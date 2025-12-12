Az Egyesült Államok azt javasolja Ukrajnának, hogy vonja ki csapatait a Donbasz régióból, ahol ezután egy "szabad gazdasági övezetet" hoznának létre.
Ennyi volt! Bejelentette a lemondását a kormány, ezzel indokolták meg a lépést
A tömegtüntetések hatására a bolgár miniszterelnök bejelentette a kormánya lemondását, ez viszont politikai bizonytalanságot okoz az ország euróövezethez való csatlakozása előtt három héttel - írta meg a Reuters.
A bolgár kormány csütörtöki lemondása véget vet egy egyre népszerűtlenebb koalíciónak, de valószínűleg hosszan tartó politikai instabilitást hoz az ország számára, közvetlenül az euróövezethez való csatlakozás előtt.
Az EU és NATO tagállam az elmúlt négy évben hét országos választást tartott, mivel az egymást követő kormányok nem tudták irányítani a széttöredezett parlamentet.
A januárban hivatalba lépett leköszönő kormány felügyelte volna az euróra való átállást január 1-jén, de Rosen Zhelyazkov miniszterelnök benyújtotta kormánya lemondását, miután hetekig tartó utcai tüntetések zajlottak az állami korrupció és az adóemelést tartalmazó új költségvetés ellen.
A tüntetések november végén kezdődtek, amikor Zhelyazkov három pártból álló kormánya olyan költségvetés-tervezetet javasolt, amely magasabb társadalombiztosítási hozzájárulást és osztalékadót tartalmazott az állami kiadások növelésének finanszírozására. A költségvetést visszavonták, de a népharagot nem sikerült lecsillapítani.
Szerdára már több tízezer ember vonult Bulgária-szerte az utcákra, követelve a kormány lemondását. Ezek voltak a legnagyobb kormányellenes megmozdulások az 1989-es kommunizmus bukása óta.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az elnök most a legnagyobb parlamenti pártnak, a GERB-nek adja a kormányalakítási megbízást, de valószínűleg nehezen talál majd szélesebb támogatást a kilenc pártból álló, töredezett parlamentben. Ha a GERB kudarcot vall vagy visszautasítja a megbízást, két másik párt kap lehetőséget. Sikertelenség esetén az elnök átmeneti kormányt nevez ki és előrehozott választást ír ki.
A bolgárok megosztottak az euró bevezetésével kapcsolatban, és aggodalmak merültek fel, hogy kormányzati felügyelet hiányában a kereskedők kihasználhatják az átállással kapcsolatos bizonytalanságot az árak emelésére.
Mark Rutte NATO-főtitkár Berlinben sürgette a tagországokat védelmi erőfeszítéseik fokozására, figyelmeztetett Oroszország növekvő fenyegetésére.
Friedrich Merz német kancellár bejelentette, hogy Európa elkészítette és elküldte saját béketervét Donald Trump amerikai elnök csapatának az ukrajnai háború lezárására vonatkozóan.
Trump és a republikánus törvényhozók között egyre mélyülő külpolitikai nézetkülönbségek mutatkoznak Oroszország, az ukrajnai háború és az európai biztonság kérdéseiben.
Friedrich Merz német politikus cáfolta a Donald Trumppal való nézeteltérésekről szóló híreket, és konstruktívnak nevezte a nemrég lezajlott telefonbeszélgetésüket.
Az Egyesült Államok lefoglalt egy szankcionált olajszállító hajót Venezuela partjainál, ami olajáremelkedést és feszültségnövekedést okozott a két ország között.
Lavrov szerint tisztázták a félreértéseket az Egyesült Államokkal az ukrajnai kérdésben, miközben Oroszország átfogó béketervet szorgalmaz és elutasítja Ukrajna NATO-csatlakozását.
Az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiájának titkos változata az Európai Unió gyengítését és nacionalista pártok támogatását szorgalmazza.
Ukrajna jelentős dróntámadást hajtott végre Moszkva ellen, korlátozásokat vezettek be a főváros repülőterein.
Az Európai Unió jelentősen csökkenteni készül az energetikai projektek engedélyezési idejét
Az ukrán elnök ötéves mandátuma 2024 májusában járt volna le, de a választásokat felfüggesztették.
Trump szerint ez már nem demokrácia, Zelenszkij viszont kész akár 90 napon belül választást tartani – ha a parlament és a szövetségesek is rábólintanak.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elismerte, hogy Ukrajna jelenleg nem rendelkezik elegendő katonai erővel és nemzetközi támogatással a Krím-félsziget visszaszerzéséhez.
Trump néhány napos határidőt adott Zelenszkijnek egy olyan béketerv elfogadására, amely területi engedményeket várna el Ukrajnától bizonytalan amerikai garanciákért cserébe.
Zelenszkij elnök augusztusban kijelentette, hogy bár nyitott a választások megtartására, ehhez előbb teljes értékű békének kell bekövetkeznie az országban.
Listázták Európa erős embereit a politikában: Donald Trump az első, Orbán csak a tizenkettedik helyen végzett
Januári beiktatása óta Trump minden más politikusnál erőteljesebben képes befolyásolni az európai történéseket.
Több kormányzati tisztviselő szerint Trump nem érdekelt egy hosszú, elhúzódó tárgyalásban.
XIV. Leó pápa kedden a Róma melletti Castel Gandolfo pápai rezidencián fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
A magyar miniszterelnök az elsők között támogatta Trump 2016-os elnöki kampányát.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.