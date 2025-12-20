2025. december 20. szombat Teofil
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Katonai harci drón UAV rakéták indítása
Világ

Ukrajnától több ezer kilométerre csaptak le az ukrán drónok: végzetes csapást mértek orosz célpontokra

Pénzcentrum
2025. december 20. 13:30

Ukrán drónok a líbiai partok közelében, eddig példa nélküli távolságban támadtak meg egy orosz olajszállító hajót a Földközi-tengeren; ukrán források szerint a tanker súlyos károkat szenvedett, ami újabb eszkalációt jelent az orosz árnyékflotta elleni háborúban.

A Földközi-tenger déli medencéjében, Líbia partjainál végrehajtott akció során a Moszkva árnyékflottájához tartozó olajszállító hajó "kritikus sérüléseket szenvedett, és nem használható rendeltetésszerűen" – közölték ukrán források a Guardian szerint. A célpont feltehetően a Quendil nevű tartályhajó volt, amely rakomány nélkül haladt a Szuezi-csatorna irányából Líbia felé. Felmerültek olyan értesülések is, hogy az orosz katonai hírszerzés, a GRU magas beosztású tisztjei tartózkodhattak a fedélzeten, ezt azonban eddig nem sikerült független forrásból megerősíteni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat által kiszivárogtatott információk "új, példa nélküli különleges műveletként" írják le az akciót, amely összetett előkészítést igényelt. A művelet technikai részleteiről – így a drónok indítási helyéről és az érintett országok légterének használatáról – nem hoztak nyilvánosságra információt.

Kapcsolódó cikkeink:

Kijev álláspontja szerint az árnyékflottához tartozó orosz tankerek törvényes katonai célpontnak minősülnek, mivel ezeket a hajókat a nemzetközi szankciók kijátszására, végső soron pedig a háborús erőfeszítések pénzügyi támogatására használják. November végén már végrehajtottak hasonló műveletet a Fekete-tengeren, amikor dróncsapások értek két orosz tankerhajót a török partvidék közelében. Moszkva válaszként felerősítette civil célpontok elleni támadásait a térségben.

A mostani akció jelentősége abban áll, hogy a konfliktus szereplői első alkalommal terjesztették ki a tengeri drónháborút a Földközi-tenger térségére. Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki televíziós nyilatkozatában bejelentette, hogy Moszkva választ fog adni az olajszállítói ellen irányuló ukrán támadásokra, és kilátásba helyezte Ukrajna fekete-tengeri hozzáférésének blokkolását.
Címlapkép: Getty Images
#hajó #ukrajna #oroszország #világ #szankció #olaj #drón #vlagyimir putyin #orosz-ukrán háború #líbia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:32
14:00
13:30
12:55
12:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 20.
Kiderült az igazság, ezért nem robban a luxuskereskedelem Budapesten: Prága és Bécs fényévekkel előttünk
2025. december 19.
Indul a visszaszámlálás: ide menekítik spórolt pénzüket az élelmes magyarok még az év vége előtt
2025. december 20.
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
2025. december 19.
Kiderült a húsbavágó igazság a családtámogatásokról: tényleg ez áll a pénzkifizetések mögött?
2025. december 19.
Villámgyorsan tönkremehet az ünnep, ha ezt elfelejted 2025-ben: nem éri meg kockáztatni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 20. szombat
Teofil
51. hét
December 20.
A szolidaritás nemzetközi napja
December 20.
Sangría nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kész a mesterterv: így léptetné ki az USA Magyarországot az Európai Unióból
2
2 hete
Hivatalos, átment a nyugdíjreform: tényleg az átlagbérhez kötik az idősek járandóságait
3
2 hete
Riasztották a NATO-gépeket, óriási támadást indított Oroszország: megelőző intézkedésekre volt szükség
4
2 hete
Közel az összeomlás, dupla rezsicsekket kap decemberben rengeteg dolgozó: sok cég a béreket sem tudja kifizetni
5
2 hete
Óriási a baj, eltalálták a csernobili atomerőmű védőburkolatát: katasztrófától tart az ENSZ, ez nem tréfa
PÉNZÜGYI KISOKOS
Záloglevél
olyan kamatozó értékpapír, amelynek ingatlan a fedezete.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 20. 12:55
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
Pénzcentrum  |  2025. december 20. 11:00
Teszten a Lidl, Aldi, Smack halászlevek: melyik kerüljön az ünnepi asztalra?
Agrárszektor  |  2025. december 20. 14:02
Veszélyben a gazdák megélhetése, egyre erősebb a nyomás a piacon