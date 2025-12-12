Ennyi volt! Bejelentette a lemondását a kormány, ezzel indokolták meg a lépést

A tömegtüntetések hatására a bolgár miniszterelnök bejelentette a kormánya lemondását, ez viszont politikai bizonytalanságot okoz az ország euróövezethez való csatlakozása előtt három héttel - írta meg a Reuters.

A bolgár kormány csütörtöki lemondása véget vet egy egyre népszerűtlenebb koalíciónak, de valószínűleg hosszan tartó politikai instabilitást hoz az ország számára, közvetlenül az euróövezethez való csatlakozás előtt.

Az EU és NATO tagállam az elmúlt négy évben hét országos választást tartott, mivel az egymást követő kormányok nem tudták irányítani a széttöredezett parlamentet.

A januárban hivatalba lépett leköszönő kormány felügyelte volna az euróra való átállást január 1-jén, de Rosen Zhelyazkov miniszterelnök benyújtotta kormánya lemondását, miután hetekig tartó utcai tüntetések zajlottak az állami korrupció és az adóemelést tartalmazó új költségvetés ellen.

A tüntetések november végén kezdődtek, amikor Zhelyazkov három pártból álló kormánya olyan költségvetés-tervezetet javasolt, amely magasabb társadalombiztosítási hozzájárulást és osztalékadót tartalmazott az állami kiadások növelésének finanszírozására. A költségvetést visszavonták, de a népharagot nem sikerült lecsillapítani.

Szerdára már több tízezer ember vonult Bulgária-szerte az utcákra, követelve a kormány lemondását. Ezek voltak a legnagyobb kormányellenes megmozdulások az 1989-es kommunizmus bukása óta.

Az elnök most a legnagyobb parlamenti pártnak, a GERB-nek adja a kormányalakítási megbízást, de valószínűleg nehezen talál majd szélesebb támogatást a kilenc pártból álló, töredezett parlamentben. Ha a GERB kudarcot vall vagy visszautasítja a megbízást, két másik párt kap lehetőséget. Sikertelenség esetén az elnök átmeneti kormányt nevez ki és előrehozott választást ír ki.

A bolgárok megosztottak az euró bevezetésével kapcsolatban, és aggodalmak merültek fel, hogy kormányzati felügyelet hiányában a kereskedők kihasználhatják az átállással kapcsolatos bizonytalanságot az árak emelésére.