbiztonsági stratégia módosításai sok mindenben megegyeznek az orosz elképzelésekkel, de a mélyállam megakadályozhatja a végrehajtásukat.
Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett Trump különmegbízottjával és vejével az ukrajnai békefolyamatról
Aszad-rezsim egykori vezetői milliókat költenek fegyveres erők szervezésére Szíriában, hogy visszaszerezzék elvesztett hatalmukat.
Kiderült, aljas módszerrel soroznak be embereket az orosz hadseregbe: több áldozat meghalt már az ukrán fronton
Egy kenyai fiatalember, David Kuloba, aki biztonsági őri állás reményében utazott Oroszországba, az ukrán fronton vesztette életét, miután megtévesztő toborzás áldozata lett.
Riasztották a NATO-gépeket, óriási támadást indított Oroszország: megelőző intézkedésekre volt szükség
Lengyelország NATO-vadászgépeket és légvédelmi rendszereket aktivált szombat hajnalban, miután Oroszország nagyszabású drón- és rakétatámadást indított Ukrajna ellen.
Oroszország teljes tengeri blokádot fontolgat az ukrán kereskedelmi forgalom ellen a tartályhajóit ért dróntámadások következtében.
Titkos csodafegyvert kapott Ukrajna: elismerték, ott van a vadászgépeken, megváltozhat a háború forgatókönyve
Ukrajna F-16-os vadászgépeit fejlett célzórendszerekkel látták el, amelyek lehetővé teszik lézervezérelt fegyverek, köztük az amerikai gyártmányú APKWS II precíziós rakétarendszer bevetését.
Az ukrán hírszerzés jelentése szerint különleges egységük megsemmisített egy MiG-29-es vadászgépet.
Lecsapott a kőkemény hidegbetörés, támad a mínusz 20-28 fok: ennek a fele sem tréfa, kiadták a figyelmeztetést
A poláris eredetű légtömegek miatt a hőmérséklet jóval az átlag alá esett, és a következő hetekben is tartósan hideg, helyenként havazás várható.
Ukrán és amerikai tárgyalók közösen szólították fel Oroszországot a békére való elkötelezettségre.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.