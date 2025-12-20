2025. december 20. szombat Teofil
6 °C Budapest
Fehér Ház, Washington DC
Világ

Most érhet igazán magasra az Epstein-botrány: rengeteg ismert ember szerepel az eddig titkos iratokban

Pénzcentrum
2025. december 20. 14:00

Az amerikai igazságügyi minisztérium nyilvánosságra hozta a Jeffrey Epstein-ügy több százezer oldalnyi iratát, amelyekben számos közéleti szereplő neve is felbukkan. A New York Times értékelése szerint a dokumentumok nem tartalmaznak érdemi új információkat a kiskorúak szexuális kizsákmányolásával vádolt üzletember tevékenységéről.

A törvényben előírt határidő lejártával vált hozzáférhetővé az a hatalmas mennyiségű iratanyag, amely Jeffrey Epstein büntetőügyéhez kapcsolódik. Az amerikai igazságügyi minisztérium által közzétett dokumentumok – amelyek egyes részeit kitakarták – számos ismert politikus és híresség nevét is tartalmazzák.

Az iratokhoz csatolt fényképeken Bill Clinton volt amerikai elnök többször is feltűnik, többek között Michael Jackson és Diana Ross énekesek társaságában, valamint egy alkalommal női kísérettel egy medence mellett. A fotókon látható továbbá Kevin Spacey színész és András brit herceg, akitől megvonták királyi címeit. Donald Trump hivatalban lévő elnök szintén szerepel az anyagban, egy közös képen Jeffrey Epsteinnel.

Todd Blanche igazságügyi miniszter közlése szerint az iratok nyilvánosságra hozatalát megelőző, átfogó vizsgálat eredményeként a hatóságok összesen mintegy 1200 áldozatot tudtak beazonosítani a szexuális bűnügyben. Az iratok publikálását szabályozó jogszabályt, az Epstein-akták átláthatóságáról szóló törvényt a képviselőház november 18-án csaknem teljes egyetértéssel fogadta el. Donald Trump elnök másnap írta alá a jogszabályt, amely 30 napos határidőt szabott Pam Bondi igazságügyi miniszternek az anyagok közzétételére.

A dokumentumok elsődleges értékelését elvégző New York Times arra a következtetésre jutott, hogy a most nyilvánosságra hozott iratok nem hoztak komolyabb újdonságot. A lap szerint az anyag érdemben nem segíti Epstein tevékenységének alaposabb megismerését, és az eddig nyilvánosságra került információkon túl nem szolgáltat lényegesen több adatot az üzletember gazdag és befolyásos személyekkel fenntartott kapcsolatáról.

A dokumentumok döntő része az Epstein ellen folytatott különböző nyomozásokból származik, amelyek gyökerei a floridai rendőrség 2005-ben indított vizsgálatáig nyúlnak vissza. Az iratokat a közzététel előtt jelentős mértékben megszerkesztették és részben kitakarták.

Todd Blanche a Fox News péntek reggeli műsorában elismerte, hogy a munka még nem fejeződött be. Úgy fogalmazott: a következő hetekben további több ezer dokumentumot tesznek közzé.

Jeffrey Epstein 2019-ben hunyt el börtöncellájában, miközben bírósági tárgyalására várt. A hatósági vizsgálat megállapítása szerint önkezével vetett véget életének.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #egyesült államok #börtön #bűncselekmény #törvény #amerika #nyomozás #politikus #haláleset #világ #szexuális zaklatás #donald trump #híresség #bűnügy #dokumentum #amerikai #jeffrey epstein

