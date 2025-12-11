2025. december 11. csütörtök Árpád
Szent Bazil székesegyház. Vörös tér.
Világ

Moszkva tűz alatt: támadás miatt vörös riasztás lépett életbe

Pénzcentrum
2025. december 11. 07:29

Ukrajna jelentős dróntámadást hajtott végre Moszkva ellen, amelynek során az orosz légvédelem 32 pilóta nélküli repülőgépet semmisített meg. A támadás következtében korlátozásokat vezettek be a főváros repülőterein.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester bejelentése szerint Ukrajna nagyszabású dróntámadást indított az orosz főváros ellen - számolt be a Portfolio az ukrán Kyiv Independent.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az orosz állami TASZSZ hírügynökség információi alapján kedd éjszaka összesen 32 pilóta nélküli légi járművet (UAV) semlegesített az orosz légvédelem, az utolsót szerda hajnalban lőtték le Moszkva felett.

"A védelmi minisztérium légvédelme lelőtte a Moszkvát megtámadó drónt. A katasztrófavédelem dolgozik a becsapódás helyszínén" - közölte a polgármester, miközben a teljes Moszkvai régióban vörös szintű riasztást rendeltek el.

A tudósítás szerint Szobjanyin kedd késő este kezdett beszámolni a dróntámadásokról, majd folyamatosan frissítette a lelőtt eszközök számát. Ezzel párhuzamosan a Shot nevű orosz Telegram-csatorna robbanásokról adott hírt Moszkva több külvárosi kerületéből.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A támadás következtében ideiglenes korlátozásokat vezettek be a főváros négy nemzetközi repülőterén - a Vnukovói, a Domogyedovói, a Seremetyjevói és a Zsukovszkiji légikikötőkben. A korlátozások miatt összesen 54 járatot töröltek, 27 indulót és 27 érkezőt.

A hatóságok egyelőre nem számoltak be áldozatokról vagy jelentősebb anyagi károkról.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #repülőtér #oroszország #világ #támadás #járattörlés #orosz-ukrán háború #moszkva #légvédelem

