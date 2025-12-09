Elképesztő kijelentést tett Donald Trump: nem tágít, választást akar Ukrajnában a háború alatt is

Donald Trump amerikai elnök szerint ideje lenne választásokat tartani Ukrajnában, hasonló álláspontot képviselve, mint Vlagyimir Putyin, miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csak teljes békét követően tartaná ezt lehetségesnek.

Donald Trump a Politico-nak adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy szerinte elérkezett az idő az ukrajnai választások megtartására. Az amerikai elnök véleménye szerint a háborút ürügyként használják a választások elhalasztására, ami megkérdőjelezi az ország demokratikus működését.

"Fontos lenne most választást tartani. A háborút arra használják, hogy ne tartsanak választást, de azt gondolnám, hogy az ukrán népnek meg kellene adni ezt a lehetőséget" - fogalmazott Trump, hozzátéve, hogy nem tudja, ki nyerne egy ilyen választáson, de kiemelte, hogy az ukránoknak már régóta nem volt lehetőségük szavazni.

Ezzel szemben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztusban kijelentette, hogy bár nyitott a választások megtartására, ehhez előbb teljes értékű békének kell bekövetkeznie az országban. "Szükségünk van tűzszünetre mindenhol – a harctéren, az égen és a tengeren –, hogy az emberek demokratikus, nyílt és törvényes választásokat tudjanak tartani" - hangsúlyozta az ukrán vezető.

Trump álláspontja közelebb áll Vlagyimir Putyin orosz elnök véleményéhez, aki szintén sürgeti az ukrajnai választások megtartását a jelenlegi háborús körülmények között.

