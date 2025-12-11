Moszkva már békéről beszél: egy feltételt viszont kőbe vésne Ukrajna számára

Lavrov szerint tisztázták a félreértéseket az Egyesült Államokkal az ukrajnai kérdésben, miközben Oroszország átfogó béketervet szorgalmaz és elutasítja Ukrajna NATO-csatlakozását.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter bejelentette, hogy sikerült tisztázni minden félreértést az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások során - számolt be a Reuters.

A külügyminiszter csütörtöki közleményében a december elején lezajlott egyeztetésekre utalt, amelyeken Vlagyimir Putyin orosz elnök fogadta a Steve Witkoff által vezetett amerikai delegációt.

A Kreml korábban konstruktívnak értékelte a december 2-i megbeszélést, amelyen Witkoff mellett Donald Trump veje, Jared Kushner is részt vett. A találkozó ellenére azonban nem történt áttörés az ukrajnai konfliktus megoldásában. Lavrov kiemelte, hogy a mostani egyeztetések megerősítették azokat a kölcsönös megállapodásokat, amelyek Putyin és Donald Trump augusztusi, alaszkai csúcstalálkozóján körvonalazódtak.

"Az amerikaiakkal folytatott ukrajnai tárgyalásainkon személyes meggyőződésem szerint sikerült feloldani a félreértéseket és a kommunikációs problémákat" - fogalmazott az orosz külügyminiszter.

Lavrov hangsúlyozta, hogy Oroszország egy átfogó dokumentumcsomagot szeretne létrehozni, amely hosszú távú, fenntartható békét biztosítana Ukrajnában, és minden érintett fél számára biztonsági garanciákat nyújtana.

"További javaslatokat közvetítettünk amerikai kollégáink felé a kollektív biztonsági garanciákkal kapcsolatban" - tette hozzá a tárcavezető.

Az orosz diplomácia vezetője határozottan leszögezte, hogy Moszkva elutasítja Ukrajna NATO-tagságát, és védelmet követel az országban élő oroszajkú kisebbség számára.