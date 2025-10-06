2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
Budapest, Magyarország â Közúti villamosok, villamosvonalak és emberek Széll Kálmán tér, Budapest, 2019. szeptember 19-én Magyarországon
Szórakozás

Újra lecsapott a hazai parkolási rémek sztárja: Kern András egyszerűen nem tud leállni

Pénzcentrum
2025. október 6. 09:51

A Széll Kálmán téren parkolt tilosban Kern András, majd pedig a piroson is áthajtott – számol be a Telex egy olvasói levél alapján.

A Telex olvasója lett figyelmes rá, hogy Kern András tilosban parkolt a Margit körút és a Dékán utca sarkán, így írt az esetről: „A vasárnapi hosszú futás után jól megérdemelt KFC-rendelésem várom a Széll Kálmán tér sarkán. Totál unalmas vasárnap este, majd meglátom Kern Andrást leparkolni az étterem előtti járdán. Berohant dohiba, majd visszapattant a kocsiba és áthajtott a piroson.”

A Telex vasárnap esti megkeresésére Kern András elmondta, hogy valóban a környéken vásárolt, de nem talált parkolóhelyet, ezért állt meg az utcasarkon.

Ahogy azt újság korábban is megírta, Kern többször akart magának korábban úgy ételt vásárolni, hogy figyelmen kívül hagyta a parkolási szabályokat, így például viszonylag gyakran felparkolt a Margit körút budai hídfőjénél a járdára egy pékség mellett. Erre válaszul valaki felfestette a pékség melletti hirdetőoszlopra a színész hangján megszólaló Pityke őrmestert is, ám ezt már másnap leragasztották.

Kapcsolódó cikkeink:

„Sehol nem lehet megállni, és ez elég nagy hülyeség” – reagált Kern, aki sajnálja a parkolási vétséget, ahogy azt is, hogy az erről készült fénykép bejárta a sajtót.

„Úgy kérem, ne jelentsenek mindig fel. Én kifizetem a büntetéseket, értem én, tudom, nem fogok ott parkolni, de feljelenteni? Az olyan ronda dolog” – mondta a színész.

Később egy Legóból készült virágládával is igyekeztek megakadályozni a szabálytalan parkolásokat.
Címlapkép: Getty Images
