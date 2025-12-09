Rendkívüli érdeklődés miatt idő előtt lezárja lakossági részvényértékesítését az MBH Bank, miután a felkínált mennyiséget meghaladó igény érkezett a befektetőktől.
Az járt ma nagyon jól, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 685,64 pontos, 0,64 százalékos emelkedéssel 108 570,17 ponton zárt kedden. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
A részvénypiac forgalma 18,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője úgy véli, hogy kereskedés a hétfői esést ellensúlyozhatta, lényeges kibocsátói hírek legalábbis nem befolyásolták az árfolyamokat.
Szemán Péter szerint a Richter erősödése is a korábbi gyengülés korrekciója lehet. A BÉT annak ellenére zárt jó napot, hogy a nemzetközi hangulat visszafogott, a befektetők óvatosak, a meghatározó részvénypiacokon nem látszanak egyértelmű irányok - tette hozzá.
- A MOL 16 forinttal, 0,55 százalékkal 2930 forintra erősödött 1,4 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 160 forinttal, 0,48 százalékkal 33 830 forintra nőtt, forgalmuk 12,2 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,6 százalékkal 1726 forintra csökkent, forgalma 410,9 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 180 forinttal, 1,89 százalékkal 9680 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,9 milliárd forintot ért el. A kis és közepes részvények indexe,
- A BUMIX 10 205,39 ponton zárt kedden, ez 27,37 pontos, 0,27 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.
Egyedül a Mol húzta fel a Budapesti Értéktőzsdét: most érdemes bevásárolni a magyar top-részvényekből?
Csökkenő forgalom mellett esett a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a héten. A vezető részvények a Mol kivételével gyengültek.
Decembertől ismét eladhatók a korábban beragadt kriptotokenek a Revolut platformjain, miután a szolgáltató zöld utat kapott az uniós szabályozásnak megfelelő működéshez.
Kevesebb mint egy hónap maradt az öngondoskodási célú állami támogatások maximális kihasználására.
A részvénypiac forgalma 11,6 milliárd forint volt, a vezető részvények csökkentek az előző napi záráshoz képest.
A K&H Bank 2025. december 4-én, csütörtök este kétórás informatikai karbantartást végez.
A Pénzcentrum felmérése szerint a magyar háztartások pénzügyi helyzete erősen széttartó, és a szakértők szerint ennek legfőbb oka az infláció tartós hatása.
Az egyik nyugdíjpénztár adatai szerint a fiatalok körében látványosan erősödik a tudatosság: az új belépők 40 százaléka 16-34 év közötti.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 598,28 pontos, 0,54 százalékos csökkenéssel, 109 816,05 ponton zárt kedden.
A NAV tájékoztatása szerint idén csaknem 1,1 millióan éltek az önkéntes pénztári befizetések után járó adókedvezménnyel.
A mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg. Mire érdemes most figyelni a befektetéseink kapcsán?
A befektetési guru az energiaszektorba való menekülést javasolja a jelenlegi piaci helyzetben.
A több mint 14 ezer válaszadó kb. kétharmada nem, vagy kevéssé érzi magát anyagi biztonságban - derül ki a Pénzcentrum legfrissebb, nagymintás felmérésből.
A hazai pénzforgalom 2025-ben látványosan digitalizálódik: az elektronikus fizetések aránya rekordokat dönt.
Mit ki nem talál a brit kormány: szigorodhat a kedvelt megtakarítás adózása, de azért lesz nyertese is az ügynek
Rachel Reeves brit pénzügyminiszter várhatóan 12 000 fontra csökkenti az Egyesült Királyságban az éves készpénz Isa-limitet.
Leginkább készpénzben vagy betétekben tartjuk a vagyonunkat, még mindig alacsony az állampapírok és egyéb hasonló eszközök aránya.
Az elemző szerint az látszik, hogy a befektetők az orosz-ukrán háború lezárásának közeledtére számítanak.
