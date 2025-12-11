Moszkva tűz alatt: támadás miatt vörös riasztás lépett életbe

Az Európai Unió jelentősen csökkenteni készül az energetikai projektek engedélyezési idejét
Ukrajna jelentős dróntámadást hajtott végre Moszkva ellen, amelynek során az orosz légvédelem 32 pilóta nélküli repülőgépet semmisített meg. A támadás következtében korlátozásokat vezettek be a főváros repülőterein.
Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester bejelentése szerint Ukrajna nagyszabású dróntámadást indított az orosz főváros ellen - számolt be a Portfolio az ukrán Kyiv Independent.
Az orosz állami TASZSZ hírügynökség információi alapján kedd éjszaka összesen 32 pilóta nélküli légi járművet (UAV) semlegesített az orosz légvédelem, az utolsót szerda hajnalban lőtték le Moszkva felett.
"A védelmi minisztérium légvédelme lelőtte a Moszkvát megtámadó drónt. A katasztrófavédelem dolgozik a becsapódás helyszínén" - közölte a polgármester, miközben a teljes Moszkvai régióban vörös szintű riasztást rendeltek el.
A tudósítás szerint Szobjanyin kedd késő este kezdett beszámolni a dróntámadásokról, majd folyamatosan frissítette a lelőtt eszközök számát. Ezzel párhuzamosan a Shot nevű orosz Telegram-csatorna robbanásokról adott hírt Moszkva több külvárosi kerületéből.
A támadás következtében ideiglenes korlátozásokat vezettek be a főváros négy nemzetközi repülőterén - a Vnukovói, a Domogyedovói, a Seremetyjevói és a Zsukovszkiji légikikötőkben. A korlátozások miatt összesen 54 járatot töröltek, 27 indulót és 27 érkezőt.
A hatóságok egyelőre nem számoltak be áldozatokról vagy jelentősebb anyagi károkról.
Az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiájának titkos változata az Európai Unió gyengítését és nacionalista pártok támogatását szorgalmazza.
Trump néhány napos határidőt adott Zelenszkijnek egy olyan béketerv elfogadására, amely területi engedményeket várna el Ukrajnától bizonytalan amerikai garanciákért cserébe.
Zelenszkij elnök augusztusban kijelentette, hogy bár nyitott a választások megtartására, ehhez előbb teljes értékű békének kell bekövetkeznie az országban.
Listázták Európa erős embereit a politikában: Donald Trump az első, Orbán csak a tizenkettedik helyen végzett
Januári beiktatása óta Trump minden más politikusnál erőteljesebben képes befolyásolni az európai történéseket.
Több kormányzati tisztviselő szerint Trump nem érdekelt egy hosszú, elhúzódó tárgyalásban.
XIV. Leó pápa kedden a Róma melletti Castel Gandolfo pápai rezidencián fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
A magyar miniszterelnök az elsők között támogatta Trump 2016-os elnöki kampányát.
Bizonytalanná vált a befagyasztott orosz vagyon sorsa: mennyi juthat Ukrajnának az elkobzott pénzből?
Az Európai Bizottság jelentős garanciákat ajánlott Belgiumnak az orosz eszközök értékének fedezésére és jogi akadályok beépítésére.
Az ukrán ügyészség októberi adatai szerint mintegy 235 000 katona távozott engedély nélkül.
A javaslat érdemben szűkíti a Pentagon mozgásterét, mert a csökkentéshez kongresszusi tájékoztatást és nemzetbiztonsági indoklást köt.
Sosem látott korrupciós botrány robbant az Európai Unióban: már hullanak a fejek, ki tudja hol áll meg?
Az EU legújabb botránya ezúttal nem az Európai Parlamentet, hanem az Európai Külügyi Szolgálatot (EEAS) és a College of Europe-ot érinti.
A japán meteorológiai szolgálat közlése szerint a földrengés a Japán-tengeren, Aomori prefektúra partjaitól 80 kilométerre, 50 kilométer mélyen történt.
Kedden adják át Washingtonnak az ukrajnai rendezést célzó amerikai béketerv átdolgozott változatát, mondta Zelenszkij ukrán elnök.
Zelenszkij szerint még nincs megállapodás Ukrajna keleti területeiről az amerikai tárgyalásokon.
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: ezt a helyzetet vajon hogyan fogja kezelni?
Újabb fegyveres összecsapások robbantak ki Thaiföld és Kambodzsa között a vitatott határterületen, a Donald Trump által közvetített tűzszüneti megállapodás ellenére.
A 7,6-os rengés után akár háromméteres hullámok is elérhetik Hokkaido és Aomori partjait, a hatóságok sürgősségi intézkedéseket vezettek be.
A Louvre egyiptomi részlegében több száz műalkotás sérült meg egy novemberi vízszivárgás miatt.
Donald Trump amerikai elnök csalódottságát fejezte ki, amiért Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még nem olvasta el az amerikai békejavaslatot.
