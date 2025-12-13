2025. december 13. szombat Luca, Otília
orosz-ukrán háború, költségvetés, finanszírozás
Világ

Nagyon kemény mondás érkezett: még hosszú évekig eltarhat az orosz-ukrán háború, azért ez egy sokkoló forgatókönyv

Pénzcentrum
2025. december 13. 10:34

Putyin még évekig képes finanszírozni az ukrajnai háborút az orosz gazdaság stagnálása ellenére is - állítja az orosz jegybank korábbi vezetője - tudósított a CNBC.

"Az orosz gazdaság közel áll a stagnáláshoz" - nyilatkozta Szergej Alekszasenko, Oroszország központi bankjának korábbi elnökhelyettese a CNBC-nek. Hozzátette, hogy a "hangulat nem jó", mivel az Orosz Központi Bank mindössze 0,9%-os növekedést jósol az idei évre, szemben a tavalyi 4,3%-kal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Alekszasenko szerint azonban a "pohár félig tele van", mivel a jegybank fokozatosan csökkenti az inflációt, és a különböző iparágak eltérő irányba mozognak. Arra a kérdésre, hogy Putyinnak van-e elég pénze az ukrajnai háború finanszírozására, határozott választ adott: "Sajnos igen."

"Minden pletyka, a növekvő költségvetési hiány és a pénzügyminisztérium növekvő hitelfelvételei ellenére van elég pénze a háború finanszírozására" - mondta a CNBC-nek. "Biztos vagyok benne, hogy legalább további két-három évig, vagy akár tovább is képes finanszírozni a háborút" - tette hozzá.

Az orosz szakember nyilatkozata azután hangzott el, hogy Mark Rutte NATO-főtitkár figyelmeztette a szövetségeseket, hogy komoly veszélyben vannak Moszkva részéről. "Mi vagyunk Oroszország következő célpontja, és már most is veszélyben vagyunk" - mondta csütörtökön egy németországi beszédében. "A NATO saját védelme egyelőre kitart, de a háborúra összpontosító gazdaságával Oroszország öt éven belül készen állhat arra, hogy katonai erőt alkalmazzon a NATO ellen."

Az Európai Unió a Kremlre nehezedő gazdasági nyomás fokozása érdekében javaslatokat jelentett be a befagyasztott orosz eszközök felhasználására Ukrajna újjáépítésének támogatására. Erre válaszul az orosz jegybank pénteken bejelentette, hogy bepereli a belga Euroclear elszámolóházatot egy moszkvai bíróságon "az Orosz Központi Banknak okozott károk megtérítése érdekében".

Közben Ukrajna és európai szövetségesei igyekeznek Donald Trump amerikai elnököt - akinek kormányzata békemegállapodást szeretne mind Moszkvával, mind Kijevvel - a maguk oldalán tartani. Trump szerdán azt mondta, nem akar "időt pazarolni" a béketervről szóló tárgyalásokra európai partnereivel, és hozzátette, hogy már eddig is "elég kemény szavakat" váltott a régió tisztviselőivel.

A Fehér Ház csütörtökön közölte, hogy az Egyesült Államok továbbra is részt vesz a békefolyamatban. Karoline Leavitt sajtótitkár azonban elmondta, hogy Trump "rendkívül frusztrált a háború mindkét résztvevőjével szemben" és "elege van az eredménytelen találkozókból". "Nem akar több beszédet, cselekvést akar. Azt akarja, hogy ez a háború véget érjen" - mondta Leavitt.
Címlapkép: Getty Images
