Az önkormányzati helyiséggazdálkodás súlyos pénzügyi problémákkal küzd: a nem lakáscélú ingatlanvagyon sok esetben nem bevételt termel, hanem veszteséget generál.
Ez történt ma a devizapiacon, a forint mindenkit meglepett
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,68 forintról 384,55 forintra csökkent 18 órakor, napközben 384,20 forint és 386,00 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 411,87 forintról 410,82 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 327,80 forintról 327,12 forintra csökkent.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1733 dollárról 1,1755 dollárra változott.
Erősödött a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
BUX kisokos a jövő hétre: így számolj az OTP, MOL, Richter papírokkal - most éri meg eladni vagy venni őket?
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Az 50. hét legolvasotabb cikkeiből látni, mennyire érzékenyen érinti az embereket a megélhetés, a biztonság és a kiszámíthatóság kérdése.
Így alakulhat az olaj ára 2026-ban: erre mindenkinek figyelnie kell, durva hatással lehet Magyarországra is
Az olajpiac 2026-ban várhatóan mérsékelt árakkal indul, majd fokozatosan erősödik az év második felében.
Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi motorok: bármelyik magyar garázsban ott lapulhat egy ilyen
Magyarországon évek óta folyamatosan emelkedtek a régi motorok árai: a Pannóniák, Csepelek, Danubiák és persze a legendás Simsonok mára sokszor milliós értéket is képviselhetnek.
Az Európai Bizottság gazdasági biztosa figyelmeztetést adott ki Magyarország és Málta számára a költségvetési hiánycélok be nem tartásának kockázata miatt.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Magyarországon minden nyolcadik ember nem tudja kifűteni otthonát, és nő az élelmiszer-nélkülözés is. Mi áll a válság mögött? A CHART friss adása bemutatja.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 393,94 pontos, 0,36 százalékos emelkedéssel, 109 607,58 ponton zárt pénteken.
A döntés mögött az áll, hogy a cég sorsa egyre szorosabban kötődik a magyar állam hitelképességéhez.
Telkes Mária születésének 125. évfordulója alkalmából 3 000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank.
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, sosem látott válságba került a műanyag-biznisz: kódolva van a katasztrófa?
A műanyag-újrahasznosítás Európában soha nem látott válságba sodródott: üzemek zárnak be, beruházások tűnnek el, a kontinens pedig egyre kiszolgáltatottabbá válik.
Hihetetlen, de igaz: százezrek kaphatnak teljesen ingyen szigetelést – mutatjuk, kik járnak a legjobban
Az EKR-programban idén több mint 5,8 millió négyzetmétert szigeteltek ingyen, ami 80 millió köbméter földgáz-megtakarítást hozott.
A Nébih közölte, hogy nem érdemes a vágott fa helyett a gyökeres, élő fenyőt választani karácsonyfának.
Örülhetnek a húsimádó magyarok: jó hírek érkeztek a kedvencükről, ez a pénztárcának is jót fog tenni
A piaci árak alakulására egyaránt hatnak a globális kereskedelmi bizonytalanságok és az uniós kínálat szezonális változásai.
Az egyéni vállalkozóknak érdemes előre tervezniük a 2026-os SZJA-, IPA- és szochó-fizetésekkel.
Fontos bejelentés tett Karácsony Gergely: ekkora fizetésemelésre számíthatnak a budapesti közalkalmazottak
Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán közölte, hogy megszületett a bérmegállapodás a Budapest-család dolgozóit képviselő szakszervezetekkel.
Az elmúlt hónapok ellenőrzései során országosan 194 csomagot emeltek ki a pénzügyőrök a forgalomból.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
