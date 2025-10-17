A jelenséget valószínűleg vagy a vulkán alatti hidrotermális rendszer változása okozza, ami gázfelhalmozódáshoz vezet, vagy egy kisebb mennyiségű magma elmozdulása.
Ők fizetik meg legjobban a klímaváltozás árát, te sem gondoltad volna
Világszerte a legnagyobb szegénységben élő emberek csaknem 80 százaléka sokkal közvetlenebbül ki van téve a globális felmelegedés által felerősített éghajlati kockázatoknak - figyelmeztetett pénteken az ENSZ.
Senki nem tudja elkerülni a klímaváltozás egyre erősödő és egyre gyakoribb hatásait, az aszályokat, az árvizeket és a szélsőséges hőhullámokat, de ezek a problémák a legszegényebbeket érintik a legsúlyosabban - mondta Hszü Hao-liang, az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) ügyvivő igazgatója, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy az ENSZ következő, novemberben tartandó klímakonferenciáján (COP30) az éghajlatváltozás elleni fellépésre egyben a szegénység elleni cselekvésként is kell tekinteni.
Az UNDP és az Oxfordi Egyetem gazdaságkutató központja (OPHI) idén is közzétette a globális, többdimenziós szegénységi indexet (MPI), amelyet 109 ország 6,3 milliárd lakosának adatai alapján számítottak ki, figyelembe véve, hogy milyen mértékben nélkülözik az emberek a megfelelő lakhatást, a szennyvízkezelést, az elektromos áramot, a főzésre szolgáló tüzelőanyagot, az élelmiszert és az oktatás lehetőségét. A legfrissebb index szerint a világon 1,1 milliárd ember él "akut, többdimenziós szegénységben", az érintettek fele kiskorú.
A jelentés szerint Fekete-Afrikában és Dél-Ázsiában a legsúlyosabb a szegénység, és ebben a két térségben különösen erősen érezhetők a klímaváltozás hatásai is.
A szegénységben élő népesség csaknem 79 százaléka, vagyis 887 millió ember közvetlenül ki van téve legalább egy éghajlati kockázatnak: 608 millió embert fenyeget a szélsőséges hőség, 577 milliót a környezetszennyezés, 465 milliót az árvizek fokozódása és 207 milliót a szárazság. Mintegy 651 millió embert legalább két kockázati tényező is fenyeget, 309 milliót három, illetve 11 millió ember él olyan környezetben, ahol egy éven belül már mind a négy kockázati tényező jelen volt.
Az UNDP-jelentésben kiemelték: a szélsőséges időjárási jelenségek gyakoribbá válása a fejlesztéseket is fenyegeti. Annak ellenére, hogy Dél-Ázsiában korábban értek el sikereket a szegénység visszaszorítása terén, de mivel jelenleg az ott szegénységben élő népesség 99 százaléka legalább egy klímaváltozási kockázatnak ki van téve, a térségnek új tervet kell kidolgoznia arra, hogyan tudja egyensúlyban tartani a szegénység felszámolását és a klímaváltozás kezelését célzó intézkedéseket.
Magyarország is teljesíti a NATO védelmi kiadási elvárását – de ez elég? Nézd meg, hová jutott Európa a katonai kiadásokban és az orosz energiafüggésben!
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan további nagy hatótávolságú fegyvereket kér Trumptól a pénteki washingtoni találkozójukon.
A fehérorosz tisztviselők többnyire nemkívánatos személynek számítottak az EU-ban, miután Európa szankciókat vezetett be a 2020-as vitatott választások után.
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az éjszaka folyamán kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszországot.
Trump több nemzetközi konfliktusban is közvetítőként lépett fel, de a Kreml katonai helyzete és Ukrajna álláspontja miatt kérdéses, hogy sikerülhet-e áttörést elérni.
Az amerikai elnök jelentette be a hírt csütörtökön, miután telefonon egyeztetett az orosz államfővel.
Az ügyvéd már a szabadon bocsátás lehetőségét is mérlegeli, miután a bíróság hibás jogi minősítést állapított meg.
A queenslandi erdőkből származó adatokat vizsgáló kutatás megállapította, hogy a szélsőséges hőmérséklet több fa pusztulását okozta, mint ahány új fa nőtt.
Kína visszavágott Trumpnak: „Amerika elferdíti a tényeket” – újra forr a levegő a kereskedelmi fronton
Peking szerint Washington pánikot kelt és félreértelmezi az exportkorlátozásokat – közben a tárgyalásokon Kína együttműködést sürget.
A Bulgargaz sikeresen lezárta nemzetközi LNG-beszállítói tenderét, amely jelentős lépés az ország orosz gázfüggőségének csökkentése felé.
Újabb mélyütést vitt be Putyinnak Donald Trump: egyik legkomolyabb bevételi forrásától esik el Oroszország, jöhet a fordulat a háborúban?
Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök ígéretet tett az orosz olajvásárlások leállítására.
Az amerikai kormány több mint 14 milliárd dollár értékű bitcoint foglalt le és vádat emelt a kambodzsai Prince Group alapítója, Chen Zhi ellen.
Európa kikötői a kokainkartellek új célpontjaivá váltak, a francia vámhatóságok rekordmennyiségű kábítószert foglalnak le.
Az Egyesült Államok védelmi minisztere, Pete Hegseth bejelentette, hogy Ukrajna hamarosan jelentős tűzerőhöz jut az európai országok amerikai fegyverbeszerzései révén.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
Az orosz gazdaság a háború árnyékában gyakorlatilag hadigazdasági pályára állt: a költségvetés militarizált, a magánszektor pedig fokozatosan kiszorul a piacról.
A korábban szegénynek tartott területek GDP-növekedése és munkahelyteremtése immár felülmúlja az északi országrészt.
Az iráni külügyminisztérium kemény hangvételű közleményben reagált Donald Trump amerikai elnök legutóbbi, párbeszédre utaló nyilatkozataira.
Sikeresen teljesítette tizenegyedik tesztrepülését a SpaceX Starship űrhajója, a valaha épített legnagyobb űrrakétarendszer - közölte hétfőn a magán űrvállalat.
