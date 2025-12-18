Tucatnyi magyar olimpiai aranyérmes keveredett adócsalási ügybe: állítólag ők sem tudtak róla

Költségvetési csalási ügybe keveredett a neves sportolók tulajdonában lévő Champs Sziget Kft., amely a Margit-szigeti szabadtéri pubot üzemelteti. A korábbi ügyvezetőt, aki ismert raliversenyző, már el is ítélték, miközben a tulajdonostársak többsége csak tavaly szeptemberben szembesült a történtekkel.

A Champs Sziget Kft. tulajdonosi körében 2023 szeptemberében jelentős feszültséget okozott, amikor kiderült, hogy a vállalat költségvetési csalási ügybe keveredett. A cég korábbi ügyvezetője, egy sikeres raliversenyző lemondott pozíciójáról, helyére először Gyulay Zsolt feleségét választották meg, aki azonban nyolc nappal később visszalépett, miután tudomására jutottak az ügy részletei.

A Margit-szigeti vendéglátóhely nem csupán egy nyári terasz, hanem 400 fős rendezvényhelyszín is, amelynek tulajdonosai között számos sikeres magyar sportoló található. A tulajdonosi kör tagjai összesen 15 olimpiai és mintegy ötven világbajnoki aranyéremmel büszkélkedhetnek - jelentette a Telex.

A vállalat egy olyan számlagyárral került kapcsolatba, amely nagyüzemi adócsalást folytatott. A bűnszervezet cégek tucatjainak segített az adóelkerülésben kamuszámlák kiállításával, leggyakrabban túlárazott online hirdetésekkel. A hálózat az oringo.hu oldalt használta, kihasználva annak az akkor népszerű origo.hu-val való névhasonlóságát.

A Champs Sziget Kft. 2017 és 2019 között fogadott be valótlan tartalmú számlát a számlagyár egyik vállalatától. A számlagyár összesen 123,7 millió forint áfát csalt el. A tulajdonosok többsége azonban nem tudott erről a kapcsolatról, az ügy csak 2023 szeptemberében került napvilágra, amikor a Fővárosi Főügyészség már büntetőjogi intézkedést kezdeményezett a céggel szemben.

A korábbi ügyvezető-tulajdonos érintettsége nem korlátozódott a Champs Szigetre. Összesen hat, a tulajdonában vagy vezetése alatt álló vállalat került kapcsolatba a számlagyárral, köztük egy másik vendéglátóipari cég, egy szálloda, egy rendezvényszervező vállalat, egy autószerviz és egy kapunyitó berendezésekkel foglalkozó vállalkozás is. Utóbbi korábban 22 millió forintos állami és uniós támogatásban is részesült.

A számlagyár hálózatának azon cégei, amelyek kapcsolatba kerültek a raliversenyző érdekeltségeivel, összesen közel félmilliárd forint értékű áfát csaltak el. Az autóversenyző-vállalkozó ügyét elkülönítették a több mint negyven vádlottat érintő főeljárástól, ami gazdasági bűncselekmények esetén bevett gyakorlat.

A Fővárosi Ügyészség tájékoztatása szerint a vádlott bűnügyi egyezséget kötött a főügyészséggel, amit a Fővárosi Törvényszék 2023 februárjában jóváhagyott. Az ítélet két év felfüggesztett börtönbüntetés, 5 millió forint pénzbüntetés, valamint két év eltiltás mindenféle cégvezetői tevékenységtől. Emellett mind a hat érintett cégre, köztük a Champs Sziget Kft.-re is félmillió forint bírságot szabtak ki.

Az eltiltás miatt a raliversenyző valamennyi cégében kénytelen volt lemondani ügyvezetői pozíciójáról. Bár tulajdonosként néhány vállalkozásban – így a Champs Sziget Kft.-ben is – benne maradt, jellemzően háttérbe vonult, és több esetben családtagja vette át részesedését vagy a vezetői pozíciókat. Az ügyben érintett vállalkozót keresték, de végül nem kívánt nyilatkozni.

A Champs Sziget Kft. jelenlegi ügyvezetője a háromszoros olimpiai bajnok úszó, Darnyi Tamás, aki megerősítette, hogy a tulajdonostársak többsége nem tudott a költségvetési csalási ügyről. Az üggyel összefüggésben a NAV nyomozása jelenleg is zajlik további 67 gyanúsítottal szemben.

