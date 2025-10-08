2025. október 8. szerda Koppány
10 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Balaton, Magyarország
Utazás

Végveszélyben a Balaton? Rekordalacsony a vízszint, a szakértők is pánikolnak

Pénzcentrum
2025. október 8. 21:34

Kiszárad a Balaton a közeljövőben? Az elmúlt hetekben vezető hír lett, hogy Magyarország legnagyobb tava, a Balaton vízszintje rekordalacsony szintre süllyedt. Sokan az elavult vízügyi infrastruktúrát, a klímaváltozást és az emberi hanyagságot okolják a helyzetért. De mi is a valóság?

A Balaton egy sekély vizű ároktó, hasonlóan a Velenceitóhoz. Vízgyűjtő területe kicsi, a tó legfőbb vízforrása a Zala folyó, emellett több kisebb patak, ér és felszín alatti vízfolyás is hozzájárul a vízutánpótláshoz. A tó vízszintje szinte teljes mértékben a vízgyűjtő területére hulló csapadéktól függ. Az elmúlt 10–20 évben több alkalommal is előfordult hasonlóan alacsony vízállás, mint most; a legalacsonyabb vízszintet 2003. október 4-én mérték, 23 cm-rel. Ugyanakkor az utóbbi években jellemzően magas volt a vízállás, a Sió-csatornán keresztül többször is le kellett ereszteni a többletvizet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mi okozza a jelenlegi extrém alacsony vízszintet?

  • Csapadékhiány: 2024-ben és 2025-ben az átlagnál jóval kevesebb csapadék hullott a Balaton vízgyűjtőjén; egyes kistájakon a hiány elérte a 45%-ot.
  • Száraz tél: A 2024/2025-ös tél szokatlanul száraz volt, ami kedvezőtlenül hatott a talajvíz és a tavak vízháztartására. (Ez önmagában nem a klímaváltozás közvetlen következménye, hiszen a téli csapadék mennyisége hosszabb távon inkább növekvő tendenciát mutat.)
  • Változó csapadékeloszlás: A klímaváltozás hatására átalakul a nyári csapadék mintázata: kevesebb a csapadékos nap, így a talaj és a vízfolyások nem tudnak megfelelően regenerálódni.
  • Erős párolgás: A gyakoribb és intenzívebb hőhullámok következtében nő a tó vízfelületéről történő párolgás.
  • Mederállapot: A tó idősödő, több helyen sekély és feltöltődő állapotban van, különösen a déli parton. A meder kotrása, a természetes vízáramlás helyreállítása több helyen elengedhetetlen lenne.
Kapcsolódó cikkeink:

Mi várható a közeljövőben?

A jelenlegi trendek alapján a Balaton nem fog kiszáradni, de időszakos és térbeli szélsőségek egyre gyakoribbak lesznek. A szakemberek szerint a következő években az alábbi folyamatokra számíthatunk:

1. Ingadozó vízszintek: A tó vízszintje a jövőben is erősen függ majd a csapadékviszonyoktól. Lesznek időszakok, amikor újra magas lesz a vízállás, de a szélsőségesen alacsony időszakok gyakoribbá válhatnak.

2. Gyorsabb párolgás: A melegedő klíma miatt a párolgási veszteség nőni fog, különösen a hosszú, forró nyári időszakokban.

3. Műszaki beavatkozások szükségessége: A vízszint szabályozása, a Sió-zsilip korszerűsítése, valamint a vízpótlás és a mederkotrás kérdése kulcsfontosságú lesz.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

4. Ökológiai hatások: Az alacsony vízállás hatással van az élővilágra, különösen a nádasokra és a halállományra. Egyes sekély partszakaszok „elmocsarasodhatnak”, ami hosszú távon megváltoztatja a tó ökológiai egyensúlyát.

5. Alkalmazkodási lépések: A turizmus, a part menti építkezések és a vízgazdálkodás területén alkalmazkodni kell a változó hidrológiai viszonyokhoz – például a természetes partszakaszok megőrzésével, vízvisszatartó intézkedésekkel és a vízpótlás kutatásával.

A Balaton kiszáradása nem reális forgatókönyv, de a klímaváltozás, a csapadékhiány és az emberi beavatkozások miatt a tó sérülékenyebbé válik. A jövő kulcsa az adaptáció: a fenntartható vízgazdálkodás, a természetes vízmozgások helyreállítása és a part menti ökoszisztémák védelme nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a Balaton a következő generációk számára is megőrizze jellegét.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Balaton #klímaváltozás #vízügy #szárazság #ökológia #vízszint #csapadékhiány #vízgazdálkodás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:59
21:34
21:14
20:57
20:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 8.
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
2025. október 7.
Felfedtük a Yettel láthatatlan AI-trükkjét: így hálóz be minket a mesterséges intelligencia
2025. október 8.
Fogpótlás, állami támogatással? Felejtsd el, már ezt is csak ritka esetekben fizeti ki a TB
2025. október 8.
4 órás fusimelóra keresnek télen magyarokat: kényelmes a munka, 30 ezret fizetnek
2025. október 8.
Durva mézdrágulás a láthatáron: luxus lehet a karácsonyi süti 2025-ben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 8. szerda
Koppány
41. hét
Október 8.
A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb országa: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
2
1 hete
Erről jobb, ha tudsz: októbertől már tilos ezeket az eszközöket felvinni a repülőgépekre
3
3 hete
Megszűnik az egyik legnépszerűbb fővárosi buszjárat: ez lesz helyette
4
1 hete
Bicskanyitogató ATM-trükkel verik át a magyarokat is: ezért nézd meg jól, mit ír ki, ha bedugod a kártyád
5
3 hete
Volán menetrend változás 2025: így változik a buszmenetrend ősztől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelszerződés
A bank hitelszerződés alapján meghatározott devizában, meghatározott időre kamat, díj, jutalék ellenében bizonyos összeget (hitelkeretet) tart az ügyfél rendelkezésére. A hitelkeret összegéig az ügyfél igényelheti a teljes hitelösszeget külön hitelvizsgálat nélkül. A hitelszerződés lehet "committed" vagy "uncommitted".

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 8. 20:57
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 41. héten
Pénzcentrum  |  2025. október 8. 19:01
Fogpótlás, állami támogatással? Felejtsd el, már ezt is csak ritka esetekben fizeti ki a TB
Agrárszektor  |  2025. október 8. 20:27
Különös helyzet Magyarországon: ennyibe kerül most a búza, kukorica