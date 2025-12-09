Az járt ma nagyon jól, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 685,64 pontos, 0,64 százalékos emelkedéssel 108 570,17 ponton zárt kedden. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A részvénypiac forgalma 18,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője úgy véli, hogy kereskedés a hétfői esést ellensúlyozhatta, lényeges kibocsátói hírek legalábbis nem befolyásolták az árfolyamokat.

Szemán Péter szerint a Richter erősödése is a korábbi gyengülés korrekciója lehet. A BÉT annak ellenére zárt jó napot, hogy a nemzetközi hangulat visszafogott, a befektetők óvatosak, a meghatározó részvénypiacokon nem látszanak egyértelmű irányok - tette hozzá.