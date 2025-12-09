2025. december 9. kedd Natália
Tőzsdei grafikon Tőzsdei grafikon kereskedési elemzés befektetési pénzügyi, tőzsdei pénzügyi vagy forex grafikon tőzsdei grafikon grafikon üzleti válság összeomlás veszteség és növekszik nyereség és nyereség nyerni felfelé trend.
Megtakarítás

Az járt ma nagyon jól, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Pénzcentrum
2025. december 9. 17:41

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 685,64 pontos, 0,64 százalékos emelkedéssel 108 570,17 ponton zárt kedden. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 18,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője úgy véli, hogy kereskedés a hétfői esést ellensúlyozhatta, lényeges kibocsátói hírek legalábbis nem befolyásolták az árfolyamokat.

Szemán Péter szerint a Richter erősödése is a korábbi gyengülés korrekciója lehet. A BÉT annak ellenére zárt jó napot, hogy a nemzetközi hangulat visszafogott, a befektetők óvatosak, a meghatározó részvénypiacokon nem látszanak egyértelmű irányok - tette hozzá.

  • A MOL 16 forinttal, 0,55 százalékkal 2930 forintra erősödött 1,4 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 160 forinttal, 0,48 százalékkal 33 830 forintra nőtt, forgalmuk 12,2 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,6 százalékkal 1726 forintra csökkent, forgalma 410,9 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 180 forinttal, 1,89 százalékkal 9680 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,9 milliárd forintot ért el. A kis és közepes részvények indexe,
  • A BUMIX 10 205,39 ponton zárt kedden, ez 27,37 pontos, 0,27 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #megtakarítás #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

