A német kancellár reagált a pletykákra: ezt mondta az amerikai elnökkel folytatott telefonról

Friedrich Merz német politikus cáfolta a Donald Trumppal való nézeteltérésekről szóló híreket, és konstruktívnak nevezte a nemrég lezajlott telefonbeszélgetésüket.

A Guardian tudósítása szerint Merz elmondása szerint részletes eszmecserét folytattak, amelynek középpontjában az állt, hogy "Ukrajna milyen területi engedményekre lenne hajlandó". A német politikus azonban hangsúlyozta, hogy "ez olyan kérdés, amelyre az ukrán elnöknek és az ukrán népnek kell választ adnia".

A tárgyalások várható előrehaladásával kapcsolatban Merz közölte, hogy a hétvégén további egyeztetések várhatók amerikai tisztviselőkkel, majd "esetleg egy berlini találkozóra is sor kerülhet a jövő hét elején", amelyen amerikai részvétel is lehetséges.

Merz szerint Trump azt a benyomást keltette, hogy "kész velünk együtt haladni ezen az úton", és az amerikai elnök "tudja, hogy az európaiakat is meg kell hallgatni". A beszélgetést konstruktívnak minősítette, amelyet a "kölcsönös tisztelet" jellemzett.