2025. december 18.
3 °C Budapest
Százhalombatta, 2025. október 21. Olajfáklya a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában 2025. október 21-én. A Mol megerősítette, hogy előző nap éjjel tűz ütött ki a finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, és j
Biztosítás

Végül kiderült, mi okozta a MOL százhalombattai finomítójában a tüzet

Pénzcentrum
2025. december 18. 08:03

A Mol Nyrt. közzétette, hogy a Dunai Finomító javítási munkálatai várhatóan 2026 harmadik negyedévében fejeződnek be az októberi tűzesetet követően, amelyet műszaki meghibásodás és egy szivattyú szerkezeti sérülése okozott.

A vállalat szerdán a Budapesti Értéktőzsde honlapján tájékoztatta a befektetőket a Dunai Finomító AV3 nyersolaj desztilláló egységében történt tűzeset részleteiről. A kezdeti kárfelmérés alapján a tüzet műszaki meghibásodás, valamint egy szivattyú ebből következő szerkezeti sérülése és szétrepedése okozta.

A belső vizsgálat eredményei szerint kizárható a súlyos gondatlanság, szándékos károkozás vagy egyéb külső hatás a lehetséges kiváltó okok közül.

A társaság közleménye szerint a javítási munkálatok befejezését követően, 2026 harmadik negyedéve után állhat vissza a Dunai Finomító teljes kapacitása. A Mol rendelkezik biztosítással az ilyen eseményekre, amely fedezi mind a műszaki károkat, mind a kiesett nyereséget, a kárfelmérési folyamat jelenleg is zajlik.

A termeléskiesés mérséklése érdekében a Mol növelte a félkész alapanyagok feldolgozását. Ennek köszönhetően a felújítás időtartama alatt átlagosan körülbelül 30 százalékos termeléskiesést prognosztizálnak, amely időszakonként eltérő mértékű lehet.

Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a vállalat fokozza a termékek átvitelét a Pozsonyi Finomítóból, valamint növeli a régió többi szereplőjétől történő termékvásárlást.

A Mol felhívta a figyelmet, hogy mivel a károk felmérése még folyamatban van, és a mérnöki, beszerzési és kivitelezési munkák ütemezése nagyrészt csak a legelső szakértői becsléseken alapul, a javítási munkálatokra előirányzott időtartam a későbbiekben még változhat.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
#biztosítás #mol #tűz #termelés #tűzeset #százhalombatta #budapesti értéktőzsde #finomító

