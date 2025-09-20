2025. szeptember 20. szombat Friderika
Az utasok egy repülőtéri terminálon várakoznak, hogy felszállhassanak a kereskedelmi repülőgépükre.
Világ

Kitört a pánik, támadás alatt Európa egyik legfontosabb repülőtere, rengeteg utas érintett

Pénzcentrum/MTI
2025. szeptember 20. 11:31

Járattörlések és jelentős késések várhatók a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren szombaton, miután az éjszaka kibertámadás érte a légikikötőt, közölte a repülőtér.

Közleményük szerint a támadás az utasfelvételért és a beszállásért felelős eszközöket érintette, így vélhetően más európai repülőterekre is hatással lesz, köztük a londoni Heathrow-n, vagy Brüsszelben és Berlinben, ez pedig késésekhez és járattörlésekhez vezethet.

A kibertámadás miatt az automatizált rendszerek működésképtelenné váltak, így csak manuális becsekkolás lehetséges.

A repülőtér üzemeltetője figyelmeztetett, hogy a hiba elhárításáig csak a helyszíni utasfelvétel elérhető, valamint arra kérte az embereket, utazás előtt ellenőrizzék járatuk információit.
Címlapkép: Getty Images
