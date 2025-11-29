Meglepő bejelentést tett Zelenszkij: újabb fordulat jöhet a háborúban?

Ukrajna különleges delegációt küldött az Egyesült Államokba a háborút lezáró békeszerződés véglegesítése érdekében. A Rusztem Umerov nemzetbiztonsági tanácsadó vezette küldöttség feladata a béketervezet véglegesítése és konkrét lépések megtétele a konfliktus lezárására.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy hamarosan elkészül a háborút lezáró békeszerződés, és ennek érdekében különleges delegációt küldött az Egyesült Államokba.

Arra számítunk, hogy a Genfben történt tárgyalás eredményei immáron véglegesítésre kerülnek

– nyilatkozta az ukrán államfő.

Az ukrán médiának adott tájékoztatása szerint Rusztem Umerov, az ukrán nemzetbiztonsági tanács elnöke vezeti a küldöttséget, amelynek célja a békeszerződés-tervezet véglegesítése és konkrét előrelépések megtétele a konfliktus befejezése érdekében.

A svájci Genfben egy héttel ezelőtt tárgyalt Ukrajna és az Egyesült Államok a korábban bemutatott amerikai-orosz béketervről. Az eredetileg 28 pontos javaslat jelentős átdolgozáson esett át, és jelenlegi formájában már csak 22 pontot tartalmaz. A módosított tervezetet tegnap az orosz fél is megkapta.

A háború tényleges lezárásához Moszkva jóváhagyása is szükséges, azonban az orosz fél már több kifogást is megfogalmazott. Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön azt a feltételt szabta, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna hivatalosan ismerje el Donyeck és Luhanszk megyéket, valamint a Krímet az Oroszországi Föderáció részeként. Ezt a követelést Kijev határozottan elutasította.