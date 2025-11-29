A pénzügyminisztérium eredetileg állandósítani akarta a pandémia idején bevezetett kedvezményt a kisvállalkozások számára.
Meglepő bejelentést tett Zelenszkij: újabb fordulat jöhet a háborúban?
Ukrajna különleges delegációt küldött az Egyesült Államokba a háborút lezáró békeszerződés véglegesítése érdekében. A Rusztem Umerov nemzetbiztonsági tanácsadó vezette küldöttség feladata a béketervezet véglegesítése és konkrét lépések megtétele a konfliktus lezárására.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy hamarosan elkészül a háborút lezáró békeszerződés, és ennek érdekében különleges delegációt küldött az Egyesült Államokba.
Arra számítunk, hogy a Genfben történt tárgyalás eredményei immáron véglegesítésre kerülnek
– nyilatkozta az ukrán államfő.
Az ukrán médiának adott tájékoztatása szerint Rusztem Umerov, az ukrán nemzetbiztonsági tanács elnöke vezeti a küldöttséget, amelynek célja a békeszerződés-tervezet véglegesítése és konkrét előrelépések megtétele a konfliktus befejezése érdekében.
A svájci Genfben egy héttel ezelőtt tárgyalt Ukrajna és az Egyesült Államok a korábban bemutatott amerikai-orosz béketervről. Az eredetileg 28 pontos javaslat jelentős átdolgozáson esett át, és jelenlegi formájában már csak 22 pontot tartalmaz. A módosított tervezetet tegnap az orosz fél is megkapta.
A háború tényleges lezárásához Moszkva jóváhagyása is szükséges, azonban az orosz fél már több kifogást is megfogalmazott. Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön azt a feltételt szabta, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna hivatalosan ismerje el Donyeck és Luhanszk megyéket, valamint a Krímet az Oroszországi Föderáció részeként. Ezt a követelést Kijev határozottan elutasította.
Népszavazásra bocsátják a nagy vagyonok megadóztatásáról szóló javaslatot, amelyfinanszírozná a klímaváltozás elleni küzdelmet.
A két ország közötti feszültség az elmúlt hónapokban fokozódott.
Magyarországon rekordmagas áramfogyasztás várható, ami növelheti az importfüggőséget, miközben a hazai földgáztartalékok hétéves mélypontot mutatnak.
Erős üzenetet küldött Európa vezető állama az oroszoknak: a németek már készen állnak a nagy háborúra
Németország az elmúlt időszakban többször is figyelmeztetett az orosz fenyegetésre.
Az intézkedés a francia kormány szerint a világ egyik leglátogatottabb múzeumának anyagi támogatását szolgálja.
A JP Morgan felülsúlyozásra emelte a kínai részvényekre vonatkozó ajánlását, mivel elemzői szerint 2025-ben nagyobb esély van a jelentős hozamra, mint a számottevő veszteségekre.
Meglepően szoros verseny alakult ki a Tennessee 7. körzetében tartott időközi kongresszusi választáson.
Riho Terras észt európai parlamenti képviselő élesen bírálta az Egyesült Államok Ukrajna-politikáját.
Brutál igazságtalan adótörvényt jelentett be a pénzügyminiszter: komoly csapás lesz ez a kispénzűeknek
A Resolution Foundation szerint a költségvetés távolról sem fájdalommentes, jelentős adóemelésekkel és a közszolgáltatások jövőbeni csökkentésével.
A brit védelmi minisztérium sikeresen tesztelte a DragonFire nevű lézerfegyvert, amely képes nagy sebességgel repülő drónok megsemmisítésére.
Váratlanul súlyos eurómilliárdokhoz juthat több EU-s ország: ne örülj, ebből Magyarország biztosan kimarad
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy egyes érintett országok mindössze 0,1 százalékos növekedési kilátásokkal rendelkeznek.
A Mol tárgyalásokat folytat a Gazprom tulajdonában lévő szerbiai NIS finomító felvásárlásáról, miközben Szerbia sürgős megoldást keres az amerikai szankciók miatt veszélybe került üzemanyag-ellátására.
Az EU tagállamai megállapodtak a gyermekek szexuális bántalmazása elleni védelemről szóló szabályozás közös álláspontjáról.
Könyörtelen ENSZ jelentés: saját rokonaik, partnerük öli meg a legtöbb nőt - sokkoló a valóság, Magyarországon is lenne hová fejlődni
Becslések szerint a Földön tavaly mintegy 50 ezer nőt és lányt öltek meg családtagjaik vagy partnereik.
Trump állítólag nem fogadja újra Zelenszkijt, amíg Ukrajna alá nem ír egy békemegállapodást.
A hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után is feszültségek mutatkoztak a Trump-kormányzaton belül.
A NAV Bevetési Igazgatóság pénzügyőrei hajnali ellenőrzés közben buktattak le egy angol rendszámú járműszerelvényt az M5-ös autópályán - írja közleményében a hatóság.
Újabb háború a láthatáron? Forrnak az indulatok Kína környékén - ennek bizony még nagyon rossz vége lehet
Tajvan 40 milliárd dolláros különleges védelmi költségvetést jelentett be, amely többek között egy fejlett légvédelmi rendszer kiépítését is tartalmazza.
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
