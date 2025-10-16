Elképesztő fordulat a klímaváltozásban: az esőerdők több kárt okozhatnak, mint hasznot

Ausztrália trópusi esőerdői a világon elsőként váltak szén-dioxid kibocsátókká a klímaváltozás hatására, ami veszélyezteti a globális kibocsátáscsökkentési célokat, írta meg a BBC.

Egy új tanulmány szerint Ausztrália trópusi esőerdői a világon elsőként több szén-dioxidot bocsátanak ki, mint amennyit elnyelnek, ami a klímaváltozással összefüggő trend. Az esőerdőket általában "szénelnyelőknek" tekintik, mivel többet nyelnek el, mint amennyit kibocsátanak, és az új fák ellensúlyozzák az elhalt fák által kibocsátott szén-dioxidot.

A queenslandi erdőkből származó adatokat vizsgáló kutatás azonban megállapította, hogy a szélsőséges hőmérséklet több fa pusztulását okozta, mint ahány új fa nőtt. A Nature tudományos folyóiratban megjelent tanulmány vezető szerzője, Dr. Hannah Carle a Western Sydney Egyetemről rámutatott, hogy az eredményeknek jelentős következményei vannak a globális kibocsátáscsökkentési célokra, amelyek részben azon alapulnak, hogy az ökoszisztémák - például az esőerdők - képesek szén-dioxidot elnyelni.

"A jelenlegi modellek túlbecsülhetik a trópusi erdők képességét a fosszilis tüzelőanyagok kibocsátásának ellensúlyozására" - mondta Dr. Carle. A jelentés megállapította, hogy a fák törzseiből és ágaiból álló úgynevezett fás biomassza már mintegy 25 évvel ezelőtt szén-dioxid kibocsátóvá vált, ahelyett, hogy szén-dioxidot nyelne el.

Dr. Carle hozzátette, hogy a fák pusztulásának növekedése az elmúlt évtizedekben a klímaváltozás következménye, beleértve a szélsőségesebb hőmérsékletet, a légköri szárazságot és az aszályt. A queenslandi 20 erdőből származó 49 éves adatokon alapuló jelentés azt is megállapította, hogy a ciklonok számának és súlyosságának növekedése több fát pusztít el, és megnehezíti az újak növekedését.

"Ebben a tanulmányban bizonyítékunk van arra, hogy Ausztrália nedves trópusi erdei a világon elsőként mutatják ezt a [fás biomassza] változást" - mondta Dr. Carle. "Ez nagyon jelentős. Olyan lehet, mint a kanári a szénbányában."

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Patrick Meir vezető szerző szintén "nagyon aggasztónak" nevezte az eredményeket, és az AFP hírügynökségnek elmondta, hogy "valószínűleg minden trópusi erdő hasonlóan fog reagálni" - de hozzátette, hogy több adatra és kutatásra lenne szükség a megfelelő értékeléshez.

Ausztrália, amely az egy főre jutó kibocsátás tekintetében a világ egyik legnagyobb szennyezője, nemrég jelentette be új szén-dioxid-csökkentési céljait, vállalva, hogy a következő évtizedben legalább 62%-kal csökkenti a kibocsátást a 2005-ös szinthez képest. Az országot továbbra is globális kritika éri a fosszilis tüzelőanyagoktól való függősége miatt, miközben a kormány engedélyezte, hogy az ország egyik legnagyobb gázprojektje - a Woodside North West Shelf - további 40 évig működjön.