A Pénzcentrum 2025. december 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Tucatnyi magyar olimpiai aranyérmes keveredett adócsalási ügybe: állítólag ők sem tudtak róla
Költségvetési csalási ügybe keveredett a neves sportolók tulajdonában lévő Champs Sziget Kft., amely a Margit-szigeti szabadtéri pubot üzemelteti. A korábbi ügyvezetőt, aki ismert raliversenyző, már el is ítélték, miközben a tulajdonostársak többsége csak tavaly szeptemberben szembesült a történtekkel.
A Champs Sziget Kft. tulajdonosi körében 2023 szeptemberében jelentős feszültséget okozott, amikor kiderült, hogy a vállalat költségvetési csalási ügybe keveredett. A cég korábbi ügyvezetője, egy sikeres raliversenyző lemondott pozíciójáról, helyére először Gyulay Zsolt feleségét választották meg, aki azonban nyolc nappal később visszalépett, miután tudomására jutottak az ügy részletei.
A Margit-szigeti vendéglátóhely nem csupán egy nyári terasz, hanem 400 fős rendezvényhelyszín is, amelynek tulajdonosai között számos sikeres magyar sportoló található. A tulajdonosi kör tagjai összesen 15 olimpiai és mintegy ötven világbajnoki aranyéremmel büszkélkedhetnek - jelentette a Telex.
A vállalat egy olyan számlagyárral került kapcsolatba, amely nagyüzemi adócsalást folytatott. A bűnszervezet cégek tucatjainak segített az adóelkerülésben kamuszámlák kiállításával, leggyakrabban túlárazott online hirdetésekkel. A hálózat az oringo.hu oldalt használta, kihasználva annak az akkor népszerű origo.hu-val való névhasonlóságát.
A Champs Sziget Kft. 2017 és 2019 között fogadott be valótlan tartalmú számlát a számlagyár egyik vállalatától. A számlagyár összesen 123,7 millió forint áfát csalt el. A tulajdonosok többsége azonban nem tudott erről a kapcsolatról, az ügy csak 2023 szeptemberében került napvilágra, amikor a Fővárosi Főügyészség már büntetőjogi intézkedést kezdeményezett a céggel szemben.
A korábbi ügyvezető-tulajdonos érintettsége nem korlátozódott a Champs Szigetre. Összesen hat, a tulajdonában vagy vezetése alatt álló vállalat került kapcsolatba a számlagyárral, köztük egy másik vendéglátóipari cég, egy szálloda, egy rendezvényszervező vállalat, egy autószerviz és egy kapunyitó berendezésekkel foglalkozó vállalkozás is. Utóbbi korábban 22 millió forintos állami és uniós támogatásban is részesült.
A számlagyár hálózatának azon cégei, amelyek kapcsolatba kerültek a raliversenyző érdekeltségeivel, összesen közel félmilliárd forint értékű áfát csaltak el. Az autóversenyző-vállalkozó ügyét elkülönítették a több mint negyven vádlottat érintő főeljárástól, ami gazdasági bűncselekmények esetén bevett gyakorlat.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Fővárosi Ügyészség tájékoztatása szerint a vádlott bűnügyi egyezséget kötött a főügyészséggel, amit a Fővárosi Törvényszék 2023 februárjában jóváhagyott. Az ítélet két év felfüggesztett börtönbüntetés, 5 millió forint pénzbüntetés, valamint két év eltiltás mindenféle cégvezetői tevékenységtől. Emellett mind a hat érintett cégre, köztük a Champs Sziget Kft.-re is félmillió forint bírságot szabtak ki.
Az eltiltás miatt a raliversenyző valamennyi cégében kénytelen volt lemondani ügyvezetői pozíciójáról. Bár tulajdonosként néhány vállalkozásban – így a Champs Sziget Kft.-ben is – benne maradt, jellemzően háttérbe vonult, és több esetben családtagja vette át részesedését vagy a vezetői pozíciókat. Az ügyben érintett vállalkozót keresték, de végül nem kívánt nyilatkozni.
A Champs Sziget Kft. jelenlegi ügyvezetője a háromszoros olimpiai bajnok úszó, Darnyi Tamás, aki megerősítette, hogy a tulajdonostársak többsége nem tudott a költségvetési csalási ügyről. Az üggyel összefüggésben a NAV nyomozása jelenleg is zajlik további 67 gyanúsítottal szemben.
Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
