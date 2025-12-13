Belga kormányfő: az orosz vagyon befagyasztása jelentette kockázatok megosztása esetén Belgium kész hozzájárulni Ukrajna megsegítéséhez.
Nagyon kemény mondás érkezett: még hosszú évekig eltarhat az orosz-ukrán háború, azért ez egy sokkoló forgatókönyv
Putyin még évekig képes finanszírozni az ukrajnai háborút az orosz gazdaság stagnálása ellenére is - állítja az orosz jegybank korábbi vezetője - tudósított a CNBC.
"Az orosz gazdaság közel áll a stagnáláshoz" - nyilatkozta Szergej Alekszasenko, Oroszország központi bankjának korábbi elnökhelyettese a CNBC-nek. Hozzátette, hogy a "hangulat nem jó", mivel az Orosz Központi Bank mindössze 0,9%-os növekedést jósol az idei évre, szemben a tavalyi 4,3%-kal.
Alekszasenko szerint azonban a "pohár félig tele van", mivel a jegybank fokozatosan csökkenti az inflációt, és a különböző iparágak eltérő irányba mozognak. Arra a kérdésre, hogy Putyinnak van-e elég pénze az ukrajnai háború finanszírozására, határozott választ adott: "Sajnos igen."
"Minden pletyka, a növekvő költségvetési hiány és a pénzügyminisztérium növekvő hitelfelvételei ellenére van elég pénze a háború finanszírozására" - mondta a CNBC-nek. "Biztos vagyok benne, hogy legalább további két-három évig, vagy akár tovább is képes finanszírozni a háborút" - tette hozzá.
Az orosz szakember nyilatkozata azután hangzott el, hogy Mark Rutte NATO-főtitkár figyelmeztette a szövetségeseket, hogy komoly veszélyben vannak Moszkva részéről. "Mi vagyunk Oroszország következő célpontja, és már most is veszélyben vagyunk" - mondta csütörtökön egy németországi beszédében. "A NATO saját védelme egyelőre kitart, de a háborúra összpontosító gazdaságával Oroszország öt éven belül készen állhat arra, hogy katonai erőt alkalmazzon a NATO ellen."
Az Európai Unió a Kremlre nehezedő gazdasági nyomás fokozása érdekében javaslatokat jelentett be a befagyasztott orosz eszközök felhasználására Ukrajna újjáépítésének támogatására. Erre válaszul az orosz jegybank pénteken bejelentette, hogy bepereli a belga Euroclear elszámolóházatot egy moszkvai bíróságon "az Orosz Központi Banknak okozott károk megtérítése érdekében".
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Közben Ukrajna és európai szövetségesei igyekeznek Donald Trump amerikai elnököt - akinek kormányzata békemegállapodást szeretne mind Moszkvával, mind Kijevvel - a maguk oldalán tartani. Trump szerdán azt mondta, nem akar "időt pazarolni" a béketervről szóló tárgyalásokra európai partnereivel, és hozzátette, hogy már eddig is "elég kemény szavakat" váltott a régió tisztviselőivel.
A Fehér Ház csütörtökön közölte, hogy az Egyesült Államok továbbra is részt vesz a békefolyamatban. Karoline Leavitt sajtótitkár azonban elmondta, hogy Trump "rendkívül frusztrált a háború mindkét résztvevőjével szemben" és "elege van az eredménytelen találkozókból". "Nem akar több beszédet, cselekvést akar. Azt akarja, hogy ez a háború véget érjen" - mondta Leavitt.
Az ország három hét múlva vezeti be az eurót, de most politikai bizonytalanság következhet.
Az Egyesült Államok azt javasolja Ukrajnának, hogy vonja ki csapatait a Donbasz régióból, ahol ezután egy "szabad gazdasági övezetet" hoznának létre.
Mark Rutte NATO-főtitkár Berlinben sürgette a tagországokat védelmi erőfeszítéseik fokozására, figyelmeztetett Oroszország növekvő fenyegetésére.
Friedrich Merz német kancellár bejelentette, hogy Európa elkészítette és elküldte saját béketervét Donald Trump amerikai elnök csapatának az ukrajnai háború lezárására vonatkozóan.
Trump és a republikánus törvényhozók között egyre mélyülő külpolitikai nézetkülönbségek mutatkoznak Oroszország, az ukrajnai háború és az európai biztonság kérdéseiben.
Friedrich Merz német politikus cáfolta a Donald Trumppal való nézeteltérésekről szóló híreket, és konstruktívnak nevezte a nemrég lezajlott telefonbeszélgetésüket.
Az Egyesült Államok lefoglalt egy szankcionált olajszállító hajót Venezuela partjainál, ami olajáremelkedést és feszültségnövekedést okozott a két ország között.
Lavrov szerint tisztázták a félreértéseket az Egyesült Államokkal az ukrajnai kérdésben, miközben Oroszország átfogó béketervet szorgalmaz és elutasítja Ukrajna NATO-csatlakozását.
Az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiájának titkos változata az Európai Unió gyengítését és nacionalista pártok támogatását szorgalmazza.
Ukrajna jelentős dróntámadást hajtott végre Moszkva ellen, korlátozásokat vezettek be a főváros repülőterein.
Az Európai Unió jelentősen csökkenteni készül az energetikai projektek engedélyezési idejét
Az ukrán elnök ötéves mandátuma 2024 májusában járt volna le, de a választásokat felfüggesztették.
Trump szerint ez már nem demokrácia, Zelenszkij viszont kész akár 90 napon belül választást tartani – ha a parlament és a szövetségesek is rábólintanak.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elismerte, hogy Ukrajna jelenleg nem rendelkezik elegendő katonai erővel és nemzetközi támogatással a Krím-félsziget visszaszerzéséhez.
Trump néhány napos határidőt adott Zelenszkijnek egy olyan béketerv elfogadására, amely területi engedményeket várna el Ukrajnától bizonytalan amerikai garanciákért cserébe.
Zelenszkij elnök augusztusban kijelentette, hogy bár nyitott a választások megtartására, ehhez előbb teljes értékű békének kell bekövetkeznie az országban.
Listázták Európa erős embereit a politikában: Donald Trump az első, Orbán csak a tizenkettedik helyen végzett
Januári beiktatása óta Trump minden más politikusnál erőteljesebben képes befolyásolni az európai történéseket.
Több kormányzati tisztviselő szerint Trump nem érdekelt egy hosszú, elhúzódó tárgyalásban.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.