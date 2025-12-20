A Met Office előrejelzése szerint 2026-ban is 1,4°C felett marad a globális átlaghőmérséklet emelkedése az iparosodás előtti szinthez képest.
Ukrajnától több ezer kilométerre csaptak le az ukrán drónok: végzetes csapást mértek orosz célpontokra
Ukrán drónok a líbiai partok közelében, eddig példa nélküli távolságban támadtak meg egy orosz olajszállító hajót a Földközi-tengeren; ukrán források szerint a tanker súlyos károkat szenvedett, ami újabb eszkalációt jelent az orosz árnyékflotta elleni háborúban.
A Földközi-tenger déli medencéjében, Líbia partjainál végrehajtott akció során a Moszkva árnyékflottájához tartozó olajszállító hajó "kritikus sérüléseket szenvedett, és nem használható rendeltetésszerűen" – közölték ukrán források a Guardian szerint. A célpont feltehetően a Quendil nevű tartályhajó volt, amely rakomány nélkül haladt a Szuezi-csatorna irányából Líbia felé. Felmerültek olyan értesülések is, hogy az orosz katonai hírszerzés, a GRU magas beosztású tisztjei tartózkodhattak a fedélzeten, ezt azonban eddig nem sikerült független forrásból megerősíteni.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat által kiszivárogtatott információk "új, példa nélküli különleges műveletként" írják le az akciót, amely összetett előkészítést igényelt. A művelet technikai részleteiről – így a drónok indítási helyéről és az érintett országok légterének használatáról – nem hoztak nyilvánosságra információt.
Kijev álláspontja szerint az árnyékflottához tartozó orosz tankerek törvényes katonai célpontnak minősülnek, mivel ezeket a hajókat a nemzetközi szankciók kijátszására, végső soron pedig a háborús erőfeszítések pénzügyi támogatására használják. November végén már végrehajtottak hasonló műveletet a Fekete-tengeren, amikor dróncsapások értek két orosz tankerhajót a török partvidék közelében. Moszkva válaszként felerősítette civil célpontok elleni támadásait a térségben.
A mostani akció jelentősége abban áll, hogy a konfliktus szereplői első alkalommal terjesztették ki a tengeri drónháborút a Földközi-tenger térségére. Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki televíziós nyilatkozatában bejelentette, hogy Moszkva választ fog adni az olajszállítói ellen irányuló ukrán támadásokra, és kilátásba helyezte Ukrajna fekete-tengeri hozzáférésének blokkolását.
Most érhet igazán magasra az Epstein-botrány: rengeteg ismert ember szerepel az eddig titkos iratokban
Az amerikai igazságügyi minisztérium nyilvánosságra hozta a Jeffrey Epstein-ügy több százezer oldalnyi iratát.
Korlátozták a teherautók közlekedését, leállították a kültéri munkálatokat , repülőgépjáratokat mondtak le, és azt tanácsolták, hogy a gyerekek ne menjenek az utcára.
Brutális fordulat Trump háborús hozzáállásában: úgy tűnik, többé már nem hiszi el Putyinnak ezt az állítását
Trump februárban még hitt abban, hogy Putyin békét akar.
A döntéssel az ország egy később jelentkező, nehezen tervezhető pénzügyi kockázattól szabadult meg.
Az új központ összefogja Németország szövetségi és 16 tartományi rendőri erőit is.
Orosz-ukrán helyzet: megszólalt a katonai szakértő - sovány vigasz, ha tényleg csak ennyit kap Ukrajna a háború után
Az új kötelezettségvállalásokból egy újabb Budapesti Memorandum vagy Minszki Megállapodás lesz.
Negyedszázalékponttal, 3,75 százalékra csökkentette az irányadó kamatot a Bank of England, válaszul a tartósan gyenge brit gazdasági teljesítményre és a magas munkanélküliségre.
Az Európai Központi Bank csütörtökön sorozatban negyedszer is változatlanul hagyta az irányadó betéti kamatot.
Többmilliárdos fegyvercsomag mellett döntött Amerika: súlyos haragra gerjedhet Kína, mi lesz a válaszlépés?
Az Egyesült Államok szerdán jóváhagyta Tajvan eddigi legnagyobb fegyverbeszerzését: a 11,1 milliárd dolláros csomag a Kína részéről fokozódó katonai nyomás közepette érkezik.
A lengyel miniszterelnök a tárgyalások szünetében rövid sajtótájékoztatót tartott, amelyen drámai hangvételben beszélt a befagyasztott orosz vagyonról zajló megbeszélések tétjéről.
Az ukrán elnök a brüsszeli EU-csúcson a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról és a béketárgyalások állásáról tárgyalt, kiemelve, hogy tartós biztonsági garanciák nélkül újabb orosz támadás...
Az Európai Unió állam- és kormányfői csúcstalálkozón döntenek arról, hogy a befagyasztott orosz vagyonból tízmilliárd eurós kölcsönt nyújtsanak-e Ukrajnának katonai és gazdasági célokra.
Szerda délelőtt három orosz határőr engedély nélkül lépte át az észt határt az Ida Viru megyei Vasknarva térségében, a Narva folyón.
Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági okokra hivatkozva újabb országok állampolgáraira terjesztette ki az Egyesült Államokba történő beutazási tilalmat.
Donald Trump elnök által ígért kékgalléros munkahelyek bővülése helyett a fizikai munkát igénylő ágazatokban folyamatos leépítések tapasztalhatók
A globális szénkereslet 2025-ben rekordmagasságot ér el, de 2030-ra várhatóan csökkenni fog.
Donald Trump elnök teljes blokádot rendelt el a szankciók alá eső olajszállító hajók ellen, amelyek Venezuelába tartanak vagy onnan indulnak.
