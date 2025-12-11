2025. december 11. csütörtök Árpád
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
trump putyin tárgyalás
Világ

Moszkva már békéről beszél: egy feltételt viszont kőbe vésne Ukrajna számára

Pénzcentrum
2025. december 11. 11:47

Lavrov szerint tisztázták a félreértéseket az Egyesült Államokkal az ukrajnai kérdésben, miközben Oroszország átfogó béketervet szorgalmaz és elutasítja Ukrajna NATO-csatlakozását.  

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter bejelentette, hogy sikerült tisztázni minden félreértést az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások során - számolt be a Reuters.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A külügyminiszter csütörtöki közleményében a december elején lezajlott egyeztetésekre utalt, amelyeken Vlagyimir Putyin orosz elnök fogadta a Steve Witkoff által vezetett amerikai delegációt.

A Kreml korábban konstruktívnak értékelte a december 2-i megbeszélést, amelyen Witkoff mellett Donald Trump veje, Jared Kushner is részt vett. A találkozó ellenére azonban nem történt áttörés az ukrajnai konfliktus megoldásában. Lavrov kiemelte, hogy a mostani egyeztetések megerősítették azokat a kölcsönös megállapodásokat, amelyek Putyin és Donald Trump augusztusi, alaszkai csúcstalálkozóján körvonalazódtak.

Kapcsolódó cikkeink:

"Az amerikaiakkal folytatott ukrajnai tárgyalásainkon személyes meggyőződésem szerint sikerült feloldani a félreértéseket és a kommunikációs problémákat" - fogalmazott az orosz külügyminiszter.

Lavrov hangsúlyozta, hogy Oroszország egy átfogó dokumentumcsomagot szeretne létrehozni, amely hosszú távú, fenntartható békét biztosítana Ukrajnában, és minden érintett fél számára biztonsági garanciákat nyújtana.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

"További javaslatokat közvetítettünk amerikai kollégáink felé a kollektív biztonsági garanciákkal kapcsolatban" - tette hozzá a tárcavezető.

Az orosz diplomácia vezetője határozottan leszögezte, hogy Moszkva elutasítja Ukrajna NATO-tagságát, és védelmet követel az országban élő oroszajkú kisebbség számára.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #ukrajna #oroszország #világ #donald trump #vlagyimir putyin #külügyminiszter #háború #nato #szergej lavrov #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:47
11:34
11:04
10:45
10:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 11.
Ez lenne a túlélés záloga? Elképesztő akciókkal bombázzák a nyugdíjasokat a magyar wellnesshotelek
2025. december 10.
Nagy enyhítés Magyarország slágerhitelénél: egyre több banknál törlik el az eddigi legfontosabb feltételt
2025. december 11.
Elképesztő akciókat robbantottak az utazási irodák: most potom pénzért foglalhatsz nyaralás 2026-ra
2025. december 10.
Nesze neked gyermekvédelem: döbbenet, mennyire sok csecsemő nem éli meg az egy éves kort itthon
2025. december 10.
Megtalálták a boldogság tuti receptjét: csak pár órát t kell rászánni, bárkinél működik
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 11. csütörtök
Árpád
50. hét
December 11.
Nemzetközi hegynap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Hivatalos, átment a nyugdíjreform: tényleg az átlagbérhez kötik az idősek járandóságait
2
4 napja
Közel az összeomlás, dupla rezsicsekket kap decemberben rengeteg dolgozó: sok cég a béreket sem tudja kifizetni
3
5 napja
Riasztották a NATO-gépeket, óriási támadást indított Oroszország: megelőző intézkedésekre volt szükség
4
5 napja
Óriási a baj, eltalálták a csernobili atomerőmű védőburkolatát: katasztrófától tart az ENSZ, ez nem tréfa
5
1 hete
Nem kertelt tovább Putyin, kimondta, amitől mindenki tartott: az oroszok készen állnak egész Európával háborúzni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dezintermediáció
Az a folyamat, amelynek során a pénzügyi szektor szereplői egyre több üzletet kötnek a bankok megkerülésével. A tőkepiac lehetővé teszi az értékpapírosítás segítségével a hagyományos tőkepiaci közvetítők kikerülését a hitel- és egyéb tranzakciókban.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 11. 10:04
Elképesztő akciókat robbantottak az utazási irodák: most potom pénzért foglalhatsz nyaralás 2026-ra
Pénzcentrum  |  2025. december 11. 06:30
Potom árra akciózta a karácsonyi időszak legendás slágerjátékát a Lidl: ezért áll majd sorba rengeteg magyar vásárló
Agrárszektor  |  2025. december 11. 11:27
Egy évig nem kell törleszteni: ez sok magyar adósnak jó hírt jelent