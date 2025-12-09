Ez eltér a megszokott rendtől, hiszen a Kormányinfót általában csütörtök délelőtt szokták megtartani.
Cáfol Donald Trump: "nem ígértem pénzügyi védőpajzsot Magyarországnak"
Donald Trump cáfolta, hogy pénzügyi mentőövet ígért volna Orbán Viktornak, ellentmondva a magyar miniszterelnök korábbi állításainak - írja a Politico.
Az amerikai elnök a POLITICO-nak adott interjújában kijelentette: "Nem, nem ígértem neki, de ő biztosan kérte." Trump ezzel reagált arra, hogy Orbán Viktor washingtoni látogatása után "pénzügyi védőpajzsról" beszélt, amelyben állítása szerint megállapodtak.
Amikor arról kérdezték, hogy Budapest végül kaphat-e mentőcsomagot, Trump kitért a válasz elől, és dicsérte Orbánt a bevándorlás visszaszorításáért: "Senkit sem enged be az országába."
Orbán a múlt havi fehér házi látogatása után a magyar médiának azt nyilatkozta:
Megállapodtam az elnökkel, és kezet fogtunk arra, hogy ha Magyarország pénzügyi nehézségekbe ütközne, használhatnánk az egyik nemzetközileg ismert, átlátható és látható eszközt
Majd hozzátette, hogy a lehetőségek között szerepel a devizacsere-vonal vagy a rugalmas hitelkeret.
A kijelentés kérdéseket vetett fel Magyarországon. Magyar Péter, az ellenzék vezetője azt kérdezte: "Miért tárgyalt Orbán titokban egy hatalmas mentőcsomagról?"
Trump nemrég jóváhagyott egy mentőcsomagot Javier Milei argentin elnök számára, amely közvetlen amerikai peso-vásárlásokat és 20 milliárd dolláros devizacsere-megállapodást tartalmazott. Az amerikai elnök szerint ez a beavatkozás sok pénzt hozott az Egyesült Államoknak.
A Trump-adminisztráció nemrég közzétett Nemzetbiztonsági Stratégiája jelezte, hogy Washington megpróbálja erősíteni a jobboldali pártokat, hogy "segítsen Európának korrigálni jelenlegi pályáját". Amikor arról kérdezték, mennyire tervez beavatkozni az európai politikába, Trump azt válaszolta: "Az Egyesült Államokat akarom vezetni, nem Európát."
Trump és Orbán baráti kapcsolata egy évtizedre nyúlik vissza. A magyar miniszterelnök az elsők között támogatta Trump 2016-os elnöki kampányát, Trump pedig többször is meghívta Orbánt a Fehér Házba. Az amerikai elnök Orbán mellett állt az orosz olajvásárlás kérdésében is, és egy évre mentesítette Magyarországot az orosz energiára vonatkozó amerikai szankciók alól.
Címlapfotó:Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA
