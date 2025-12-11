A külügyminisztérium legfrissebb figyelmeztetése szerint több tucat ország és térség került a legszigorúbb, piros biztonsági kategóriába.
Újabb ajánlat érkezett a békére: Trump és Ukrajna is elégedett lehet?
Friedrich Merz német kancellár bejelentette, hogy Európa elkészítette és elküldte saját béketervét Donald Trump amerikai elnök csapatának az ukrajnai háború lezárására vonatkozóan.
A német kancellár közlése szerint a hétvégén várhatóan egyeztetéseket folytatnak az amerikai féllel a béketerv kapcsán, majd a következő héten Berlinben újabb tárgyalásra kerül sor.
Merz elmondta, hogy nemrégiben telefonbeszélgetést folytatott Donald Trumppal, Emmanuel Macron francia elnökkel és Keir Starmer brit miniszterelnökkel a béketeremtés lehetőségeiről, bár ekkor az európai javaslat még nem jutott el az amerikai adminisztrációhoz.
A béketerv konkrét részleteiről a német vezető nem szolgált információkkal, mindössze annyit árult el, hogy a dokumentum olyan "területi engedményeket" tartalmaz, amelyek Ukrajna számára is elfogadhatóak lehetnek, de ezek pontos mibenlétét nem részletezte.
A Guardian szerint az európai kezdeményezés érzékeny időszakban érkezik, miközben Donald Trump türelmetlenségét fejezte ki európai szövetségeseivel szemben az amerikai béketeremtési erőfeszítések közepette. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan szerdán nyújtja át a béketerv felülvizsgált változatát az amerikai tárgyalóknak.
"Ez a hét mindannyiunk számára híreket hozhat" – írta Zelenszkij az X-en. "Hisszük, hogy a békének nincs alternatívája, és a kulcskérdések azok, hogyan lehet rávenni Oroszországot a gyilkosságok leállítására, és mi fogja konkrétan eltántorítani Oroszországot egy harmadik inváziótól."
Lavrov szerint tisztázták a félreértéseket az Egyesült Államokkal az ukrajnai kérdésben, miközben Oroszország átfogó béketervet szorgalmaz és elutasítja Ukrajna NATO-csatlakozását.
Az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiájának titkos változata az Európai Unió gyengítését és nacionalista pártok támogatását szorgalmazza.
Ukrajna jelentős dróntámadást hajtott végre Moszkva ellen, korlátozásokat vezettek be a főváros repülőterein.
Az Európai Unió jelentősen csökkenteni készül az energetikai projektek engedélyezési idejét
Az ukrán elnök ötéves mandátuma 2024 májusában járt volna le, de a választásokat felfüggesztették.
Trump szerint ez már nem demokrácia, Zelenszkij viszont kész akár 90 napon belül választást tartani – ha a parlament és a szövetségesek is rábólintanak.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elismerte, hogy Ukrajna jelenleg nem rendelkezik elegendő katonai erővel és nemzetközi támogatással a Krím-félsziget visszaszerzéséhez.
Trump néhány napos határidőt adott Zelenszkijnek egy olyan béketerv elfogadására, amely területi engedményeket várna el Ukrajnától bizonytalan amerikai garanciákért cserébe.
Zelenszkij elnök augusztusban kijelentette, hogy bár nyitott a választások megtartására, ehhez előbb teljes értékű békének kell bekövetkeznie az országban.
Listázták Európa erős embereit a politikában: Donald Trump az első, Orbán csak a tizenkettedik helyen végzett
Januári beiktatása óta Trump minden más politikusnál erőteljesebben képes befolyásolni az európai történéseket.
Több kormányzati tisztviselő szerint Trump nem érdekelt egy hosszú, elhúzódó tárgyalásban.
XIV. Leó pápa kedden a Róma melletti Castel Gandolfo pápai rezidencián fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
A magyar miniszterelnök az elsők között támogatta Trump 2016-os elnöki kampányát.
Bizonytalanná vált a befagyasztott orosz vagyon sorsa: mennyi juthat Ukrajnának az elkobzott pénzből?
Az Európai Bizottság jelentős garanciákat ajánlott Belgiumnak az orosz eszközök értékének fedezésére és jogi akadályok beépítésére.
Az ukrán ügyészség októberi adatai szerint mintegy 235 000 katona távozott engedély nélkül.
A javaslat érdemben szűkíti a Pentagon mozgásterét, mert a csökkentéshez kongresszusi tájékoztatást és nemzetbiztonsági indoklást köt.
Sosem látott korrupciós botrány robbant az Európai Unióban: már hullanak a fejek, ki tudja hol áll meg?
Az EU legújabb botránya ezúttal nem az Európai Parlamentet, hanem az Európai Külügyi Szolgálatot (EEAS) és a College of Europe-ot érinti.
A japán meteorológiai szolgálat közlése szerint a földrengés a Japán-tengeren, Aomori prefektúra partjaitól 80 kilométerre, 50 kilométer mélyen történt.
