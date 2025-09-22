A Cashtag legújabb adásában szakértőket kérdeztük arról, hogy az Otthon Start Program milyen hatással lesz az ingatlanpiacra.
Autósok, figyelem! Napokon belül fizetőssé válhat a parkolás egy újabb pesti kerületben
A budapesti XV. kerületben hamarosan fizetőssé válhat a parkolás: a képviselő-testület szeptember 25-én dönthet a rendszer bevezetéséről, amelytől a parkolási káosz mérséklését várják, írja a vezess.hu.
A XV. kerület vezetése szerint a fizetős parkolás bevezetésével lehetne rendezni a kerületben kialakult kaotikus állapotokat. A szeptember 25-i testületi ülésen születhet döntés arról, milyen formában vezetik be a rendszert.
A terv több lehetőséget is vázol: várakozási övezetek kialakítását, rövid és hosszú idejű parkolóhelyek szétválasztását, lakossági engedélyek bevezetését, valamint akár P+R parkolók létesítését a kerület szélén.
Külön problémát jelent az úgynevezett „autótologatás”. A helyiek megosztottak: egyesek régóta várják a fizetős rendszert, mások felesleges pénzlehúzásnak tartják.
A fizetős parkolástól azt remélik, hogy csökken a túlzsúfoltság, mérséklődik a „parkolóhely-vadászat”, és a kerületiek nagyobb eséllyel találnak szabad helyet. Emellett cél a fenntartható közlekedés ösztönzése is. A parkolási díjakból származó bevételeket részben közterület-fejlesztésre, útfelújításra és a közösségi közlekedés támogatására fordítanák.
Az autósoknak érdemes figyelni: szeptember 19. és 21. között ezeknél a benzinkutaknál literenként 20 forinttal olcsóbban tankolhatnak
A magyar autósok többsége továbbra is bizalmatlan az elektromos autózással szemben – derül ki egy több mint 1500 fő bevonásával végzett kutatásból.
Új kínai autómárka jelent meg Magyarországon: indul az offenzíva, három modellel tarolnának a piacon
Az XPENG kínai elektromosautó-gyártó hivatalosan is belépett a magyar piacra. Az értékesítés ősszel indul, elsőként a P7, a G6 és a G9 modellekkel.
Minden eddiginél több e-matricát vásárolt az utazóközönség idén nyáron: 4 millió 786 ezer úthasználati jogosultságot vettek a közlekedők június, július és augusztus hónapban.
Megérkezett a Kia újgenerációs népautója: tarolhat Magyarországon, hibridként is meg lehet majd venni
Bemutatkozott a Kia legújabb dobása, a K4, amely minden bizonnyal a Ceed-családot fogja váltani a palettán.
Szeptember 18-tól életbe lép az a rendelet, amely meghatározza a biztonsági öv használatának elmulasztásáért kiszabható bírság mértékét.
Most érkezett! Hivatalos, ekkor indul be a szegedi BYD-gyár: fontos részletet árult el a kínai óriáscég
A BYD megerősítette, hogy 2025 végén elindul a szegedi gyár a Dolphin Surf modell gyártásával.
Bár az Audi győri gyárában 720 fővel csökkent a dolgozói létszám, ez a magyar autóiparban visszafogottnak számít.
A benzin ára nem változik, a gázolaj ára emelkedik bruttó 2 forinttal csütörtöktől.
A BMW októbertől kezdi meg az iX3 elektromos modelljének gyártását új debreceni üzemében.
Mi folyik itt? Teljesen leállt a gigászi autógyár: rengeteg ember nem tud dolgozni, mi lesz így velük?
A döntés célja, hogy biztosítsák a vállalat globális működésének biztonságos és ellenőrzött újraindítását.
Sok autós panaszkodik a szembejövő forgalom túl erős fénye miatt. Az ADAC műszaki szakemberei ezért LED-fényszórórendszereket vizsgáltak meg.
Elon Musk egymilliárd dollár értékben vásárolt Tesla-részvényeket, ami közel 3,6 százalékos árfolyamemelkedést eredményezett.
Lerobbant egy tehervonat az átjáró közelében, és az autósok, valamint egy busz sem akart várakozni a fehér jelzésre. Csakhogy ezzel az életüket kockáztatták.
Magyarországon jelenleg mintegy 280 trafibox található az utak mellett.
A héten kedden a benzin beszerzési ára emelkedik bruttó 2 forinttal literenként, holnap a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik.
A kínai elektromos és hidrogén meghajtású buszokat és teherautókat gyártó vállalat 30-50 millió dolláros beruházást tervez.
A Stellantis autóipari csoport új, megfizethető miniautó-kategória létrehozását javasolja az európai piacon, amely segíthetne csökkenteni a kontinens autóállományának környezeti terhelését.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.