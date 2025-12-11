Moszkva tűz alatt: támadás miatt vörös riasztás lépett életbe

Ukrajna jelentős dróntámadást hajtott végre Moszkva ellen, amelynek során az orosz légvédelem 32 pilóta nélküli repülőgépet semmisített meg. A támadás következtében korlátozásokat vezettek be a főváros repülőterein.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester bejelentése szerint Ukrajna nagyszabású dróntámadást indított az orosz főváros ellen - számolt be a Portfolio az ukrán Kyiv Independent.

Az orosz állami TASZSZ hírügynökség információi alapján kedd éjszaka összesen 32 pilóta nélküli légi járművet (UAV) semlegesített az orosz légvédelem, az utolsót szerda hajnalban lőtték le Moszkva felett.

"A védelmi minisztérium légvédelme lelőtte a Moszkvát megtámadó drónt. A katasztrófavédelem dolgozik a becsapódás helyszínén" - közölte a polgármester, miközben a teljes Moszkvai régióban vörös szintű riasztást rendeltek el.

A tudósítás szerint Szobjanyin kedd késő este kezdett beszámolni a dróntámadásokról, majd folyamatosan frissítette a lelőtt eszközök számát. Ezzel párhuzamosan a Shot nevű orosz Telegram-csatorna robbanásokról adott hírt Moszkva több külvárosi kerületéből.

A támadás következtében ideiglenes korlátozásokat vezettek be a főváros négy nemzetközi repülőterén - a Vnukovói, a Domogyedovói, a Seremetyjevói és a Zsukovszkiji légikikötőkben. A korlátozások miatt összesen 54 járatot töröltek, 27 indulót és 27 érkezőt.

A hatóságok egyelőre nem számoltak be áldozatokról vagy jelentősebb anyagi károkról.