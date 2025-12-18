2025. december 18. csütörtök Auguszta
Gyertyák a La Cite katedrálisban, Carcassonne, Languedoc-Roussilon, Franciaország, Európa.
Szórakozás

Nyilvánosságra került a halottkémi jelentés Rob Reiner és felesége haláláról: hihetetlen, ami ebben áll

Pénzcentrum
2025. december 18. 08:14

A Los Angeles megyei halottkém megállapította, hogy Rob és Michele Reiner többszörös, éles eszközzel okozott sérülések következtében vesztette életét. A házaspár fiát, Nick Reinert a szülei meggyilkolásával vádolják.

A halottkémi jelentés szerint a neves filmrendező és felesége december 14-én, vasárnap hunyt el, ugyanazon a napon, amikor holttestüket felfedezték Los Angeles-i otthonuk hálószobájában. A rendőrségi információk alapján a holttesteket a pár lánya, Romy találta meg

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A házaspár két másik gyermeke, Jake és Romy Reiner szerdán közleményben reagált a történtekre, amelyben "szörnyű és pusztító veszteségről", valamint "elképzelhetetlen fájdalomról" írtak. A testvérük ellen felhozott vádakkal kapcsolatban nem foglaltak állást.

A 32 éves Nick Reiner szerdán jelent meg először a bíróságon, ahol lemondott a nyilatkozattételi jogáról a kétrendbeli, előre kitervelt emberölés vádjával kapcsolatban. A Los Angeles belvárosában tartott meghallgatáson az ügyészség és a védelem megegyezett a vádemelési tárgyalás január 7-ig történő elhalasztásáról  - jelentette a 444.hu.

A bírósági meghallgatáson Reiner mindössze annyit mondott: "igen, bírónő", miután Theresa McGonigle bíró megkérdezte tőle, érti-e a gyorsított eljáráshoz való jogát. A bíró megtiltotta a sajtónak, hogy felvételeket készítsenek a vádlottról, aki öngyilkosság-megelőzési célú börtönruhát viselt. Sajtóbeszámolók szerint a férfi arckifejezése kifejezéstelen volt, karjain bilincs volt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Nick Reiner eredetileg kedden állt volna bíróság elé, de ügyvédje és az ügyészek orvosilag alkalmatlannak nyilvánították a megjelenésre. A következő meghallgatásig a Los Angeles-i Twin Towers Büntetés-végrehajtási Intézetben marad őrizetben.

Rob Reiner Hollywood egyik jelentős rendezője volt a 80-as és 90-es években, olyan emlékezetes alkotások fűződnek nevéhez, mint az Állj mellém!, a Harry és Sally, valamint az Oscar-díjra jelölt Egy becsületbeli ügy. Későbbi munkái közül a 2007-es A bakancslista emelkedik ki. Michele Reinert, aki színésznőként és fotográfusként tevékenykedett, 1989-ben vette feleségül.
