Berlin, Németország - 2020. január 9: A német szövetségi parlament (Deutscher Bundestag) üres plenáris üléstermének belseje. Középen a német címer (sas, úgynevezett Bundesadler). Eredetileg Paul Wallot építette, Sir Norman Foster terve
Világ

A német kancellár reagált a pletykákra: ezt mondta az amerikai elnökkel folytatott telefonról

Pénzcentrum
2025. december 11. 13:44

Friedrich Merz német politikus cáfolta a Donald Trumppal való nézeteltérésekről szóló híreket, és konstruktívnak nevezte a nemrég lezajlott telefonbeszélgetésüket.  

A Guardian tudósítása szerint Merz elmondása szerint részletes eszmecserét folytattak, amelynek középpontjában az állt, hogy "Ukrajna milyen területi engedményekre lenne hajlandó". A német politikus azonban hangsúlyozta, hogy "ez olyan kérdés, amelyre az ukrán elnöknek és az ukrán népnek kell választ adnia".

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tárgyalások várható előrehaladásával kapcsolatban Merz közölte, hogy a hétvégén további egyeztetések várhatók amerikai tisztviselőkkel, majd "esetleg egy berlini találkozóra is sor kerülhet a jövő hét elején", amelyen amerikai részvétel is lehetséges.

Kapcsolódó cikkeink:

Merz szerint Trump azt a benyomást keltette, hogy "kész velünk együtt haladni ezen az úton", és az amerikai elnök "tudja, hogy az európaiakat is meg kell hallgatni". A beszélgetést konstruktívnak minősítette, amelyet a "kölcsönös tisztelet" jellemzett.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #németország #világ #donald trump #politika #amerikai egyesült államok #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #Friedrich Merz #diplomácia

