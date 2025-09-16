Mi folyik itt? Teljesen leállt a gigászi autógyár: rengeteg ember nem tud dolgozni, mi lesz így velük?

A Jaguar Land Rover ma hivatalosan bejelentette, hogy a nemrégiben történt kibertámadás következtében elrendelt termelési szünetet meghosszabbítja 2025. szeptember 24., szerdáig. A döntés célja, hogy biztosítsák a vállalat globális működésének biztonságos és ellenőrzött újraindítását.

A JLR szóvivője elmondta, hogy tájékoztatták kollégáikat, beszállítóikat és partnereiket arról, hogy a jelenlegi termelési szünetet meghosszabbították 2025. szeptember 24., szerda napjáig.

„Ezt a döntést azért hoztuk meg, mert a kibertámadás részletes kivizsgálása továbbra is folyamatban van, valamint a globális működésünk fokozatos és ellenőrzött újraindításának különböző szakaszait kell mérlegeljük, ami időt vesz igénybe. Nagyon sajnáljuk, hogy az incidens továbbra is fennakadásokat okoz, és a vizsgálat előrehaladtával folyamatosan tájékoztatni fogunk minden érintettet” – közölte a szóvivő.

Közölték, hogy a vállalat mindent megtesz annak érdekében, hogy minimalizálja az ügyfelekre, beszállítókra és partnerekre gyakorolt hatásokat, miközben a biztonságot és az adatvédelem legmagasabb szintjét tartja szem előtt.