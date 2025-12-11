Lavrov szerint tisztázták a félreértéseket az Egyesült Államokkal az ukrajnai kérdésben, miközben Oroszország átfogó béketervet szorgalmaz és elutasítja Ukrajna NATO-csatlakozását.
Trump lépése után robbant az olajára: ezt mi is megérezzük majd?
Az Egyesült Államok lefoglalt egy szankcionált olajszállító hajót Venezuela partjainál, ami olajáremelkedést és feszültségnövekedést okozott a két ország között.
A Reuters tudósítása szerint Donald Trump amerikai elnök szerdán jelentette be a hajó lefoglalását, amit úgy jellemzett, mint "egy nagy, nagyon nagy, valójában a valaha volt legnagyobb tanker" elfogását. Az elnök a kérdésre, hogy mi lesz az olajjal, azt válaszolta: "Megtartjuk, azt hiszem."
A venezuelai kormány válaszában "nyilvánvaló lopásnak" és "nemzetközi kalózkodásnak" minősítette az akciót, és bejelentette, hogy nemzetközi szervezeteknél fog tiltakozni az incidens miatt.
Pam Bondi amerikai főügyész közösségi médiában közzétett bejegyzése szerint az FBI, a Belbiztonsági Minisztérium és a Parti Őrség a hadsereg támogatásával hajtotta végre a lefoglalási parancsot egy olyan nyersolajszállító hajó ellen, amelyet szankcionált olaj szállítására használtak Venezuelából és Iránból.
A brit Vanguard kockázatkezelő csoport szerint a lefoglalt hajó a Skipper nevű, nagyon nagy nyersolajszállító tanker (VLCC) lehetett. Az Egyesült Államok korábban szankciókat vezetett be a hajó ellen, amikor az még Adisa néven iráni olajkereskedelemben vett részt. A Skipper december 4-5. között hagyta el Venezuela fő olajkikötőjét, José-t, miután körülbelül 1,8 millió hordó venezuelai nehézolajat vett fel. A lefoglalás előtt mintegy 200.000 hordót átadott a Panama-zászló alatt hajózó Neptune 6-nak Curaçao közelében, amely Kubába tartott.
Az olajárak emelkedtek a lefoglalás hírére. A Brent nyersolaj határidős jegyzése 0,4%-kal, 62,21 dollárra emelkedett hordónként, míg az amerikai WTI nyersolaj ára szintén 0,4%-kal, 58,46 dollárra nőtt.
Venezuela az elmúlt hónapban napi 900.000 hordónál több olajat exportált, ami az idei év harmadik legmagasabb havi átlaga. Bár Washington fokozta a nyomást Nicolás Maduro elnökre, Trump adminisztrációja korábban nem avatkozott be közvetlenül az olajszállításokba.
A Chevron, amely a PDVSA venezuelai állami olajvállalattal működik együtt, közölte, hogy tevékenységük az országban zavartalanul folytatódik. Az amerikai olajipari óriás, amely a teljes venezuelai nyersolaj-exportért felel az Egyesült Államokba, a múlt hónapban napi 150.000 hordóra növelte ezeket a szállításokat az októberi 128.000 hordóról.
Az Európai Unió jelentősen csökkenteni készül az energetikai projektek engedélyezési idejét
Az ukrán elnök ötéves mandátuma 2024 májusában járt volna le, de a választásokat felfüggesztették.
Trump szerint ez már nem demokrácia, Zelenszkij viszont kész akár 90 napon belül választást tartani – ha a parlament és a szövetségesek is rábólintanak.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elismerte, hogy Ukrajna jelenleg nem rendelkezik elegendő katonai erővel és nemzetközi támogatással a Krím-félsziget visszaszerzéséhez.
Trump néhány napos határidőt adott Zelenszkijnek egy olyan béketerv elfogadására, amely területi engedményeket várna el Ukrajnától bizonytalan amerikai garanciákért cserébe.
Zelenszkij elnök augusztusban kijelentette, hogy bár nyitott a választások megtartására, ehhez előbb teljes értékű békének kell bekövetkeznie az országban.
Listázták Európa erős embereit a politikában: Donald Trump az első, Orbán csak a tizenkettedik helyen végzett
Januári beiktatása óta Trump minden más politikusnál erőteljesebben képes befolyásolni az európai történéseket.
Több kormányzati tisztviselő szerint Trump nem érdekelt egy hosszú, elhúzódó tárgyalásban.
XIV. Leó pápa kedden a Róma melletti Castel Gandolfo pápai rezidencián fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
A magyar miniszterelnök az elsők között támogatta Trump 2016-os elnöki kampányát.
Bizonytalanná vált a befagyasztott orosz vagyon sorsa: mennyi juthat Ukrajnának az elkobzott pénzből?
Az Európai Bizottság jelentős garanciákat ajánlott Belgiumnak az orosz eszközök értékének fedezésére és jogi akadályok beépítésére.
Az ukrán ügyészség októberi adatai szerint mintegy 235 000 katona távozott engedély nélkül.
A javaslat érdemben szűkíti a Pentagon mozgásterét, mert a csökkentéshez kongresszusi tájékoztatást és nemzetbiztonsági indoklást köt.
Sosem látott korrupciós botrány robbant az Európai Unióban: már hullanak a fejek, ki tudja hol áll meg?
Az EU legújabb botránya ezúttal nem az Európai Parlamentet, hanem az Európai Külügyi Szolgálatot (EEAS) és a College of Europe-ot érinti.
A japán meteorológiai szolgálat közlése szerint a földrengés a Japán-tengeren, Aomori prefektúra partjaitól 80 kilométerre, 50 kilométer mélyen történt.
Kedden adják át Washingtonnak az ukrajnai rendezést célzó amerikai béketerv átdolgozott változatát, mondta Zelenszkij ukrán elnök.
Zelenszkij szerint még nincs megállapodás Ukrajna keleti területeiről az amerikai tárgyalásokon.
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: ezt a helyzetet vajon hogyan fogja kezelni?
Újabb fegyveres összecsapások robbantak ki Thaiföld és Kambodzsa között a vitatott határterületen, a Donald Trump által közvetített tűzszüneti megállapodás ellenére.
