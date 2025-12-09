Azt is megtudtuk, bár jellemzően aranyékszereket adnak zálogba a magyarok, de az aranytömbök és elektronikai eszközök, műtárgyak is egyre gyakrabban jelennek meg fedezetként.
Bizonytalanná vált a befagyasztott orosz vagyon sorsa: mennyi juthat Ukrajnának az elkobzott pénzből?
Kétségek övezik az EU tervét, amely Oroszország befagyasztott eszközeit Ukrajna támogatására fordítaná, miközben közeleg a december 18-i döntési határidő - jelentette az euronews.
Az Európai Unió vezetői december 18-án döntenek arról, hogyan finanszírozzák Ukrajna költségvetési és katonai szükségleteit a következő két évben, legalább 90 milliárd eurós támogatással. A fő terv szerint az orosz központi bank befagyasztott eszközeiből nyújtanának kamatmentes hitelt Ukrajnának, amit csak akkor kellene visszafizetni, ha Moszkva hajlandó lenne megtéríteni a háború okozta károkat.
Belgium, ahol az orosz eszközök nagy része, mintegy 185 milliárd euró található az Euroclear értéktárnál, határozottan ellenzi a tervet. Bart De Wever belga miniszterelnök szerint a javaslat "alapvetően hibás", és milliárdos veszteségeket okozhat országának, amely kétoldalú befektetési szerződéssel kötődik Oroszországhoz.
Az Európai Bizottság jelentős garanciákat ajánlott Belgiumnak az orosz eszközök értékének fedezésére és jogi akadályok beépítésére, hogy minimalizálja Moszkva esetleges megtorlásának kockázatát, de a belga kormányfő nem változtatta meg álláspontját. Friedrich Merz német kancellár pénteken Brüsszelbe utazott, hogy személyesen tárgyaljon De Weverrel és Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel, de látszólag nem történt áttörés.
Közben az Euroclear is figyelmeztetést adott ki, miszerint a kísérleti jellegű javaslat elriaszthatja a befektetőket, pénzügyi instabilitást okozhat és növelheti a tagállamok hitelfelvételi költségeit. "A javaslat jelenlegi formájában sok jogi újítást tartalmaz, ami számos kérdést vet fel. Úgy érezzük, hogy a konstrukció jelenleg nagyon törékeny" - nyilatkozta az Euroclear szóvivője.
Ha az "A terv" meghiúsul, az EU közös hitelfelvételhez folyamodhat, de ehhez egyhangú jóváhagyás szükséges, és Magyarország már jelezte, hogy nem járulna hozzá. A közös hitelfelvétel emellett közvetlen hatással lenne a nemzeti kincstárakra, amit a legtöbb főváros szeretne elkerülni az adófizetők esetleges ellenállása miatt.
Észtország, Finnország, Írország, Lettország, Litvánia, Lengyelország és Svédország vezetői közös levélben sürgették a jóvátételi hitel gyors jóváhagyását, hangsúlyozva, hogy ez "a pénzügyileg legmegvalósíthatóbb és politikailag legreálisabb megoldás", amely egyben elismeri "Ukrajna kártérítéshez való alapvető jogát". Németország, Franciaország, Hollandia és Dánia szintén támogatja a tervet.
XIV. Leó pápa kedden a Róma melletti Castel Gandolfo pápai rezidencián fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
A magyar miniszterelnök az elsők között támogatta Trump 2016-os elnöki kampányát.
A japán meteorológiai szolgálat közlése szerint a földrengés a Japán-tengeren, Aomori prefektúra partjaitól 80 kilométerre, 50 kilométer mélyen történt.
Kedden adják át Washingtonnak az ukrajnai rendezést célzó amerikai béketerv átdolgozott változatát, mondta Zelenszkij ukrán elnök.
Zelenszkij szerint még nincs megállapodás Ukrajna keleti területeiről az amerikai tárgyalásokon.
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: ezt a helyzetet vajon hogyan fogja kezelni?
Újabb fegyveres összecsapások robbantak ki Thaiföld és Kambodzsa között a vitatott határterületen, a Donald Trump által közvetített tűzszüneti megállapodás ellenére.
A 7,6-os rengés után akár háromméteres hullámok is elérhetik Hokkaido és Aomori partjait, a hatóságok sürgősségi intézkedéseket vezettek be.
A Louvre egyiptomi részlegében több száz műalkotás sérült meg egy novemberi vízszivárgás miatt.
Donald Trump amerikai elnök csalódottságát fejezte ki, amiért Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még nem olvasta el az amerikai békejavaslatot.
Bár a sérült részeket korábban ideiglenesen lezárták, a végleges helyreállítás továbbra is megoldatlan.
Az Egyesült Államok rendkívül kedvező ajánlatot tett Lengyelországnak: 250 használt Stryker páncélozott járművet kínál mindössze 1 dollárért.
Az orosz hadsereg újabb területi nyereségeket jelentett be Ukrajnában, miközben Kinzsal hiperszonikus rakétákkal mért csapást ukrán katonai létesítményekre.
Keményen üzent Csehország elnöke: egy ponton túl elkerülhetetlen a határozott fellépés Moszkva ellen
Petr Pavel szerint eljött az a pont, amikor a NATO légterét megsértő orosz repülőgépeket és drónokat akár le is kellene lőni, ha Moszkva tovább feszegeti...
Itt a fordulat, berobbant az orosz offenzíva: őrült tempóban nyomulnak előre Putyin katonái, aggasztó a helyzet
Oroszország novemberben jelentős területi nyereséget ért el Ukrajnában, mintegy 320 négyzetkilométerrel növelve az általa ellenőrzött területet.
Megszólalt Trump egyik legerősebb embere: karnyújtásnyira az ukrajnai háború lezárása, ezek még a kérdéses pontok
Keith Kellogg szerint már karnyújtásnyira van a megállapodás az ukrajnai háború lezárásáról, ugyanakkor a Donbász hovatartozása és a zaporizzsjai atomerőmű sorsa továbbra is komoly vitapont.
Közel az összeomlás, dupla rezsicsekket kap decemberben rengeteg dolgozó: sok cég a béreket sem tudja kifizetni
Kisvállalkozások ezrei kerültek pénzügyi csapdába az év végén: nincs elegendő forrásuk a decemberi bérek kifizetésére, közben a szolgáltatók dupla rezsit szednek be.
Az amerikai nemzetbiztonsági stratégia módosításai sok mindenben megegyeznek az orosz elképzelésekkel, de a mélyállam megakadályozhatja a végrehajtásukat.
Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett Trump különmegbízottjával és vejével az ukrajnai békefolyamatról
