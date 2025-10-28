Kedden Tokióban a Donald Trump amerikai elnök és a Takaicsi Szanaé új japán miniszterelnök kereskedelmi és gazdasági megállapodásokat írt alá.
Szó szerint megfő a bolygó: vészharangot kongat az ENSZ, tényleg nincs már visszaút?
Az ENSZ főtitkára szerint elkerülhetetlen a Párizsi Klímaegyezmény 1,5 Celsius-fokos céljának túllépése, és azonnali irányváltásra van szükség a klímaválság kezelésében - közölte a The Guardian.
António Guterres a közelgő Cop30 klímacsúcs előtt adott interjújában elismerte, hogy az emberiség kudarcot vallott a globális felmelegedés 1,5 Celsius-fok alatt tartásában, ami "pusztító következményekkel" jár majd a világ számára.
A főtitkár arra figyelmeztette a novemberben a brazíliai Belémben összegyűlő vezetőket, hogy minél tovább késlekednek a kibocsátások csökkentésével, annál nagyobb a veszélye a katasztrofális "billenőpontok" átlépésének az Amazonas-medencében, az Északi-sarkvidéken és az óceánokban.
"Ismerjük el kudarcunkat. Az igazság az, hogy nem sikerült elkerülnünk az 1,5 Celsius-fok túllépését a következő években. És az 1,5 fok fölé emelkedésnek pusztító következményei vannak, beleértve a billenőpontokat az Amazonasnál, Grönlandon, Nyugat-Antarktiszon vagy a korallzátonyoknál" – nyilatkozta Guterres.
A Cop30 prioritásaként az irányváltást jelölte meg: "Feltétlenül szükséges irányt változtatni, hogy a túllépés a lehető legrövidebb és legkisebb intenzitású legyen, elkerülve az olyan billenőpontokat, mint az Amazonas. Nem akarjuk szavannává változtatni az Amazonast, de ez valós kockázat, ha nem változtatunk irányt."
A bolygó elmúlt tíz éve volt a legmelegebb a feljegyzett történelemben. Ennek ellenére a kormányzati kötelezettségvállalások elmaradnak a szükségestől – a 197 országból mindössze 62 nyújtotta be klímacselekvési tervét (NDC) a Párizsi Megállapodás keretében.
Guterres szerint a jelenlegi NDC-k alapján mindössze 10%-os kibocsátás-csökkentés várható, miközben 60%-ra lenne szükség az 1,5 fokos cél betartásához. Ugyanakkor nem adta fel a reményt, hogy az évszázad végére visszatérhetünk ehhez a szinthez, ha a Cop30-on és azt követően változtatunk az irányon.
A főtitkár sürgette a kormányokat, hogy a klímakonferenciákon biztosítsanak nagyobb jelenlétet és befolyást a civil társadalmi csoportoknak, különösen az őslakos közösségeknek, a vállalati lobbistákkal szemben. "Mindannyian tudjuk, mit akarnak a lobbisták. Növelni akarják a profitjukat, aminek az árát az emberiség fizeti meg" – mondta.
Guterres hangsúlyozta, hogy a fosszilis tüzelőanyagoktól való elmozdulás gazdasági szempontból is önérdek, mivel a megújuló energiaforrások forradalma zajlik, és az átmenet elkerülhetetlenül felgyorsul.
A Cop30 egyik brazil kezdeményezése lesz a Trópusi Erdők Örökre Létesítmény, amely 125 milliárd dollárt kíván előteremteni az álló erdők védelmére. A kifizetett összegek ötöde közvetlenül az őslakos közösségekhez kerül, amelyek területein található a legjobban megőrzött biodiverzitás és a leghatékonyabb szénelnyelők.
"Alapvető fontosságú befektetni azokba, akik a természet legjobb őrzői. És a természet legjobb őrzői éppen az őslakos közösségek" – emelte ki az ENSZ-főtitkár, aki szerint a világ vezetőinek is tanulniuk kellene az őslakos népektől a természettel való harmonikus kapcsolat kialakításáról.
Súlyos bejelentést tett az orosz kőolaj-óriás: megölik a szankciók Putyin aranytojást tojó tyúkját, mi lesz a váklasz?
A Lukoil kénytelen eladni külföldi érdekeltségeinek jelentős részét. A kényszerű lépés akár bevételeinek harmadát is elviheti.
Lelőtték Putyin csodafegyverét az ukránok: Moszkva is elismerte, odalett a legmodernebb harci helikopter
Egy orosz katonai pilóta „örök repülést” kívánt elesett társainak – ezzel erősítette meg a veszteséget.
Az amerikai elnök hétfőn a légierő egyik repülőgépén újságíróknak nyilatkozva elvetette azt az ötletet, hogy a 2028-as választásokon alelnökjelöltként induljon.
Új biztonsági előírás élesedik, sok turista bánja: érzékeny adatokat kell átadnia annak, aki itt lépné át a határt
A CBP közel egy évtizede alkalmaz biometrikus arcfelismerő rendszert, amely összehasonlítja az utazók arcát az útlevelükben szereplő fényképpel.
Trump ide is kinyújthatná a kezét? Egyre messzebb a béke, újra fellángolt a háború - ennek nem lesz jó vége
Újabb fegyveres összecsapások törtek ki Pakisztán és Afganisztán között a fennálló tűzszünet ellenére.
Keményen üzent Magyarországnak Trump erős embere: itt az orosz olaj vége, nem lehet halogatni a leválást
Az Egyesült Államok arra szólította fel Magyarországot, Törökországot és Szlovákiát, hogy dolgozzanak ki stratégiát az orosz energiafüggőség csökkentésére.
Boldoggá avatás Veszprém 2025: tudd meg, mik a boldoggá avatás feltételei, illetve hogy mik a szentté avatás feltételei. Kik szerepelnek a magyar szentek és boldogok...
Letartóztatások történtek a Louvre kirablásának ügyében: eddig óriási a blama, nagy a francia kudarc
Két gyanúsítottat letartóztattak a párizsi Louvre múzeumból ellopott, 88 millió euró értékű koronaékszerek ügyében.
Donald Trump "teljes mértékben nyitott" egy találkozóra Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel.
A horvát parlament elfogadta pénteken a védelmi törvény módosításait, amelyekkel visszaállítják a kötelező sorkatonaságot.
A venezuelai elnök péntek este elítélte az amerikai csapatok mozgósítását a Karib-tenger térségében.
Az SMMT adatai szerint a Nagy-Britanniában gyártott járművek 73,9 százaléka exportpiacokon talált gazdára a múlt hónapban.
Az eset nyomán a NATO Balti Légirendőrségének spanyol Eurofighter Typhoon vadászgépeit riasztották.
Az AI-generált megtévesztő tartalmak választási időszakban történő terjesztése sértheti az EU mesterséges intelligenciáról szóló törvényét.
Elemzők szerint kulcskérdés, hogy Donald Trump amerikai elnök milyen szigorral fogja betartatni a másodlagos szankciókat.
Korábban bűnösnek vallotta magát pénzmosás elleni szabályok megsértésében.
Az Ursula von der Leyen bizottsági elnök által szeptemberben bejelentett 140 milliárd eurós "jóvátételi hitelt" erőteljesen támogatja Németország, Franciaország és a balti államok.
A feketepiacon értékük jelentősen csökken, mindössze 10-30 százalékát érhetnék el eredeti értéküknek a magas kockázat miatt.
