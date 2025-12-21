2025. december 21. vasárnap Tamás
Az Orosz Föderáció nemzeti zászlaja, a Moszkvai Kreml és a Moszkva folyó látványa késő délután Moszkvában, Oroszországban.
Világ

Kemény üzenetet küldött Putyin erős embere: fenyegetés a nyugati béketerv, nem a biztonságot szolgálja

Pénzcentrum/MTI
2025. december 21. 10:30

A kairói Oroszország–Afrika Partnerségi Fórumon Szergej Lavrov orosz külügyminiszter határozottan elutasította az európai terveket egy nemzetközi békefenntartó erő ukrajnai telepítésére, miközben a résztvevők a palesztin kérdés mielőbbi rendezését és az orosz–afrikai együttműködés erősítését sürgették.

Az Oroszország–Afrika Partnerségi Fórum második külügyminiszteri tanácskozását Kairóban tartották, ahol Szergej Lavrov élesen bírálta azokat az európai elképzeléseket, amelyek nemzetközi katonai jelenlétet irányoznának elő Ukrajnában egy esetleges békemegállapodás részeként.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Lavrov szerint ezek a javaslatok valójában nem a biztonságot szolgálják, hanem egy újabb, szerinte szemtelen kísérletet jelentenek arra, hogy katonai ellenőrzés alá vonják Ukrajna területét. Úgy fogalmazott: ez a jelenlét ugródeszkaként szolgálna Oroszország fenyegetéséhez.

Kapcsolódó cikkeink:

A több mint ötven afrikai állam és számos regionális szervezet képviselőinek részvételével zajló tanácskozás másik központi témája a közel-keleti helyzet volt. A résztvevők közös állásfoglalásban sürgették a palesztin ügy mielőbbi rendezését.

Lavrov a találkozó eredményeit értékelve kiemelte: világosan megerősítették közös álláspontjukat, miszerint az ENSZ vonatkozó határozataival összhangban minél előbb rendezni kell a palesztin kérdést.

Az orosz külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Moszkva és az afrikai államok kapcsolatai valamennyi területen dinamikusan bővülnek. Kiemelte a rendszeres magas szintű politikai egyeztetéseket, valamint azt, hogy Oroszország különös figyelmet fordít a kontinens stabilitására.

Lavrov elmondása szerint Oroszország az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaként aktívan részt vesz az afrikai konfliktusok megelőzésében és kezelésében. Moszkva támogatást nyújt az afrikai országoknak védelmük megerősítésében, az élelmezésbiztonság javításában, a terrorizmus elleni küzdelemben, valamint a természeti katasztrófák és járványok következményeinek kezelésében.

Az Oroszország–Afrika Partnerségi Fórum intézménye még viszonylag új kezdeményezés. Első ülését tavaly tartották a Fekete-tenger partján fekvő Szocsiban.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #ensz #világ #vlagyimir putyin #háború #szergej lavrov

