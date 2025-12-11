2025. december 11. csütörtök Árpád
Minden ellenőrzés alatt áll. Csővezeték felszerelés. Forrásszállítás. Munkás szivattyúzza le a vezetékeket a gázfúrótelepen. Gáz vagy olaj lekapcsolása vagy csatlakoztatása
Világ

Trump lépése után robbant az olajára: ezt mi is megérezzük majd?

Pénzcentrum
2025. december 11. 13:16

Az Egyesült Államok lefoglalt egy szankcionált olajszállító hajót Venezuela partjainál, ami olajáremelkedést és feszültségnövekedést okozott a két ország között.  

A Reuters tudósítása szerint Donald Trump amerikai elnök szerdán jelentette be a hajó lefoglalását, amit úgy jellemzett, mint "egy nagy, nagyon nagy, valójában a valaha volt legnagyobb tanker" elfogását. Az elnök a kérdésre, hogy mi lesz az olajjal, azt válaszolta: "Megtartjuk, azt hiszem."

A venezuelai kormány válaszában "nyilvánvaló lopásnak" és "nemzetközi kalózkodásnak" minősítette az akciót, és bejelentette, hogy nemzetközi szervezeteknél fog tiltakozni az incidens miatt.

Pam Bondi amerikai főügyész közösségi médiában közzétett bejegyzése szerint az FBI, a Belbiztonsági Minisztérium és a Parti Őrség a hadsereg támogatásával hajtotta végre a lefoglalási parancsot egy olyan nyersolajszállító hajó ellen, amelyet szankcionált olaj szállítására használtak Venezuelából és Iránból.

A brit Vanguard kockázatkezelő csoport szerint a lefoglalt hajó a Skipper nevű, nagyon nagy nyersolajszállító tanker (VLCC) lehetett. Az Egyesült Államok korábban szankciókat vezetett be a hajó ellen, amikor az még Adisa néven iráni olajkereskedelemben vett részt. A Skipper december 4-5. között hagyta el Venezuela fő olajkikötőjét, José-t, miután körülbelül 1,8 millió hordó venezuelai nehézolajat vett fel. A lefoglalás előtt mintegy 200.000 hordót átadott a Panama-zászló alatt hajózó Neptune 6-nak Curaçao közelében, amely Kubába tartott.

Az olajárak emelkedtek a lefoglalás hírére. A Brent nyersolaj határidős jegyzése 0,4%-kal, 62,21 dollárra emelkedett hordónként, míg az amerikai WTI nyersolaj ára szintén 0,4%-kal, 58,46 dollárra nőtt.

Venezuela az elmúlt hónapban napi 900.000 hordónál több olajat exportált, ami az idei év harmadik legmagasabb havi átlaga. Bár Washington fokozta a nyomást Nicolás Maduro elnökre, Trump adminisztrációja korábban nem avatkozott be közvetlenül az olajszállításokba.

A Chevron, amely a PDVSA venezuelai állami olajvállalattal működik együtt, közölte, hogy tevékenységük az országban zavartalanul folytatódik. Az amerikai olajipari óriás, amely a teljes venezuelai nyersolaj-exportért felel az Egyesült Államokba, a múlt hónapban napi 150.000 hordóra növelte ezeket a szállításokat az októberi 128.000 hordóról.
Címlapkép: Getty Images
#hajó #egyesült államok #világ #szankció #olaj #donald trump #lefoglalás #irán #olajár #venezuela #szankciók

