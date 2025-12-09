2025. december 9. kedd Natália
Palm Beach, 2024. július 12.A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Donald Trump találkozója a korábbi amerikai elnök, republikánus elnökjelölt floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban 2024
Világ

Elképesztő kijelentést tett Donald Trump: nem tágít, választást akar Ukrajnában a háború alatt is

Pénzcentrum
2025. december 9. 18:24

Donald Trump amerikai elnök szerint ideje lenne választásokat tartani Ukrajnában, hasonló álláspontot képviselve, mint Vlagyimir Putyin, miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csak teljes békét követően tartaná ezt lehetségesnek.

Donald Trump a Politico-nak adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy szerinte elérkezett az idő az ukrajnai választások megtartására. Az amerikai elnök véleménye szerint a háborút ürügyként használják a választások elhalasztására, ami megkérdőjelezi az ország demokratikus működését.

"Fontos lenne most választást tartani. A háborút arra használják, hogy ne tartsanak választást, de azt gondolnám, hogy az ukrán népnek meg kellene adni ezt a lehetőséget" - fogalmazott Trump, hozzátéve, hogy nem tudja, ki nyerne egy ilyen választáson, de kiemelte, hogy az ukránoknak már régóta nem volt lehetőségük szavazni.

Ezzel szemben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztusban kijelentette, hogy bár nyitott a választások megtartására, ehhez előbb teljes értékű békének kell bekövetkeznie az országban. "Szükségünk van tűzszünetre mindenhol – a harctéren, az égen és a tengeren –, hogy az emberek demokratikus, nyílt és törvényes választásokat tudjanak tartani" - hangsúlyozta az ukrán vezető.

Trump álláspontja közelebb áll Vlagyimir Putyin orosz elnök véleményéhez, aki szintén sürgeti az ukrajnai választások megtartását a jelenlegi háborús körülmények között.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapfotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán, MTI/MTVA
