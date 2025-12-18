2025. december 18. csütörtök Auguszta
Mercedes-Benz Művek Kecskemét - betekintés a Mercedes-Benz GLB gyártásábaMercedes-Benz gyár Kecskemét - Betekintés az új Mercedes-Benz GLB gyártásába
Autó

Kiderült, drasztikusan visszafogja a termelést a kecskeméti Mercedes-gyár: mi lesz a dolgozókkal?

Pénzcentrum
2025. december 18. 08:44

A kecskeméti Mercedes-gyár 2026 első negyedévében átmenetileg egy műszakos termelésre áll át az elektromos GLB sorozatgyártásának beindításához kapcsolódó fejlesztések miatt. A vállalat szerint a lépés nem érinti közvetlenül a törzsállomány létszámát, ugyanakkor nem derült ki, mi lesz a kölcsönzött munkavállalók sorsa. Az új, tisztán elektromos GLB gyártása 2025 decemberében indul Kecskeméten.

Átmeneti jelleggel egy műszakos termelésre tér át a kecskeméti Mercedes-gyár 2026 első negyedévében – számolt be róla a KecsUP Hírek. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a lap megkeresésére közölte: a munkarend módosítása „nem érinti közvetlenül a törzsállomány létszámát”.

A vállalat ugyanakkor nem részletezte, hogy a mintegy három hónapig tartó, csökkentett kapacitású időszak milyen hatással lesz a kölcsönzött munkavállalókra. A gyár tájékoztatása szerint az intézkedésre az elektromos Mercedes-Benz GLB fokozatos sorozatgyártásának elindításához szükséges fejlesztések és átalakítások miatt van szükség.

A cég írásos válaszában hangsúlyozta: a kecskeméti üzem a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatának kiemelt eleme. Mint korábban jelezték, 2026-tól új modellek gyártása indul az MMA és MB.EA platformokra építve, ami átfogó műszaki fejlesztéseket igényel. Ennek részeként 2026 januárjában megkezdődik a december 8-án világpremierjét tartó, tisztán elektromos GLB fokozatos sorozatgyártása. A bevezetési időszakban az üzem egyes területein az első negyedévben ideiglenesen egy műszakos munkarend lép életbe.

A KecsUP Hírek felidézte: a kecskeméti gyár 2024 nyarán állt át a korábbi három műszakról két műszakos működésre. Akkor a vállalat azt közölte, hogy ezzel párhuzamosan a dolgozók egy része képzéseken vesz részt, felkészülve az új modellek gyártására. A változás akkor sem járt közvetlen létszámcsökkentéssel a saját állományban.

A teljesen elektromos Mercedes-Benz GLB-t nemrég mutatta be a gyártó. A vállalat korábbi tájékoztatása szerint a márka legújabb kompakt SUV-modelljének sorozatgyártása 2025 decemberében indul Kecskeméten.

Címlapkép: Mercedes-Benz AG
#autó #gyár #beruházás #elektromos autó #átalakítás #dolgozók #autógyár #létszám #autóipar #gyártás #kecskemét #mercedes #autógyártás #munkarend #mercedes-gyár

