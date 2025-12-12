2025. december 12. péntek Gabriella
Brüsszel, 2024. december 19.Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-tagországok állam- és kormányfõinek brüsszeli csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Nagyon durva feltételt szabtak Zelenszkijnek: vajon belemegy, vagy messze még a béke?

Pénzcentrum
2025. december 12. 12:13

Az Egyesült Államok azt javasolja Ukrajnának, hogy vonja ki csapatait a Donbasz régióból, ahol ezután egy "szabad gazdasági övezetet" hoznának létre - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök - jelentette a The Guardian.

Zelenszkij csütörtökön újságírókkal beszélgetve elmondta, hogy Washington korábban azt javasolta Kijevnek, adja át Oroszországnak a Donbasz általa ellenőrzött részeit. Az új kompromisszumos javaslat szerint azonban az ukrán csapatok kivonulnának, de az orosz erők nem nyomulnának be a területre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Ki fogja irányítani ezt a területet, amit 'szabad gazdasági övezetnek' vagy 'demilitarizált zónának' neveznek - nem tudják" - mondta az ukrán elnök. Hozzátette, hogy Ukrajna nem tartja méltányosnak a tervet garanciák nélkül, amelyek megakadályoznák, hogy az orosz csapatok egyszerűen átvegyék az övezetet az ukrán kivonulás után.

Az amerikai tervek szerint Ukrajna kivonulna a Donbaszból, ahol Oroszország jelenleg előrenyomul, míg a frontvonalak befagynának a herszoni és zaporizzsjai régiókban. Oroszország pedig feladna néhány kisebb területet, amelyet más régiókban ellenőriz.

Kapcsolódó cikkeink:

Zelenszkij jelentős nyomás alatt áll Donald Trump részéről, hogy fogadja el az amerikai béketervet. Az ukrán tárgyalócsapat szerdán küldte vissza módosított tervét Washingtonba, és a területi kérdések, valamint a zaporizzsjai atomerőmű ellenőrzése továbbra is vitás pontok maradtak.

"Ez nem a végleges terv; ez egy reakció arra, amit kaptunk... a terven folyamatosan dolgozunk és szerkesztjük, és ez egy folyamatos folyamat, amely még mindig zajlik" - magyarázta az elnök.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy ha Ukrajna beleegyezne egy ilyen megállapodásba, választásokra vagy népszavazásra lenne szükség annak ratifikálásához, mivel csak "az ukrán nép" hozhat döntéseket területi engedményekről.

Az ukrán elnök azt is elmondta, hogy az átfogó keretmegállapodás mellett két külön dokumentumot is alá kívánnak írni a következő napokban: egyet a potenciális biztonsági garanciákról, amelyek akkor lépnének életbe, ha Oroszország újra megtámadná Ukrajnát, és egyet Ukrajna gazdasági megújulásáról.

címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
