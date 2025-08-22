A bíróság fenntartotta az elnök ellen a polgári eljárás keretében hozott elmarasztaló ítéletet.
Rengeteg Auchan-ügyfél adata került veszélybe: óriási hackertámadás érte a boltláncot
Az Auchan ismét kibertámadás áldozata lett, több százezer ügyfél adatai kerültek illetéktelen kezekbe. Ez a második hasonló incidens a francia kiskereskedelmi lánc ellen kevesebb mint egy éven belül, tudósított a Retail Detail.
A francia szupermarketlánc közlése szerint a hackerek ellopták az ügyfelek nevét, e-mail címét, lakcímét, telefonszámát és hűségkártya-számát.
Az Auchan hangsúlyozta, hogy banki adatok és jelszavak nem kerültek illetéktelen kezekbe, és a vállalat tájékoztatása szerint az adatszivárgást már megfékezték.
A vállalat tájékoztatta az érintett ügyfeleket és a francia adatvédelmi hatóságot (CNIL) is értesítette az incidensről.
Az elmúlt időszakban számos kiskereskedelmi vállalat vált kibertámadás áldozatává, köztük az Ahold Delhaize, a Marks & Spencer (amelynek webáruházát hónapokra megbénította egy támadás), valamint az LVMH luxusmárka-csoport is.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az Auchant legutóbb 2023 novemberében érte hasonló támadás, amikor állítólag félmillió ügyfél adatait lopták el. Mivel a láncnak a belga határ közelében, Roncq-ban is van hipermarkete, valószínűleg belga ügyfelek adatai is érintettek lehettek.
Kína ellenzi az USA India elleni vámjait, és szorosabb együttműködést sürget Indiával.
XIV. Leó pápa idén később Libanonba látogathat, ami első külföldi útja lenne májusi megválasztása óta.
Egy háborút lezáró megállapodás érdekében Ukrajnának valószínűleg fel kell adnia területeket - véli Csehország elnöke.
A dán állami postaszolgálat, a PostNord az év végén megszünteti levélkézbesítési szolgáltatását, miután a digitalizáció hatására drámaian visszaesett a levélforgalom.
Törökország kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának a háború lezárását célzó béketárgyalások keretében, ami akár katonai jelenlétet is magában foglalhat.
Oroszország az elmúlt hetek egyik legsúlyosabb légitámadását hajtotta végre Nyugat-Ukrajna ellen.
Róka fogta csuka, patthelyzet: a nyugati világ évtizedek óta brutális ipari kémkedéssel, kémek százezreinek „munkába állásával” vádolja Kínát, ők meg fordítva.
A Kreml óvatos nyilatkozatai szerint távol van még egy Putyin–Zelenszkij találkozó, és Moszkva inkább Washingtont célozza.
A támadás különösen aggasztó, mivel Munkács légvonalban mindössze 30 kilométerre található a magyar határtól.
A jegybank számított a 3,8%-os általános inflációra, de a szolgáltatási árak esetében csak 4,9%-os emelkedést várt.
Washingtonban túlzottan optimista a hangulat, miután európai vezetők és Volodimir Zelenszkij közösen keresték a kiutat a több mint három éve zajló háborúból.
A szemünk láttára omlik össze az orosz gazdaság: lehet, hogy tényleg az orosz medve vérzik ki először
Elemzők szerint a gazdasági és demográfiai problémák már most olyan mélységűek, hogy a háború lezárulta után sem lesz könnyű visszatérni a stabil növekedéshez.
A miniszter személyesen egyeztetett Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettessel.
Trump korábban bejelentette, hogy vezetői szintű tárgyalásokat kezdeményez Oroszország és Ukrajna között.
Világszerte csaknem 30 százalékkal csökkent 1990 óta az öngyilkosságok száma egy hétfőn publikált nagy léptékű nemzetközi tanulmány szerint.
Donald Trump amerikai elnök szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök esetleg nem akar megállapodást kötni az ukrajnai háború befejezéséről,
Oroszország csak akkor köthet hosszú távú békemegállapodást Ukrajnával, ha biztosítják az orosz biztonsági érdekeket és az oroszajkú kisebbség jogait.
Számos kérdés továbbra is megválaszolatlan az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatban.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.