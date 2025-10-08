Végveszélyben a Balaton? Rekordalacsony a vízszint, a szakértők is pánikolnak

Kiszárad a Balaton a közeljövőben? Az elmúlt hetekben vezető hír lett, hogy Magyarország legnagyobb tava, a Balaton vízszintje rekordalacsony szintre süllyedt. Sokan az elavult vízügyi infrastruktúrát, a klímaváltozást és az emberi hanyagságot okolják a helyzetért. De mi is a valóság?

A Balaton egy sekély vizű ároktó, hasonlóan a Velenceitóhoz. Vízgyűjtő területe kicsi, a tó legfőbb vízforrása a Zala folyó, emellett több kisebb patak, ér és felszín alatti vízfolyás is hozzájárul a vízutánpótláshoz. A tó vízszintje szinte teljes mértékben a vízgyűjtő területére hulló csapadéktól függ. Az elmúlt 10–20 évben több alkalommal is előfordult hasonlóan alacsony vízállás, mint most; a legalacsonyabb vízszintet 2003. október 4-én mérték, 23 cm-rel. Ugyanakkor az utóbbi években jellemzően magas volt a vízállás, a Sió-csatornán keresztül többször is le kellett ereszteni a többletvizet.

Mi okozza a jelenlegi extrém alacsony vízszintet?

Csapadékhiány: 2024-ben és 2025-ben az átlagnál jóval kevesebb csapadék hullott a Balaton vízgyűjtőjén; egyes kistájakon a hiány elérte a 45%-ot.

Száraz tél: A 2024/2025-ös tél szokatlanul száraz volt, ami kedvezőtlenül hatott a talajvíz és a tavak vízháztartására. (Ez önmagában nem a klímaváltozás közvetlen következménye, hiszen a téli csapadék mennyisége hosszabb távon inkább növekvő tendenciát mutat.)

Változó csapadékeloszlás: A klímaváltozás hatására átalakul a nyári csapadék mintázata: kevesebb a csapadékos nap, így a talaj és a vízfolyások nem tudnak megfelelően regenerálódni.

Erős párolgás: A gyakoribb és intenzívebb hőhullámok következtében nő a tó vízfelületéről történő párolgás.

Mederállapot: A tó idősödő, több helyen sekély és feltöltődő állapotban van, különösen a déli parton. A meder kotrása, a természetes vízáramlás helyreállítása több helyen elengedhetetlen lenne.

Mi várható a közeljövőben?

A jelenlegi trendek alapján a Balaton nem fog kiszáradni, de időszakos és térbeli szélsőségek egyre gyakoribbak lesznek. A szakemberek szerint a következő években az alábbi folyamatokra számíthatunk:

1. Ingadozó vízszintek: A tó vízszintje a jövőben is erősen függ majd a csapadékviszonyoktól. Lesznek időszakok, amikor újra magas lesz a vízállás, de a szélsőségesen alacsony időszakok gyakoribbá válhatnak.

2. Gyorsabb párolgás: A melegedő klíma miatt a párolgási veszteség nőni fog, különösen a hosszú, forró nyári időszakokban.

3. Műszaki beavatkozások szükségessége: A vízszint szabályozása, a Sió-zsilip korszerűsítése, valamint a vízpótlás és a mederkotrás kérdése kulcsfontosságú lesz.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

4. Ökológiai hatások: Az alacsony vízállás hatással van az élővilágra, különösen a nádasokra és a halállományra. Egyes sekély partszakaszok „elmocsarasodhatnak”, ami hosszú távon megváltoztatja a tó ökológiai egyensúlyát.

5. Alkalmazkodási lépések: A turizmus, a part menti építkezések és a vízgazdálkodás területén alkalmazkodni kell a változó hidrológiai viszonyokhoz – például a természetes partszakaszok megőrzésével, vízvisszatartó intézkedésekkel és a vízpótlás kutatásával.

A Balaton kiszáradása nem reális forgatókönyv, de a klímaváltozás, a csapadékhiány és az emberi beavatkozások miatt a tó sérülékenyebbé válik. A jövő kulcsa az adaptáció: a fenntartható vízgazdálkodás, a természetes vízmozgások helyreállítása és a part menti ökoszisztémák védelme nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a Balaton a következő generációk számára is megőrizze jellegét.