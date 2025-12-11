Az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiájának titkos változata az Európai Unió gyengítését és nacionalista pártok támogatását szorgalmazza.
Moszkva már békéről beszél: egy feltételt viszont kőbe vésne Ukrajna számára
Lavrov szerint tisztázták a félreértéseket az Egyesült Államokkal az ukrajnai kérdésben, miközben Oroszország átfogó béketervet szorgalmaz és elutasítja Ukrajna NATO-csatlakozását.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter bejelentette, hogy sikerült tisztázni minden félreértést az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások során - számolt be a Reuters.
A külügyminiszter csütörtöki közleményében a december elején lezajlott egyeztetésekre utalt, amelyeken Vlagyimir Putyin orosz elnök fogadta a Steve Witkoff által vezetett amerikai delegációt.
A Kreml korábban konstruktívnak értékelte a december 2-i megbeszélést, amelyen Witkoff mellett Donald Trump veje, Jared Kushner is részt vett. A találkozó ellenére azonban nem történt áttörés az ukrajnai konfliktus megoldásában. Lavrov kiemelte, hogy a mostani egyeztetések megerősítették azokat a kölcsönös megállapodásokat, amelyek Putyin és Donald Trump augusztusi, alaszkai csúcstalálkozóján körvonalazódtak.
"Az amerikaiakkal folytatott ukrajnai tárgyalásainkon személyes meggyőződésem szerint sikerült feloldani a félreértéseket és a kommunikációs problémákat" - fogalmazott az orosz külügyminiszter.
Lavrov hangsúlyozta, hogy Oroszország egy átfogó dokumentumcsomagot szeretne létrehozni, amely hosszú távú, fenntartható békét biztosítana Ukrajnában, és minden érintett fél számára biztonsági garanciákat nyújtana.
"További javaslatokat közvetítettünk amerikai kollégáink felé a kollektív biztonsági garanciákkal kapcsolatban" - tette hozzá a tárcavezető.
Az orosz diplomácia vezetője határozottan leszögezte, hogy Moszkva elutasítja Ukrajna NATO-tagságát, és védelmet követel az országban élő oroszajkú kisebbség számára.
Az ukrán elnök ötéves mandátuma 2024 májusában járt volna le, de a választásokat felfüggesztették.
Trump szerint ez már nem demokrácia, Zelenszkij viszont kész akár 90 napon belül választást tartani – ha a parlament és a szövetségesek is rábólintanak.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elismerte, hogy Ukrajna jelenleg nem rendelkezik elegendő katonai erővel és nemzetközi támogatással a Krím-félsziget visszaszerzéséhez.
Trump néhány napos határidőt adott Zelenszkijnek egy olyan béketerv elfogadására, amely területi engedményeket várna el Ukrajnától bizonytalan amerikai garanciákért cserébe.
Zelenszkij elnök augusztusban kijelentette, hogy bár nyitott a választások megtartására, ehhez előbb teljes értékű békének kell bekövetkeznie az országban.
Listázták Európa erős embereit a politikában: Donald Trump az első, Orbán csak a tizenkettedik helyen végzett
Januári beiktatása óta Trump minden más politikusnál erőteljesebben képes befolyásolni az európai történéseket.
Több kormányzati tisztviselő szerint Trump nem érdekelt egy hosszú, elhúzódó tárgyalásban.
XIV. Leó pápa kedden a Róma melletti Castel Gandolfo pápai rezidencián fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
A magyar miniszterelnök az elsők között támogatta Trump 2016-os elnöki kampányát.
Bizonytalanná vált a befagyasztott orosz vagyon sorsa: mennyi juthat Ukrajnának az elkobzott pénzből?
Az Európai Bizottság jelentős garanciákat ajánlott Belgiumnak az orosz eszközök értékének fedezésére és jogi akadályok beépítésére.
Az ukrán ügyészség októberi adatai szerint mintegy 235 000 katona távozott engedély nélkül.
A javaslat érdemben szűkíti a Pentagon mozgásterét, mert a csökkentéshez kongresszusi tájékoztatást és nemzetbiztonsági indoklást köt.
Sosem látott korrupciós botrány robbant az Európai Unióban: már hullanak a fejek, ki tudja hol áll meg?
Az EU legújabb botránya ezúttal nem az Európai Parlamentet, hanem az Európai Külügyi Szolgálatot (EEAS) és a College of Europe-ot érinti.
A japán meteorológiai szolgálat közlése szerint a földrengés a Japán-tengeren, Aomori prefektúra partjaitól 80 kilométerre, 50 kilométer mélyen történt.
Kedden adják át Washingtonnak az ukrajnai rendezést célzó amerikai béketerv átdolgozott változatát, mondta Zelenszkij ukrán elnök.
Zelenszkij szerint még nincs megállapodás Ukrajna keleti területeiről az amerikai tárgyalásokon.
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: ezt a helyzetet vajon hogyan fogja kezelni?
Újabb fegyveres összecsapások robbantak ki Thaiföld és Kambodzsa között a vitatott határterületen, a Donald Trump által közvetített tűzszüneti megállapodás ellenére.
A 7,6-os rengés után akár háromméteres hullámok is elérhetik Hokkaido és Aomori partjait, a hatóságok sürgősségi intézkedéseket vezettek be.
-
