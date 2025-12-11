2025. december 11. csütörtök Árpád
Az Európai Unió zászlaját lengető zászló az Európai Bizottság Berlaymont épülete előtt, Brüsszel, Belgium
Világ

Újabb ajánlat érkezett a békére: Trump és Ukrajna is elégedett lehet?

Pénzcentrum
2025. december 11. 16:16

Friedrich Merz német kancellár bejelentette, hogy Európa elkészítette és elküldte saját béketervét Donald Trump amerikai elnök csapatának az ukrajnai háború lezárására vonatkozóan.  

A német kancellár közlése szerint a hétvégén várhatóan egyeztetéseket folytatnak az amerikai féllel a béketerv kapcsán, majd a következő héten Berlinben újabb tárgyalásra kerül sor.

Merz elmondta, hogy nemrégiben telefonbeszélgetést folytatott Donald Trumppal, Emmanuel Macron francia elnökkel és Keir Starmer brit miniszterelnökkel a béketeremtés lehetőségeiről, bár ekkor az európai javaslat még nem jutott el az amerikai adminisztrációhoz.

A béketerv konkrét részleteiről a német vezető nem szolgált információkkal, mindössze annyit árult el, hogy a dokumentum olyan "területi engedményeket" tartalmaz, amelyek Ukrajna számára is elfogadhatóak lehetnek, de ezek pontos mibenlétét nem részletezte.

Kapcsolódó cikkeink:

A Guardian szerint az európai kezdeményezés érzékeny időszakban érkezik, miközben Donald Trump türelmetlenségét fejezte ki európai szövetségeseivel szemben az amerikai béketeremtési erőfeszítések közepette. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan szerdán nyújtja át a béketerv felülvizsgált változatát az amerikai tárgyalóknak.

"Ez a hét mindannyiunk számára híreket hozhat" – írta Zelenszkij az X-en. "Hisszük, hogy a békének nincs alternatívája, és a kulcskérdések azok, hogyan lehet rávenni Oroszországot a gyilkosságok leállítására, és mi fogja konkrétan eltántorítani Oroszországot egy harmadik inváziótól."
Címlapkép: Getty Images
