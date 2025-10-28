2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
Temperature in celsius (23,24,25) on the thermometer with a led (bokeh) in the background facing climate change
Világ

Szó szerint megfő a bolygó: vészharangot kongat az ENSZ, tényleg nincs már visszaút?

Pénzcentrum
2025. október 28. 11:44

Az ENSZ főtitkára szerint elkerülhetetlen a Párizsi Klímaegyezmény 1,5 Celsius-fokos céljának túllépése, és azonnali irányváltásra van szükség a klímaválság kezelésében - közölte a The Guardian.

António Guterres a közelgő Cop30 klímacsúcs előtt adott interjújában elismerte, hogy az emberiség kudarcot vallott a globális felmelegedés 1,5 Celsius-fok alatt tartásában, ami "pusztító következményekkel" jár majd a világ számára.

A főtitkár arra figyelmeztette a novemberben a brazíliai Belémben összegyűlő vezetőket, hogy minél tovább késlekednek a kibocsátások csökkentésével, annál nagyobb a veszélye a katasztrofális "billenőpontok" átlépésének az Amazonas-medencében, az Északi-sarkvidéken és az óceánokban.

"Ismerjük el kudarcunkat. Az igazság az, hogy nem sikerült elkerülnünk az 1,5 Celsius-fok túllépését a következő években. És az 1,5 fok fölé emelkedésnek pusztító következményei vannak, beleértve a billenőpontokat az Amazonasnál, Grönlandon, Nyugat-Antarktiszon vagy a korallzátonyoknál" – nyilatkozta Guterres.

A Cop30 prioritásaként az irányváltást jelölte meg: "Feltétlenül szükséges irányt változtatni, hogy a túllépés a lehető legrövidebb és legkisebb intenzitású legyen, elkerülve az olyan billenőpontokat, mint az Amazonas. Nem akarjuk szavannává változtatni az Amazonast, de ez valós kockázat, ha nem változtatunk irányt."

A bolygó elmúlt tíz éve volt a legmelegebb a feljegyzett történelemben. Ennek ellenére a kormányzati kötelezettségvállalások elmaradnak a szükségestől – a 197 országból mindössze 62 nyújtotta be klímacselekvési tervét (NDC) a Párizsi Megállapodás keretében.

Guterres szerint a jelenlegi NDC-k alapján mindössze 10%-os kibocsátás-csökkentés várható, miközben 60%-ra lenne szükség az 1,5 fokos cél betartásához. Ugyanakkor nem adta fel a reményt, hogy az évszázad végére visszatérhetünk ehhez a szinthez, ha a Cop30-on és azt követően változtatunk az irányon.

A főtitkár sürgette a kormányokat, hogy a klímakonferenciákon biztosítsanak nagyobb jelenlétet és befolyást a civil társadalmi csoportoknak, különösen az őslakos közösségeknek, a vállalati lobbistákkal szemben. "Mindannyian tudjuk, mit akarnak a lobbisták. Növelni akarják a profitjukat, aminek az árát az emberiség fizeti meg" – mondta.

Guterres hangsúlyozta, hogy a fosszilis tüzelőanyagoktól való elmozdulás gazdasági szempontból is önérdek, mivel a megújuló energiaforrások forradalma zajlik, és az átmenet elkerülhetetlenül felgyorsul.

A Cop30 egyik brazil kezdeményezése lesz a Trópusi Erdők Örökre Létesítmény, amely 125 milliárd dollárt kíván előteremteni az álló erdők védelmére. A kifizetett összegek ötöde közvetlenül az őslakos közösségekhez kerül, amelyek területein található a legjobban megőrzött biodiverzitás és a leghatékonyabb szénelnyelők.

"Alapvető fontosságú befektetni azokba, akik a természet legjobb őrzői. És a természet legjobb őrzői éppen az őslakos közösségek" – emelte ki az ENSZ-főtitkár, aki szerint a világ vezetőinek is tanulniuk kellene az őslakos népektől a természettel való harmonikus kapcsolat kialakításáról.
Címlapkép: Getty Images
#ensz #klímaváltozás #világ #brazília #megújuló energia #kibocsátás #szén-dioxid #globális felmelegedés #klímaválság #amazonas #természetvédelem #grönland #korallzátony

