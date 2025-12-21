Nyilvánosságra hozta az amerikai igazságügyi minisztérium a Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos dokumentumok első részét.
Kemény üzenetet küldött Putyin erős embere: fenyegetés a nyugati béketerv, nem a biztonságot szolgálja
A kairói Oroszország–Afrika Partnerségi Fórumon Szergej Lavrov orosz külügyminiszter határozottan elutasította az európai terveket egy nemzetközi békefenntartó erő ukrajnai telepítésére, miközben a résztvevők a palesztin kérdés mielőbbi rendezését és az orosz–afrikai együttműködés erősítését sürgették.
Az Oroszország–Afrika Partnerségi Fórum második külügyminiszteri tanácskozását Kairóban tartották, ahol Szergej Lavrov élesen bírálta azokat az európai elképzeléseket, amelyek nemzetközi katonai jelenlétet irányoznának elő Ukrajnában egy esetleges békemegállapodás részeként.
Lavrov szerint ezek a javaslatok valójában nem a biztonságot szolgálják, hanem egy újabb, szerinte szemtelen kísérletet jelentenek arra, hogy katonai ellenőrzés alá vonják Ukrajna területét. Úgy fogalmazott: ez a jelenlét ugródeszkaként szolgálna Oroszország fenyegetéséhez.
A több mint ötven afrikai állam és számos regionális szervezet képviselőinek részvételével zajló tanácskozás másik központi témája a közel-keleti helyzet volt. A résztvevők közös állásfoglalásban sürgették a palesztin ügy mielőbbi rendezését.
Lavrov a találkozó eredményeit értékelve kiemelte: világosan megerősítették közös álláspontjukat, miszerint az ENSZ vonatkozó határozataival összhangban minél előbb rendezni kell a palesztin kérdést.
Az orosz külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Moszkva és az afrikai államok kapcsolatai valamennyi területen dinamikusan bővülnek. Kiemelte a rendszeres magas szintű politikai egyeztetéseket, valamint azt, hogy Oroszország különös figyelmet fordít a kontinens stabilitására.
Lavrov elmondása szerint Oroszország az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaként aktívan részt vesz az afrikai konfliktusok megelőzésében és kezelésében. Moszkva támogatást nyújt az afrikai országoknak védelmük megerősítésében, az élelmezésbiztonság javításában, a terrorizmus elleni küzdelemben, valamint a természeti katasztrófák és járványok következményeinek kezelésében.
Az Oroszország–Afrika Partnerségi Fórum intézménye még viszonylag új kezdeményezés. Első ülését tavaly tartották a Fekete-tenger partján fekvő Szocsiban.
Charlie Kirk özvegye nyíltan támogatásáról biztosította J. D. Vance alelnök jövőbeli elnöki ambícióit.
Most érhet igazán magasra az Epstein-botrány: rengeteg ismert ember szerepel az eddig titkos iratokban
Az amerikai igazságügyi minisztérium nyilvánosságra hozta a Jeffrey Epstein-ügy több százezer oldalnyi iratát.
Ukrajnától több ezer kilométerre csaptak le az ukrán drónok: végzetes csapást mértek orosz célpontokra
Ukrán drónok a líbiai partok közelében, eddig példa nélküli távolságban támadtak meg egy orosz olajszállító hajót a Földközi-tengeren.
Sokkoló, amit a meteorológusok jósolnak: erre Magyarországon sem lehet felkészülni, küszöbön a katasztrófa
A Met Office előrejelzése szerint 2026-ban is 1,4°C felett marad a globális átlaghőmérséklet emelkedése az iparosodás előtti szinthez képest.
A Kreml álláspontja változatlanul merev, miközben az Egyesült Államok egyre intenzívebben próbál diplomáciai megoldást találni a konfliktusra.
Emmanuel Macron francia elnök úgy véli, hogy "hasznos lenne", ha Európa újra párbeszédet kezdene Putyinnal.
Korlátozták a teherautók közlekedését, leállították a kültéri munkálatokat , repülőgépjáratokat mondtak le, és azt tanácsolták, hogy a gyerekek ne menjenek az utcára.
Brutális fordulat Trump háborús hozzáállásában: úgy tűnik, többé már nem hiszi el Putyinnak ezt az állítását
Trump februárban még hitt abban, hogy Putyin békét akar.
A döntéssel az ország egy később jelentkező, nehezen tervezhető pénzügyi kockázattól szabadult meg.
Az új központ összefogja Németország szövetségi és 16 tartományi rendőri erőit is.
Orosz-ukrán helyzet: megszólalt a katonai szakértő - sovány vigasz, ha tényleg csak ennyit kap Ukrajna a háború után
Az új kötelezettségvállalásokból egy újabb Budapesti Memorandum vagy Minszki Megállapodás lesz.
Negyedszázalékponttal, 3,75 százalékra csökkentette az irányadó kamatot a Bank of England, válaszul a tartósan gyenge brit gazdasági teljesítményre és a magas munkanélküliségre.
Az Európai Központi Bank csütörtökön sorozatban negyedszer is változatlanul hagyta az irányadó betéti kamatot.
Többmilliárdos fegyvercsomag mellett döntött Amerika: súlyos haragra gerjedhet Kína, mi lesz a válaszlépés?
Az Egyesült Államok szerdán jóváhagyta Tajvan eddigi legnagyobb fegyverbeszerzését: a 11,1 milliárd dolláros csomag a Kína részéről fokozódó katonai nyomás közepette érkezik.
A lengyel miniszterelnök a tárgyalások szünetében rövid sajtótájékoztatót tartott, amelyen drámai hangvételben beszélt a befagyasztott orosz vagyonról zajló megbeszélések tétjéről.
Az ukrán elnök a brüsszeli EU-csúcson a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról és a béketárgyalások állásáról tárgyalt, kiemelve, hogy tartós biztonsági garanciák nélkül újabb orosz támadás...
Az Európai Unió állam- és kormányfői csúcstalálkozón döntenek arról, hogy a befagyasztott orosz vagyonból tízmilliárd eurós kölcsönt nyújtsanak-e Ukrajnának katonai és gazdasági célokra.
Szerda délelőtt három orosz határőr engedély nélkül lépte át az észt határt az Ida Viru megyei Vasknarva térségében, a Narva folyón.
