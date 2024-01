Mégis mi folyik a kriptopiacon? Komoly esésbe kezdett a bitcoin árfolyama - hol lesz a vége?

Portfolio Link a vágólapra másolva

Komoly esésben van a bitcoin árfolyama azt követően, hogy két héttel ezelőtt elindultak az első spot bitcoin ETF-ek az Egyesült Államokban. Ebben különös szerepe lehet az ETF-harc éllovasának, a Grayscale nevű alapkezelőnek, amely éppen azt a jogi csatát nyerte meg a felügyelettel szemben, ami után a piac borítékolni kezdte az ETF-ek elfogadását - olvasható a Portfolio elemzésében. Nagyon úgy tűnik, hogy az esést részben pont az okozza, hogy a spekulánsok rávetették magukat a Grayscale diszkonton forgó alapjára, most pedig a "buy the rumor, sell the news" alapon profitot realizáltak - csakhogy ezt látszólag nem forgatták újra vissza a bitcoin piacára.

Hősként ünnepelhették a kriptósok a Grayscale nevű kriptofókuszú alapkezelőt, hiszen nem kis részben a vállalat felügyelettel folytatott jogi vitájából indult el végül az a folyamat, amelynek eredményeként a hónap korábbi részében elfogadták az első amerikai spot bitcoin ETF-eket. Még maga Gary Gensler, az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) elnöke is a Grayscale javára hozott tavalyi bírósági döntést hozta fel, mint döntő tényezőt a szabályozói oldal hozzáállásának megváltozásában. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Grayscale is az ETF-kérvényt benyújtó alapkezelők között volt, bár az ő esetük speciális, hiszen a Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) nevű zártvégű alapjukat alakították át ETF-é. Annak ellenére azonban, hogy az ETF-sztori szempontjából főszerepet játszottak, a Grayscale mégsem örülhetett felhőtlenül az indulásnak - legalábbis ami a pénzáramokat illeti. A WSJ a Bloomberg Intelligence adataira hivatkozva azt írja, hogy a január 11-i indulástól számítva múlt péntekig a Grayscale alapjából 2,8 milliárd dollár áramlott ki. Ez abszolút értéken messze több, mint bármely alapba történt tőkebeáramlás. Az adatok szerint 9 újonnan indult ETF összesen 4 milliárd dollárnyi tőkebeáramlást tapasztalt az első 6 kereskedési napon, élen a BlackRock és a Fidelity alapjával. Az alábbi ábrán az ETF-ekbe történt tőke be- és kiáramlások nettó egyenlege látható. Nagyon azért nem kell félteni a Grayscale-t, hiszen nettó eszközérték alapján továbbra is legnagyobb alapról van szó, a múlt pénteki adatok alapján 22,9 milliárd dolláros eszközállománnyal. Piaci hatások A Grayscale Bitcoin Trust jelentős eszközállománya más, frissen elindult ETF-ekhez képest évek munkájával duzzadt a jelenlegi szintre. Az alap ugyanis eddig is egy olyan opciót képviselt a piacon, amivel az egyéni befektetők direkt bitcoin vásárlása nélkül is kitettséget tudtak szerezni a kriptopiacon. Viszont a GBTC eredetileg nem ETF-nek indult, így a részvények gyakran prémiummal vagy diszkonttal kereskedtek az alap által tartott bitcoin tényleges értékéhez képest. 2021 eleje után a diszkont jelentősen nőni kezdett, és 2022 decemberében közel 50 százalékon tetőzött. Ehhez képest az alap diszkontja közel nullára csökkent, miután ETF-é alakult át. A gyakorlatban ezt úgy kell elképzelni, hogy a GBTC árfolyama tavaly június közepén még 13 dollár környékén mozgott, míg az ETF-ek elindulásakor már 41 dolláron kereskedett, vagyis több mint megháromszorozta az értékét. Ehhez képest a bitcoin árfolyama "csak" duplázott ezen az időtávon - vagyis egy olyan termék, amelynek a bitcoint kellene követnie, végül masszívan felülteljesítette a mögöttes eszközt. Ennek az egész piacra kihatása volt, hiszen ahogyan a JP Morgan elemzője megjegyzi, a szemfüles befektetők kihasználták a diszkonton forgó GBTC-ben rejlő lehetőséget, majd az árfolyam jelentős emelkedése után elkezdtek profitot realizálni, ez pedig hozzájárult a kriptopiacok elmúlt napokban látott eséséhez. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) "Úgy tűnik, hogy azok a GBTC befektetők, akik az elmúlt évben a GBTC alapot a nettó eszközértékhez képest jelentős diszkonttal megvásárolták, hogy az esetleges ETF-é történő átalakításra pozícionáljanak, az átalakítás után a teljes profitot zsebretették és teljesen kiszálltak a bitcoin-piacról, ahelyett, hogy az olcsóbb spot bitcoin ETF-ekbe rotáltak volna" - részletezte a JPMorgan elemzője, Nikolaos Panigirtzoglou egy LinkedIn bejegyzésben. Ez tehát arra utal, hogy a Grayscale Bitcoin Trustból történő tőkekiáramlás is hozzájárult ahhoz, hogy az ETF-ek elindulása idején elért 46 000 dolláros szintről közel 16,5 százalékot zuhant a bitcoin árfolyama. A várakozásoknak megfelelően a beáramlás nagy része a meglévő bitcoin-eszközökből, például a határidős bitcoin ETF-ekből való kivonulást tükrözi, amelyek múlt csütörtök óta közel 300 millió dolláros kiáramlást mutatnak - írta Panigirtzoglou az ETF-ek hatásáról szóló rövid elemzésében, megemlítve annak hatását, hogy a lakossági befektetők a tőzsdéken és a lakossági brókereknél tartott digitális tárcákról az olcsóbb spot bitcoin ETF-ekre váltanak. Nem olcsó Egy másik potenciális ok a befektetők profitrealizálása és a GBTC-ből történő tőkekiáramlás mögött, hogy a többi ETF-hez képest jóval magasabbak a díjak. Ugyan a vagyonkezelők között zajló díjháború miatt a Grayscale 2 százalékról 1,5 százalékra csökkentette a vagyonkezelési díjat, de az még így is sokkal magasabb, mint a versenytársaknál. Emellett számos alap esetében egyéb promóciókat is kínálnak: a Fidelitynél például augusztus 1-ig teljesen elengedik a díjakat, míg több másik alapnál mérföldkövekhez kötik a díjmentességet - például az indulást követő adott számú hónaphoz, vagy egy adott tőkeösszeghatárhoz -, ezzel is ösztönözve, hogy a befektetők az adott ETF-et válasszák. A Grayscale vezérigazgatója, Michael Sonnenshein azzal védte a díjstruktúrát, hogy az alap "likviditása, szűk spreadjei és évtizedes múltja" miatt indokolt a magas díj. A Grayscale eddigi befektetőinek viszont az a racionális döntés, hogy egy olcsóbb díjstruktúrával rendelkező alapba vigyék át a pénzüket. Ugyan az elmúlt napokban nem sok jele látszott a hangulatjavulásnak a kriptopiacon, a JP Morgan becslése szerint 2023-ban 3 milliárd dollárt fektettek a GBTC-be a diszkont kihasználása érdekében. Ha ez a becslés helyesnek bizonyul, és figyelembe vesszük a fent említett 2,8 milliárd dolláros tőkekiáramlást, akkor a következő időszakban enyhülhet a kriptopiacra nehezedő nyomás.

