2025. december 15. hétfő
1 °C Budapest
egy köteg magyar forint bankjegy és 100 eurós bankjegy
Gazdaság

Ez történt ma a devizapiacon, a forint mindenkit meglepett

Pénzcentrum/MTI
2025. december 15. 19:44

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,68 forintról 384,55 forintra csökkent 18 órakor, napközben 384,20 forint és 386,00 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 411,87 forintról 410,82 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 327,80 forintról 327,12 forintra csökkent.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1733 dollárról 1,1755 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
