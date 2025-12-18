Kevesen vannak tisztában azzal, hogy a véletlenül rossz üzemanyaggal feltankolt autó meghibásodására csak a Casco biztosítás nyújt fedezetet.
Végül kiderült, mi okozta a MOL százhalombattai finomítójában a tüzet
A Mol Nyrt. közzétette, hogy a Dunai Finomító javítási munkálatai várhatóan 2026 harmadik negyedévében fejeződnek be az októberi tűzesetet követően, amelyet műszaki meghibásodás és egy szivattyú szerkezeti sérülése okozott.
A vállalat szerdán a Budapesti Értéktőzsde honlapján tájékoztatta a befektetőket a Dunai Finomító AV3 nyersolaj desztilláló egységében történt tűzeset részleteiről. A kezdeti kárfelmérés alapján a tüzet műszaki meghibásodás, valamint egy szivattyú ebből következő szerkezeti sérülése és szétrepedése okozta.
A belső vizsgálat eredményei szerint kizárható a súlyos gondatlanság, szándékos károkozás vagy egyéb külső hatás a lehetséges kiváltó okok közül.
A társaság közleménye szerint a javítási munkálatok befejezését követően, 2026 harmadik negyedéve után állhat vissza a Dunai Finomító teljes kapacitása. A Mol rendelkezik biztosítással az ilyen eseményekre, amely fedezi mind a műszaki károkat, mind a kiesett nyereséget, a kárfelmérési folyamat jelenleg is zajlik.
A termeléskiesés mérséklése érdekében a Mol növelte a félkész alapanyagok feldolgozását. Ennek köszönhetően a felújítás időtartama alatt átlagosan körülbelül 30 százalékos termeléskiesést prognosztizálnak, amely időszakonként eltérő mértékű lehet.
Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a vállalat fokozza a termékek átvitelét a Pozsonyi Finomítóból, valamint növeli a régió többi szereplőjétől történő termékvásárlást.
A Mol felhívta a figyelmet, hogy mivel a károk felmérése még folyamatban van, és a mérnöki, beszerzési és kivitelezési munkák ütemezése nagyrészt csak a legelső szakértői becsléseken alapul, a javítási munkálatokra előirányzott időtartam a későbbiekben még változhat.
