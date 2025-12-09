Listázták Európa erős embereit a politikában: Donald Trump az első, Orbán csak a tizenkettedik helyen végzett

A Politico idei rangsorában Donald Trump lett Európa legbefolyásosabb politikusa, míg Orbán Viktor a 12. helyet szerezte meg meg.

A Politico közzétette éves listáját Európa legbefolyásosabb politikusairól, és meglepő módon az első helyre Donald Trump amerikai elnököt helyezte. Az indoklás szerint ez mégsem váratlan, hiszen januári beiktatása óta Trump minden más politikusnál erőteljesebben képes befolyásolni az európai történéseket.

"Trump árnyéka olyan nagyra nőtt az európai fővárosok felett, hogy döntései – vagy kirohanásai – mindent átalakítottak a védelmi költségvetésektől a kereskedelempolitikán át a belpolitikáig" - olvasható az indoklásban. A Politico kiemelte Trump sikertelen kísérleteit az orosz-ukrán háború lezárására, valamint a gyorsan bevezetett vámintézkedéseit, amelyek globális gazdasági hatásokat okoztak.

A korábbi évektől eltérően idén nem kategorizálták a listán szereplő politikusokat, de mindenki kapott egy jellemző becenevet. Trump a "Transzatlanti Lökéshullám" nevet kapta.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök "A Fejfájás" néven a 12. helyet szerezte meg a rangsorban. Vlagyimir Putyin orosz elnök "Provokatőr" néven az 5. helyen végzett, míg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök "Joker A Pakliban" megnevezéssel a 14. helyre került.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Míg tavaly Magyar Péter a "Felforgatók" listáján a hatodik helyet foglalta el, idén nem szerepel a rangsorban. Ugyanakkor Karácsony Gergely főpolgármester felkerült a "10 politikus, akire érdemes figyelni" listára, elsősorban a budapesti Pride megszervezése miatt tanúsított kiállása révén.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos