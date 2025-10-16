2025. október 16. csütörtök Gál
11 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Felnézni egy fára egy sűrű erdőben, tele zöld levelek sokaságával, amely egy nyugodt és élénk természeti tájat mutat be.
Világ

Elképesztő fordulat a klímaváltozásban: az esőerdők több kárt okozhatnak, mint hasznot

Pénzcentrum
2025. október 16. 15:18

Ausztrália trópusi esőerdői a világon elsőként váltak szén-dioxid kibocsátókká a klímaváltozás hatására, ami veszélyezteti a globális kibocsátáscsökkentési célokat, írta meg a BBC.

Egy új tanulmány szerint Ausztrália trópusi esőerdői a világon elsőként több szén-dioxidot bocsátanak ki, mint amennyit elnyelnek, ami a klímaváltozással összefüggő trend. Az esőerdőket általában "szénelnyelőknek" tekintik, mivel többet nyelnek el, mint amennyit kibocsátanak, és az új fák ellensúlyozzák az elhalt fák által kibocsátott szén-dioxidot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A queenslandi erdőkből származó adatokat vizsgáló kutatás azonban megállapította, hogy a szélsőséges hőmérséklet több fa pusztulását okozta, mint ahány új fa nőtt. A Nature tudományos folyóiratban megjelent tanulmány vezető szerzője, Dr. Hannah Carle a Western Sydney Egyetemről rámutatott, hogy az eredményeknek jelentős következményei vannak a globális kibocsátáscsökkentési célokra, amelyek részben azon alapulnak, hogy az ökoszisztémák - például az esőerdők - képesek szén-dioxidot elnyelni.

Kapcsolódó cikkeink:

"A jelenlegi modellek túlbecsülhetik a trópusi erdők képességét a fosszilis tüzelőanyagok kibocsátásának ellensúlyozására" - mondta Dr. Carle. A jelentés megállapította, hogy a fák törzseiből és ágaiból álló úgynevezett fás biomassza már mintegy 25 évvel ezelőtt szén-dioxid kibocsátóvá vált, ahelyett, hogy szén-dioxidot nyelne el.

Dr. Carle hozzátette, hogy a fák pusztulásának növekedése az elmúlt évtizedekben a klímaváltozás következménye, beleértve a szélsőségesebb hőmérsékletet, a légköri szárazságot és az aszályt. A queenslandi 20 erdőből származó 49 éves adatokon alapuló jelentés azt is megállapította, hogy a ciklonok számának és súlyosságának növekedése több fát pusztít el, és megnehezíti az újak növekedését.

"Ebben a tanulmányban bizonyítékunk van arra, hogy Ausztrália nedves trópusi erdei a világon elsőként mutatják ezt a [fás biomassza] változást" - mondta Dr. Carle. "Ez nagyon jelentős. Olyan lehet, mint a kanári a szénbányában."

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Patrick Meir vezető szerző szintén "nagyon aggasztónak" nevezte az eredményeket, és az AFP hírügynökségnek elmondta, hogy "valószínűleg minden trópusi erdő hasonlóan fog reagálni" - de hozzátette, hogy több adatra és kutatásra lenne szükség a megfelelő értékeléshez.

Ausztrália, amely az egy főre jutó kibocsátás tekintetében a világ egyik legnagyobb szennyezője, nemrég jelentette be új szén-dioxid-csökkentési céljait, vállalva, hogy a következő évtizedben legalább 62%-kal csökkenti a kibocsátást a 2005-ös szinthez képest. Az országot továbbra is globális kritika éri a fosszilis tüzelőanyagoktól való függősége miatt, miközben a kormány engedélyezte, hogy az ország egyik legnagyobb gázprojektje - a Woodside North West Shelf - további 40 évig működjön.
Címlapkép: Getty Images
#kutatás #környezetvédelem #erdő #klímaváltozás #világ #tudomány #kibocsátás #természet #szén-dioxid #globális felmelegedés #ausztrália

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:32
16:17
16:05
15:48
15:36
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 16.
Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
2025. október 15.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
2025. október 16.
Ezeken a helyeken napi 1000 forintból élnek az emberek: irtózatos a szegénység, óriásiak a nyomortelepek
2025. október 16.
Buszjáratot indít a Lidl Magyarországon: mostantól így is tudnak vásárolni az itt élő magyarok
2025. október 16.
Így nyaralnak az élelmes magyarok ingyen külföldön: ez bárkinek megéri, még fizetnek is érte
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 16. csütörtök
Gál
42. hét
Október 16.
Élelmezési világnap
Október 16.
A kenyér világnapja
Október 16.
Európai újraélesztési nap
Október 16.
Blog akciónap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
2
2 hete
A hideg futkos mindenki hátán: kemény üzenetet küldött Putyin, küszöbön a totális háború?
3
2 hete
Lerántotta a leplet a pornószínészek fizetéséről a legendás producer, Kovi: ennyi 2025-ben a gázsi
4
3 hete
Most érkezett! Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket: veszélyben a fűtési szezon?
5
2 hete
Mi történt? Riadóztatták a vadászgépeket, súlyos a helyzet: tényleg küszöbön a totális háború?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Direkt kárrendezés
Egy baleset után a keletkezett kárt az a biztosító fizesse, akivel szerződésben állunk, aki még érdekelt is abban, hogy minél gyorsabban megoldja a dolgot, hiszen egy elégedett ügyfelet akar, aki a következő évben is neki fizeti be a csekkjeit. Az egyértelmű pozitív hatások mellett a jelenlegi rendszerhez képest díjemelkedést hozhat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 16. 16:05
Ezeken a helyeken napi 1000 forintból élnek az emberek: irtózatos a szegénység, óriásiak a nyomortelepek
Pénzcentrum  |  2025. október 16. 15:36
Itt a lista, erre a 10 településre megy először a Lidl mozgóboltja: rengeteg vidéki magyar örülhet
Agrárszektor  |  2025. október 16. 16:32
Ezen múlhat az élelmiszeripar jövője: így újulhat meg az ágazat itthon