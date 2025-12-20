Ukrajnától több ezer kilométerre csaptak le az ukrán drónok: végzetes csapást mértek orosz célpontokra

Ukrán drónok a líbiai partok közelében, eddig példa nélküli távolságban támadtak meg egy orosz olajszállító hajót a Földközi-tengeren; ukrán források szerint a tanker súlyos károkat szenvedett, ami újabb eszkalációt jelent az orosz árnyékflotta elleni háborúban.

A Földközi-tenger déli medencéjében, Líbia partjainál végrehajtott akció során a Moszkva árnyékflottájához tartozó olajszállító hajó "kritikus sérüléseket szenvedett, és nem használható rendeltetésszerűen" – közölték ukrán források a Guardian szerint. A célpont feltehetően a Quendil nevű tartályhajó volt, amely rakomány nélkül haladt a Szuezi-csatorna irányából Líbia felé. Felmerültek olyan értesülések is, hogy az orosz katonai hírszerzés, a GRU magas beosztású tisztjei tartózkodhattak a fedélzeten, ezt azonban eddig nem sikerült független forrásból megerősíteni.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat által kiszivárogtatott információk "új, példa nélküli különleges műveletként" írják le az akciót, amely összetett előkészítést igényelt. A művelet technikai részleteiről – így a drónok indítási helyéről és az érintett országok légterének használatáról – nem hoztak nyilvánosságra információt.

Kijev álláspontja szerint az árnyékflottához tartozó orosz tankerek törvényes katonai célpontnak minősülnek, mivel ezeket a hajókat a nemzetközi szankciók kijátszására, végső soron pedig a háborús erőfeszítések pénzügyi támogatására használják. November végén már végrehajtottak hasonló műveletet a Fekete-tengeren, amikor dróncsapások értek két orosz tankerhajót a török partvidék közelében. Moszkva válaszként felerősítette civil célpontok elleni támadásait a térségben.

A mostani akció jelentősége abban áll, hogy a konfliktus szereplői első alkalommal terjesztették ki a tengeri drónháborút a Földközi-tenger térségére. Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki televíziós nyilatkozatában bejelentette, hogy Moszkva választ fog adni az olajszállítói ellen irányuló ukrán támadásokra, és kilátásba helyezte Ukrajna fekete-tengeri hozzáférésének blokkolását.