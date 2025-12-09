2025. december 9. kedd Natália
8 °C Budapest
European Union flags waiving at Berlaymont building of the European Commission in Brussels, Belgium
Világ

Sosem látott korrupciós botrány robbant az Európai Unióban: már hullanak a fejek, ki tudja hol áll meg?

Pénzcentrum
2025. december 9. 11:52

Új korrupciós botrány rázza meg az Európai Uniót, amelyben az EU diplomáciai szervezete és a leendő eurokraták elitképzője is érintett lehet. Az úgynevezett EEAS-gate vizsgálat már két magas rangú tisztviselő lemondásához vezetett - számolt be róla az euractiv.

Az EU legújabb botránya ezúttal nem az Európai Parlamentet, hanem az Európai Külügyi Szolgálatot (EEAS) és a College of Europe-ot érinti. A vizsgálat, amelyről először az Euractiv számolt be a múlt héten, már Federica Mogherini, az EEAS korábbi vezetője és a College of Europe rektora, valamint Stefano Sannino, az EEAS korábbi főtitkára lemondásához vezetett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A botrány középpontjában egy uniós finanszírozású Diplomáciai Akadémia létrehozása áll, amelynek célja a következő generációs európai diplomaták képzése lett volna. Az EEAS 2021 végén 130 000 eurós közbeszerzést írt ki az akadémia létrehozására, majd később 654 000 eurós ösztöndíjtámogatást nyújtott a College of Europe-nak a résztvevő fiatal diplomaták számára. További 132 000 eurót különítettek el az akadémia megvalósíthatósági tanulmányára.

Több intézmény is pályázott az iskola működtetésére, köztük a firenzei Európai Egyetemi Intézet, a maastrichti Európai Közigazgatási Intézet és a madridi IE Business School. Egy kritérium azonban döntőnek bizonyult: a nyertes intézménynek diákszállást kellett biztosítania, és ennek csak a belgiumi Bruges-ben található College of Europe felelt meg.

A nyomozók gyanúja szerint a College of Europe tisztességtelen előnyhöz juthatott, mivel a pályázat előtt több információval rendelkezhetett a tenderről, mint ami megengedett. A vizsgálat szerint az intézmény a tender odaítélése előtt 3,2 millió euróért vásárolt egy épületet a belga városban, annak ellenére, hogy akkoriban pénzügyi nehézségekkel küzdött.

Az ügyben az Európai Bizottság csalás elleni hivatala, az OLAF kezdett vizsgálódni, miután bejelentés érkezett, hogy Mogherini rektorként bennfentes információkhoz juthatott az EEAS-től. Mivel az OLAF csak közigazgatási hatáskörrel rendelkezik, a lehetséges bűncselekmények jeleit az Európai Ügyészségnek (EPPO) adta át, amelyet Laura Codruța Kövesi vezet.

Az EPPO bevonása komoly eszkaláció, mivel a luxemburgi székhelyű hivatal büntetőjogi nyomozati jogkörrel rendelkezik az uniós pénzeket érintő bűncselekmények esetében, és független hatáskörrel bír a gyanúsítottak üldözésére a legtöbb uniós országban. Az EPPO hónapokig készítette elő a múlt keddi razziákat.

A következő hetekben kiderül, hogy az EPPO kiterjeszti-e a nyomozást. További személyek is érintettek lehetnek a botrányban, amely eddig csak az EEAS által az akadémia számára kiírt két tender közül az elsőre korlátozódik. Mogherini távozása a College of Europe-ból reformokat sürgethet, és új rektort kell találni. Sannino korai nyugdíjba vonulása pedig azt jelenti, hogy a közel-keleti igazgatóságának új állandó vezetőre van szüksége.

A tét a College of Europe, az EEAS és a Bizottság hitelessége, de egyben az Európai Ügyészség számára is komoly próbatétel az ügy.
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #BOTRÁNY #csalás #pályázat #európai unió #korrupció #nyomozás #lemondás #világ #brüsszel #diplomácia

