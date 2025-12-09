A japán meteorológiai szolgálat közlése szerint a földrengés a Japán-tengeren, Aomori prefektúra partjaitól 80 kilométerre, 50 kilométer mélyen történt.
Sosem látott korrupciós botrány robbant az Európai Unióban: már hullanak a fejek, ki tudja hol áll meg?
Új korrupciós botrány rázza meg az Európai Uniót, amelyben az EU diplomáciai szervezete és a leendő eurokraták elitképzője is érintett lehet. Az úgynevezett EEAS-gate vizsgálat már két magas rangú tisztviselő lemondásához vezetett - számolt be róla az euractiv.
Az EU legújabb botránya ezúttal nem az Európai Parlamentet, hanem az Európai Külügyi Szolgálatot (EEAS) és a College of Europe-ot érinti. A vizsgálat, amelyről először az Euractiv számolt be a múlt héten, már Federica Mogherini, az EEAS korábbi vezetője és a College of Europe rektora, valamint Stefano Sannino, az EEAS korábbi főtitkára lemondásához vezetett.
A botrány középpontjában egy uniós finanszírozású Diplomáciai Akadémia létrehozása áll, amelynek célja a következő generációs európai diplomaták képzése lett volna. Az EEAS 2021 végén 130 000 eurós közbeszerzést írt ki az akadémia létrehozására, majd később 654 000 eurós ösztöndíjtámogatást nyújtott a College of Europe-nak a résztvevő fiatal diplomaták számára. További 132 000 eurót különítettek el az akadémia megvalósíthatósági tanulmányára.
Több intézmény is pályázott az iskola működtetésére, köztük a firenzei Európai Egyetemi Intézet, a maastrichti Európai Közigazgatási Intézet és a madridi IE Business School. Egy kritérium azonban döntőnek bizonyult: a nyertes intézménynek diákszállást kellett biztosítania, és ennek csak a belgiumi Bruges-ben található College of Europe felelt meg.
A nyomozók gyanúja szerint a College of Europe tisztességtelen előnyhöz juthatott, mivel a pályázat előtt több információval rendelkezhetett a tenderről, mint ami megengedett. A vizsgálat szerint az intézmény a tender odaítélése előtt 3,2 millió euróért vásárolt egy épületet a belga városban, annak ellenére, hogy akkoriban pénzügyi nehézségekkel küzdött.
Az ügyben az Európai Bizottság csalás elleni hivatala, az OLAF kezdett vizsgálódni, miután bejelentés érkezett, hogy Mogherini rektorként bennfentes információkhoz juthatott az EEAS-től. Mivel az OLAF csak közigazgatási hatáskörrel rendelkezik, a lehetséges bűncselekmények jeleit az Európai Ügyészségnek (EPPO) adta át, amelyet Laura Codruța Kövesi vezet.
Az EPPO bevonása komoly eszkaláció, mivel a luxemburgi székhelyű hivatal büntetőjogi nyomozati jogkörrel rendelkezik az uniós pénzeket érintő bűncselekmények esetében, és független hatáskörrel bír a gyanúsítottak üldözésére a legtöbb uniós országban. Az EPPO hónapokig készítette elő a múlt keddi razziákat.
A következő hetekben kiderül, hogy az EPPO kiterjeszti-e a nyomozást. További személyek is érintettek lehetnek a botrányban, amely eddig csak az EEAS által az akadémia számára kiírt két tender közül az elsőre korlátozódik. Mogherini távozása a College of Europe-ból reformokat sürgethet, és új rektort kell találni. Sannino korai nyugdíjba vonulása pedig azt jelenti, hogy a közel-keleti igazgatóságának új állandó vezetőre van szüksége.
A tét a College of Europe, az EEAS és a Bizottság hitelessége, de egyben az Európai Ügyészség számára is komoly próbatétel az ügy.
Az ukrán ügyészség októberi adatai szerint mintegy 235 000 katona távozott engedély nélkül.
A javaslat érdemben szűkíti a Pentagon mozgásterét, mert a csökkentéshez kongresszusi tájékoztatást és nemzetbiztonsági indoklást köt.
A 7,6-os rengés után akár háromméteres hullámok is elérhetik Hokkaido és Aomori partjait, a hatóságok sürgősségi intézkedéseket vezettek be.
A Louvre egyiptomi részlegében több száz műalkotás sérült meg egy novemberi vízszivárgás miatt.
Donald Trump amerikai elnök csalódottságát fejezte ki, amiért Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még nem olvasta el az amerikai békejavaslatot.
Bár a sérült részeket korábban ideiglenesen lezárták, a végleges helyreállítás továbbra is megoldatlan.
Az Egyesült Államok rendkívül kedvező ajánlatot tett Lengyelországnak: 250 használt Stryker páncélozott járművet kínál mindössze 1 dollárért.
Az orosz hadsereg újabb területi nyereségeket jelentett be Ukrajnában, miközben Kinzsal hiperszonikus rakétákkal mért csapást ukrán katonai létesítményekre.
Keményen üzent Csehország elnöke: egy ponton túl elkerülhetetlen a határozott fellépés Moszkva ellen
Petr Pavel szerint eljött az a pont, amikor a NATO légterét megsértő orosz repülőgépeket és drónokat akár le is kellene lőni, ha Moszkva tovább feszegeti...
Itt a fordulat, berobbant az orosz offenzíva: őrült tempóban nyomulnak előre Putyin katonái, aggasztó a helyzet
Oroszország novemberben jelentős területi nyereséget ért el Ukrajnában, mintegy 320 négyzetkilométerrel növelve az általa ellenőrzött területet.
Megszólalt Trump egyik legerősebb embere: karnyújtásnyira az ukrajnai háború lezárása, ezek még a kérdéses pontok
Keith Kellogg szerint már karnyújtásnyira van a megállapodás az ukrajnai háború lezárásáról, ugyanakkor a Donbász hovatartozása és a zaporizzsjai atomerőmű sorsa továbbra is komoly vitapont.
Közel az összeomlás, dupla rezsicsekket kap decemberben rengeteg dolgozó: sok cég a béreket sem tudja kifizetni
Kisvállalkozások ezrei kerültek pénzügyi csapdába az év végén: nincs elegendő forrásuk a decemberi bérek kifizetésére, közben a szolgáltatók dupla rezsit szednek be.
Az amerikai nemzetbiztonsági stratégia módosításai sok mindenben megegyeznek az orosz elképzelésekkel, de a mélyállam megakadályozhatja a végrehajtásukat.
Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett Trump különmegbízottjával és vejével az ukrajnai békefolyamatról
Aszad-rezsim egykori vezetői milliókat költenek fegyveres erők szervezésére Szíriában, hogy visszaszerezzék elvesztett hatalmukat.
Kiderült, aljas módszerrel soroznak be embereket az orosz hadseregbe: több áldozat meghalt már az ukrán fronton
Egy kenyai fiatalember, David Kuloba, aki biztonsági őri állás reményében utazott Oroszországba, az ukrán fronton vesztette életét, miután megtévesztő toborzás áldozata lett.
Riasztották a NATO-gépeket, óriási támadást indított Oroszország: megelőző intézkedésekre volt szükség
Lengyelország NATO-vadászgépeket és légvédelmi rendszereket aktivált szombat hajnalban, miután Oroszország nagyszabású drón- és rakétatámadást indított Ukrajna ellen.
Oroszország teljes tengeri blokádot fontolgat az ukrán kereskedelmi forgalom ellen a tartályhajóit ért dróntámadások következtében.
