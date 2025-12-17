2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
Utazás

Friss előrejelzés a fehér karácsonyról: tisztul a kép, havazhat-e az ünnepek alatt Magyarországon

Pénzcentrum
2025. december 17. 15:53

Jövő hét elejétől ugyan jelentősebb átalakulás indulhat Európa időjárásában, karácsony nagy részén még enyhe maradhat az idő - derül ki az Időkép előrjelzéséből.

Mint írták, Európa időjárását jelenleg a zonális áramlás határozza meg. Az Atlanti óceán felől érkező ciklonok és frontjaik főként a kontinens északnyugati és északi térségeiben vonulnak, ahol gyakran szeles, csapadékos az idő. A kontinens más részein egy kiterjedt anticiklon uralkodik, amely nyugodt időt okoz, ugyanakkor sokfelé tartós párássággal és köddel.

Ebben a helyzetben a hét végén változás kezdődhet. A nyugatias áramlás fokozatosan gyengül, Skandinávia térségében pedig egy magas nyomású légköri képződmény erősödik meg. Ez gátat szabhat az enyhe, nedves atlanti légtömegek beáramlásának. A folyamat a jelenlegi számítások szerint legalább három négy napig tarthat, és bár a hazai hatások még bizonytalanok, több jel is lehűlés irányába mutat.

Kapcsolódó cikkeink:

Az ünnepek idején azonban egyelőre nem valószínű jelentős lehűlés. A rétegfelhőzet többfelé felszakadozhat a megélénkülő keleti, északkeleti szél hatására. Eközben tőlünk délre mediterrán ciklonok alakulhatnak ki, amelyek felhőzete hazánk fölé is kiterjedhet. Ennek hatására kisebb eső előfordulhat, amely később havas esőbe, helyenként havazásba válthat. A különböző előrejelzési modellek között még jelentős az eltérés, pontosabb képet néhány nap múlva lehet majd adni.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #karacsony #havazás #szél #európa #időjárás #magyarország #eső #december #köd #előrejelzés #lehűlés #időjárás előrejelzés #ciklon #időkép #anticiklon #felhőzet

1
3 hete
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
2
2 hete
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
3
5 napja
Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni
4
3 hete
Bezár a legendás vidéki cukrászda: tömegével jártak le ide a pestiek is, de innentől örökre vége
5
1 hete
Teljesen megbolondul az időjárás: ez vár Magyarországra december második hetében
