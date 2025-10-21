A sütőtök nemcsak ősszel, hanem egész évben remek alapanyag lehet levesekhez, pitékhez, pürékhez és egyéb ételekhez. Azonban a sokféle tök között könnyen elveszhetünk. Hogyan válasszunk...
Drámai a helyzet, 20–30 éves fák kezdtek el tömegével pusztulni: kiszáradnak a magyar erdők
Ha nem is olyan nagy mértékben, mint a Dél-Alföldön, de Somogyban is megkezdődött az erdők száradása. A szakemberek egészen drámai képet festenek le a vármegyének a következő évtizedekre.
Ha nem is olyan mértékben, mint a Dél-Alföldön, de Somogyban is megkezdődött az erdők száradása – figyelmeztetnek a szakemberek. A SEFAG Zrt. trófeaszemléjén elhangzott előrejelzések szerint a következő évtizedekben erdősztyepp lesz a jellemző klíma, és a ma ismert, dús növényzetet szegényes, száraz növénytársulások válthatják fel - írta a sonline.hu.
„A klímaváltozás minket, vad- és erdőgazdálkodókat is közvetlenül érint – az idei nyár jó példa erre. Az alföldi térségekben a gazdák alig tudták betakarítani a termést, és nálunk is megjelentek a kiszáradt erdőterületek, főként Szántód környékén, ahol 20–30 éves erdők kezdtek pusztulni” – mondta Fehér István, a SEFAG Zrt. vezérigazgatója.
A szakember hozzátette, hogy a források elapadása és a gyér makktermés különösen nehéz helyzetet teremt az erdők természetes megújulásában. „Szinte teljesen elmaradt a makktermés, nincs elég szaporítóanyag. Csemetéket sem tudunk elegendő mennyiségben nevelni, ezért már külföldről kell makkot behoznunk” – tette hozzá.
A klímaövek tolódnak, új fafajokra lesz szükség
A klímaváltozás már a somogyi tájakon is látványosan érezteti hatását. A dombvidékek déli lejtőin korai lombvesztés, elszíneződő fák és idő előtti vegetációs leállás figyelhető meg.
„Somogy még mindig az ország zöld szíve, de a dombok déli oldalain már látszanak a korai őszülés jelei. Ezek intő jelek – szerencsére még nem beszélhetünk erdőpusztulásról, de a figyelmeztetéseket nem szabad figyelmen kívül hagyni” – mondta Mocz András, erdőkért felelős helyettes államtitkár a Sonline.hu-nak.
A szakember szerint új fafajok telepítésére is szükség lesz: „A klímaövek tolódnak, megjelent az úgynevezett sztyeppklíma, amelyet korábban nem is ismertünk. A jövőben olyan szárazságtűrő fajokat kell telepítenünk, amelyek délebbi régiókból származnak, de itt is megállják a helyüket.”
A vadállomány is veszélybe kerülhet
A Somogy vármegyei erdők az elmúlt harminc évben még főként gyertyános-tölgyes klímakategóriába tartoztak, de az Erdészeti Tudományos Intézet előrejelzései szerint ez a század közepére cseres-tölgyes és erdősztyepp klímába alakul át. Kovács Ferenc, az Agrárminisztérium vadgazdálkodási főosztályvezetője szerint a változás az egész ökoszisztémát érinti: „Az erdők élőhelyként is átalakulnak. A gyertyános-tölgyes klíma visszaszorul, a cseres-tölgyes lesz a meghatározó, és megjelenik az erdősztyepp, sőt, a sztyepp-erdő klíma is. Az őshonos fafajok túlélése így kétségessé válik” – fogalmazott.
A szakember szerint az erdők csak emberi segítséggel tudnak alkalmazkodni, de a jelenlegi nagyvadállomány ezt megnehezíti: „A mennyiségi vadgazdálkodás helyett a minőségre kell helyezni a hangsúlyt. A mostani vadállományt az erdők nem tudják eltartani – ha viszont sikerül az egyensúlyt megtalálni, az a természetnek és a vadászoknak is hosszú távon kedvezőbb lesz.”
A szakértők szerint Somogy megye klímája a századfordulóra gyökeresen megváltozhat. A mostani gazdag flóra helyét száraz, ritkás növényzet veszi át, a természetes vízforrások elapadnak, és a jelenlegi erdők már egészen más körülmények között fognak élni.
A klímaváltozás tehát már nemcsak előrejelzés, hanem mindennapi valóság. A kérdés most már nem az, hogy van-e változás, hanem az, túl tudjuk-e élni alkalmazkodással.
