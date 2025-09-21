2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
Bőrönd vagy poggyász repülőtéri poggyászkocsival a nemzetközi repülőtéren
Világ

Tömeges járattörlés fenyegeti az utazókat – van, ahol a repülőgépek fele nem indul el

Pénzcentrum/MTI
2025. szeptember 21. 10:31

A beszállást kezelő eszközök elleni kibertámadás következtében több nagy európai repülőtéren, így a londoni Heathrow-n is járattörlések és jelentős késések voltak szombaton. A brüsszeli repülőtér közölte: vasárnap a járatok felét le kell mondani.

Mint arról beszámoltunk, kibertámadás ért több európai repülőteret. A támadás a kormányok és cégek ellen világszerte indított kiberakciók sorába illeszkedik, amelyek számos ágazatot vettek célba az egészségügytől a védelemig, a kiskereskedelemtől az autógyártásig. Legutóbb a Jaguar Land Rover luxusautógyártó cég kényszerült egy ilyen támadás miatt egy időre szüneteltetni a gyártást.

A szombati támadás célpontja a Collins Aerospace amerikai vállalat világszerte több légitársaság és légikikötő által működtetett MUSE nevű szoftvere volt – közölték a repülőterek. A Collins Aerospace anyavállalata, az RTX megerősítette, hogy egyes repülőterek szoftverei "kiberbiztonsággal kapcsolatos hibákat" jeleztek, amelyek az utas- és a csomagfelvételt érintik, azonban nem említette, hogy mely légikikötőkről van szó. A cég részéről hozzátették, hogy dolgoznak a hiba kijavításán.

A Heathrow, Európa legforgalmasabb repülőtere bejelentette, hogy az érintett repülőterek között van. Üzemzavarról számolt be a brüsszeli és a berlini repülőtér is. Órákkal később az írországi Dublin és Cork repülőtere szintén kisebb üzemzavarokról adott hírt.

Heathrow-n, Berlinben és Brüsszelben közép-európai idő szerint 13:30-ig huszonkilenc érkezést és indulást töröltek – közölte a Cirium repülési adatszolgáltató. Eredetileg 651 indulást terveztek Heathrow-ról, 228-at Brüsszelből, és 226-ot Berlinből szombaton.

A brüsszeli repülőtér közölte, hogy kérte a légitársaságokat: töröljék a vasárnapra tervezett járatok felét, hogy elkerüljék a hosszú sorokat és az utolsó pillanatban történő járattörléseket, jelezve, hogy a fennakadás várhatóan vasárnap folytatódik.

Egy európai uniós szóvivő közölte, hogy egyelőre nincs tudomásuk "széleskörű vagy súlyos támadásról", és folyik a vizsgálat az incidens ügyében.
Címlapkép: Getty Images
#európa #légitársaság #berlin #repülőtér #világ #kibertámadás #brüsszel #kiberbiztonság #járattörlés

