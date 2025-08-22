2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
Roncq,FRANCIAORSZÁG-Február 27,2019: Az Auchan szupermarket logójának, bejáratának és parkolójának éjszakai nézete.Az Auchan egy francia nemzetközi szupermarketlánc, a világ egyik legnagyobb elosztócsoportja.
Világ

Rengeteg Auchan-ügyfél adata került veszélybe: óriási hackertámadás érte a boltláncot

Pénzcentrum
2025. augusztus 22. 15:31

Az Auchan ismét kibertámadás áldozata lett, több százezer ügyfél adatai kerültek illetéktelen kezekbe. Ez a második hasonló incidens a francia kiskereskedelmi lánc ellen kevesebb mint egy éven belül, tudósított a Retail Detail.

A francia szupermarketlánc közlése szerint a hackerek ellopták az ügyfelek nevét, e-mail címét, lakcímét, telefonszámát és hűségkártya-számát.

Az Auchan hangsúlyozta, hogy banki adatok és jelszavak nem kerültek illetéktelen kezekbe, és a vállalat tájékoztatása szerint az adatszivárgást már megfékezték.

A vállalat tájékoztatta az érintett ügyfeleket és a francia adatvédelmi hatóságot (CNIL) is értesítette az incidensről.

Az elmúlt időszakban számos kiskereskedelmi vállalat vált kibertámadás áldozatává, köztük az Ahold Delhaize, a Marks & Spencer (amelynek webáruházát hónapokra megbénította egy támadás), valamint az LVMH luxusmárka-csoport is.

Az Auchant legutóbb 2023 novemberében érte hasonló támadás, amikor állítólag félmillió ügyfél adatait lopták el. Mivel a láncnak a belga határ közelében, Roncq-ban is van hipermarkete, valószínűleg belga ügyfelek adatai is érintettek lehettek.
Címlapkép: Getty Images
