Friss előrejelzés a fehér karácsonyról: tisztul a kép, havazhat-e az ünnepek alatt Magyarországon

Jövő hét elejétől ugyan jelentősebb átalakulás indulhat Európa időjárásában, karácsony nagy részén még enyhe maradhat az idő - derül ki az Időkép előrjelzéséből.

Mint írták, Európa időjárását jelenleg a zonális áramlás határozza meg. Az Atlanti óceán felől érkező ciklonok és frontjaik főként a kontinens északnyugati és északi térségeiben vonulnak, ahol gyakran szeles, csapadékos az idő. A kontinens más részein egy kiterjedt anticiklon uralkodik, amely nyugodt időt okoz, ugyanakkor sokfelé tartós párássággal és köddel.

Ebben a helyzetben a hét végén változás kezdődhet. A nyugatias áramlás fokozatosan gyengül, Skandinávia térségében pedig egy magas nyomású légköri képződmény erősödik meg. Ez gátat szabhat az enyhe, nedves atlanti légtömegek beáramlásának. A folyamat a jelenlegi számítások szerint legalább három négy napig tarthat, és bár a hazai hatások még bizonytalanok, több jel is lehűlés irányába mutat.

Az ünnepek idején azonban egyelőre nem valószínű jelentős lehűlés. A rétegfelhőzet többfelé felszakadozhat a megélénkülő keleti, északkeleti szél hatására. Eközben tőlünk délre mediterrán ciklonok alakulhatnak ki, amelyek felhőzete hazánk fölé is kiterjedhet. Ennek hatására kisebb eső előfordulhat, amely később havas esőbe, helyenként havazásba válthat. A különböző előrejelzési modellek között még jelentős az eltérés, pontosabb képet néhány nap múlva lehet majd adni.