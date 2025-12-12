2025. december 12. péntek Gabriella
Szófia üzleti negyedének légifelvétele, Bulgária Sofia főváros bolgár
Világ

Ennyi volt! Bejelentette a lemondását a kormány, ezzel indokolták meg a lépést

Pénzcentrum
2025. december 12. 12:44

A tömegtüntetések hatására a bolgár miniszterelnök bejelentette a kormánya lemondását, ez viszont politikai bizonytalanságot okoz az ország euróövezethez való csatlakozása előtt három héttel - írta meg a Reuters.

A bolgár kormány csütörtöki lemondása véget vet egy egyre népszerűtlenebb koalíciónak, de valószínűleg hosszan tartó politikai instabilitást hoz az ország számára, közvetlenül az euróövezethez való csatlakozás előtt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az EU és NATO tagállam az elmúlt négy évben hét országos választást tartott, mivel az egymást követő kormányok nem tudták irányítani a széttöredezett parlamentet.

A januárban hivatalba lépett leköszönő kormány felügyelte volna az euróra való átállást január 1-jén, de Rosen Zhelyazkov miniszterelnök benyújtotta kormánya lemondását, miután hetekig tartó utcai tüntetések zajlottak az állami korrupció és az adóemelést tartalmazó új költségvetés ellen.

Kapcsolódó cikkeink:

A tüntetések november végén kezdődtek, amikor Zhelyazkov három pártból álló kormánya olyan költségvetés-tervezetet javasolt, amely magasabb társadalombiztosítási hozzájárulást és osztalékadót tartalmazott az állami kiadások növelésének finanszírozására. A költségvetést visszavonták, de a népharagot nem sikerült lecsillapítani.

Szerdára már több tízezer ember vonult Bulgária-szerte az utcákra, követelve a kormány lemondását. Ezek voltak a legnagyobb kormányellenes megmozdulások az 1989-es kommunizmus bukása óta.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az elnök most a legnagyobb parlamenti pártnak, a GERB-nek adja a kormányalakítási megbízást, de valószínűleg nehezen talál majd szélesebb támogatást a kilenc pártból álló, töredezett parlamentben. Ha a GERB kudarcot vall vagy visszautasítja a megbízást, két másik párt kap lehetőséget. Sikertelenség esetén az elnök átmeneti kormányt nevez ki és előrehozott választást ír ki.

A bolgárok megosztottak az euró bevezetésével kapcsolatban, és aggodalmak merültek fel, hogy kormányzati felügyelet hiányában a kereskedők kihasználhatják az átállással kapcsolatos bizonytalanságot az árak emelésére.
Címlapkép: Getty Images
