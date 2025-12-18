Sokkoló bejelentés, újabb pénzügyi szolgáltató vonul ki Magyarországról: ez lesz az ügyfelek megtakarításaival

Gálvölgyi János, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész ritka őszinteséggel beszélt anyagi helyzetéről.
A CoinCash a Revoluthoz hasonlóan ideiglenesen felfüggeszti minden szolgáltatását Magyarországon a hazai kriptoszabályozás miatt. A piac egyik meghatározó szereplője szerint az SZTFH által előírt validátori rendszer jelenleg technikailag nem teljesíthető, miközben 2026-tól a validátor nélküli kriptováltás akár büntetőjogi kockázatot is jelenthet. A döntés az online váltást és az országos kripto-ATM hálózat működését egyaránt érinti.
A magyar CoinCash is bejelentette, hogy a Revoluttal egy időben ideiglenesen felfüggeszti minden szolgáltatását - írja a revb.hu.
A portál emlékeztet: a 2017 szeptemberében indult CoinCash Magyarország egyik legmeghatározóbb kriptovaluta-közvetítő platformja, közvetlen váltóként lehetővé teszi a Bitcoin és számos más altcoin gyors beszerzését forint vagy euró alapú banki átutalással, illetve készpénz ellenében is. A platform egyik legnagyobb előnye a hibrid modell, hiszen az online felület mellett az ország egyik legnagyobb kriptovaluta-automata (ATM) hálózatát is ők üzemeltetik, emellett pedig személyes tanácsadással is segítik a nagyobb összegben váltó ügyfeleket, így hidat képeznek a hagyományos pénzügyi világ és a blokklánc-technológia között.
A CoinCash közlése szerint nem tud megfelelni a Magyarországon bevezetett, az SZTFH által előírt validátori követelményrendszernek, ami nem a cég működéséből, hanem a jelenlegi szabályozási környezetből fakad: bár 2026. január 1-jétől egy validátornak kellene hitelesítenie a tranzakciókat, ilyen szolgáltató jelenleg nem létezik, így technikailag nem biztosítható a jogszabályi megfelelés, ami a Revolut korábban bejelentett kivonulásához hasonlóan a CoinCash szolgáltatásainak felfüggesztéséhez vezet.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy 2026-tól a validátori engedély nélküli kriptovaluta-váltás büntetőjogi kockázatot hordozhat, egyes esetekben akár bűncselekménynek is minősülhet, miközben bár a CoinCash korábban EU-s MiCA-engedélyért folyamodott és az eljárás folyamatban van, az önmagában nem elegendő, validátor hiányában ugyanis a jelenlegi hazai szabályozásnak gyakorlatilag egyetlen piaci szereplő sem tud megfelelni, ami jelentős kockázatot jelent mind a szolgáltatók, mind a magánszemélyek számára.
December 18-tól a CoinCash felületein nem lehet új váltási megbízást leadni, sem forint-, sem euróalapú kriptovaluta-váltás nem érhető el, a váltási szolgáltatások teljes egészében szünetelnek, és ez érinti a társaság által üzemeltetett kripto-ATM-eket is: Budapesten tíz, vidéken pedig Érden, Debrecenben, Pécsett, Székesfehérváron és Veszprémben további öt olyan automatát, amelyek készpénzes kriptovásárlást tettek lehetővé, jelenleg nem használhatók. A CoinCash jelezte, hogy amint Magyarországon elérhetővé válik a jóváhagyott validátori szolgáltatás, és ezzel biztosítottá válnak a jogszerű működés technikai feltételei, a szolgáltatásokat azonnal újraindítják, bízva abban, hogy a jogalkotók belátják: a jelenlegi szabályozás ellehetetleníti a piac működését, és mielőbb megteremtik a jogszabályok betartásához szükséges feltételeket.
