2025. november 29. szombat Taksony
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az amerikai zászló, az orosz zászló, az ukrán zászló. USA zászló, Oroszország zászlaja, Ukrajna zászlaja. Az Amerikai Egyesült Államok és az Orosz Föderáció szembenállása. Oroszország inváziója Ukrajna ellen
Világ

Meglepő bejelentést tett Zelenszkij: újabb fordulat jöhet a háborúban?

Pénzcentrum
2025. november 29. 13:51

Ukrajna különleges delegációt küldött az Egyesült Államokba a háborút lezáró békeszerződés véglegesítése érdekében. A Rusztem Umerov nemzetbiztonsági tanácsadó vezette küldöttség feladata a béketervezet véglegesítése és konkrét lépések megtétele a konfliktus lezárására.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy hamarosan elkészül a háborút lezáró békeszerződés, és ennek érdekében különleges delegációt küldött az Egyesült Államokba.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Arra számítunk, hogy a Genfben történt tárgyalás eredményei immáron véglegesítésre kerülnek

– nyilatkozta az ukrán államfő.

Az ukrán médiának adott tájékoztatása szerint Rusztem Umerov, az ukrán nemzetbiztonsági tanács elnöke vezeti a küldöttséget, amelynek célja a békeszerződés-tervezet véglegesítése és konkrét előrelépések megtétele a konfliktus befejezése érdekében.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

A svájci Genfben egy héttel ezelőtt tárgyalt Ukrajna és az Egyesült Államok a korábban bemutatott amerikai-orosz béketervről. Az eredetileg 28 pontos javaslat jelentős átdolgozáson esett át, és jelenlegi formájában már csak 22 pontot tartalmaz. A módosított tervezetet tegnap az orosz fél is megkapta.

A háború tényleges lezárásához Moszkva jóváhagyása is szükséges, azonban az orosz fél már több kifogást is megfogalmazott. Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön azt a feltételt szabta, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna hivatalosan ismerje el Donyeck és Luhanszk megyéket, valamint a Krímet az Oroszországi Föderáció részeként. Ezt a követelést Kijev határozottan elutasította.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #ukrajna #világ #konfliktus #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #diplomácia #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:51
13:27
13:03
12:06
11:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 29.
Luxusfizetésért lépnek le tömegével magyarok Ausztriába, Németországba: döbbenet, mennyit keres egy recepciós, pincér
2025. november 28.
Üres zsebbel várja 2026-ot százezernyi magyar: egy váratlan kiadás összeroppanthatja a kasszát
2025. november 29.
Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
2025. november 29.
Nem vicc! 115 ezer forintot ér ez a 200 forintos érme: bárki pénztárcájában ott lapulhat egy - használtan is szuperértékes
2025. november 28.
Ezek a leginkább alulfizetett szakmák 2025-ben Magyarországon: meglepő hivatások a szégyenlistán
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 29. szombat
Taksony
48. hét
November 29.
Európai hulladékcsökkentési hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost
2
1 hete
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
3
1 hete
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: már látszanak a durva következmények
4
1 hete
Döbbenetes kijelentést tett Putyin az amerikaiak béketervéről: mi jöhet még ezek után?
5
2 hete
Óriási csapást mért Ukrajna éjszaka Oroszországra: hatalmasak a károk, ezt a világpiac is megérzi
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áru hitelezése
Áru hitelezése esetén az adós az áru birtokába jut, és azt csak bizonyos idő elteltével kell kifizetnie. Árut nem feltétlenül a tőkeerősebb cég hitelez a kevésbé tőkeerősnek: áruhitelezés az is, amikor egy szállító beszállítja egy nagyáruházba a termékeit, a nagyáruház pedig csak 90 nappal később fizet. Az áruhitelezéshez kapcsolódó speciális fogalom a váltó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 29. 13:27
Éjszaka döntött többmilliárd forint sorsáról a magyar kormány: ezekre megy el a pénz
Pénzcentrum  |  2025. november 29. 13:03
Szoboszlai csúcsformája sem segít, ezért van óriási bajban a Liverpool: mi lesz így a magyar sztárral?
Agrárszektor  |  2025. november 29. 13:03
Megjött a friss előrejelzés: most kiderül, milyen idő vár a magyarokra