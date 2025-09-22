2025. szeptember 22. hétfő Móric
Autósok, figyelem! Napokon belül fizetőssé válhat a parkolás egy újabb pesti kerületben

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 09:18

A budapesti XV. kerületben hamarosan fizetőssé válhat a parkolás: a képviselő-testület szeptember 25-én dönthet a rendszer bevezetéséről, amelytől a parkolási káosz mérséklését várják, írja a vezess.hu.

A XV. kerület vezetése szerint a fizetős parkolás bevezetésével lehetne rendezni a kerületben kialakult kaotikus állapotokat. A szeptember 25-i testületi ülésen születhet döntés arról, milyen formában vezetik be a rendszert.

A terv több lehetőséget is vázol: várakozási övezetek kialakítását, rövid és hosszú idejű parkolóhelyek szétválasztását, lakossági engedélyek bevezetését, valamint akár P+R parkolók létesítését a kerület szélén.

Külön problémát jelent az úgynevezett „autótologatás”. A helyiek megosztottak: egyesek régóta várják a fizetős rendszert, mások felesleges pénzlehúzásnak tartják.

A fizetős parkolástól azt remélik, hogy csökken a túlzsúfoltság, mérséklődik a „parkolóhely-vadászat”, és a kerületiek nagyobb eséllyel találnak szabad helyet. Emellett cél a fenntartható közlekedés ösztönzése is. A parkolási díjakból származó bevételeket részben közterület-fejlesztésre, útfelújításra és a közösségi közlekedés támogatására fordítanák.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #Budapest #parkolás #sofőr #közösségi közlekedés #útfelújítás #fizetős parkolás

