Nyilvánosságra került a halottkémi jelentés Rob Reiner és felesége haláláról: hihetetlen, ami ebben áll

A Los Angeles megyei halottkém megállapította, hogy Rob és Michele Reiner többszörös, éles eszközzel okozott sérülések következtében vesztette életét. A házaspár fiát, Nick Reinert a szülei meggyilkolásával vádolják.

A halottkémi jelentés szerint a neves filmrendező és felesége december 14-én, vasárnap hunyt el, ugyanazon a napon, amikor holttestüket felfedezték Los Angeles-i otthonuk hálószobájában. A rendőrségi információk alapján a holttesteket a pár lánya, Romy találta meg

A házaspár két másik gyermeke, Jake és Romy Reiner szerdán közleményben reagált a történtekre, amelyben "szörnyű és pusztító veszteségről", valamint "elképzelhetetlen fájdalomról" írtak. A testvérük ellen felhozott vádakkal kapcsolatban nem foglaltak állást.

A 32 éves Nick Reiner szerdán jelent meg először a bíróságon, ahol lemondott a nyilatkozattételi jogáról a kétrendbeli, előre kitervelt emberölés vádjával kapcsolatban. A Los Angeles belvárosában tartott meghallgatáson az ügyészség és a védelem megegyezett a vádemelési tárgyalás január 7-ig történő elhalasztásáról - jelentette a 444.hu.

A bírósági meghallgatáson Reiner mindössze annyit mondott: "igen, bírónő", miután Theresa McGonigle bíró megkérdezte tőle, érti-e a gyorsított eljáráshoz való jogát. A bíró megtiltotta a sajtónak, hogy felvételeket készítsenek a vádlottról, aki öngyilkosság-megelőzési célú börtönruhát viselt. Sajtóbeszámolók szerint a férfi arckifejezése kifejezéstelen volt, karjain bilincs volt.

Nick Reiner eredetileg kedden állt volna bíróság elé, de ügyvédje és az ügyészek orvosilag alkalmatlannak nyilvánították a megjelenésre. A következő meghallgatásig a Los Angeles-i Twin Towers Büntetés-végrehajtási Intézetben marad őrizetben.

Rob Reiner Hollywood egyik jelentős rendezője volt a 80-as és 90-es években, olyan emlékezetes alkotások fűződnek nevéhez, mint az Állj mellém!, a Harry és Sally, valamint az Oscar-díjra jelölt Egy becsületbeli ügy. Későbbi munkái közül a 2007-es A bakancslista emelkedik ki. Michele Reinert, aki színésznőként és fotográfusként tevékenykedett, 1989-ben vette feleségül.