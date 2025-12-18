Karácsonyi menü ötletek: hagyományos, egyszerű, bonyolult és diétás karácsonyi ételek mindenkinek, aki még nem tudja, mit főzzön karácsonyra. Nálatok mi lesz a menü?
Meredek kijelentést tett az önimádó techmilliárdos: nem vicc, az örökéletet célozza - akár még be is jöhet neki?!
A saját testét laboratóriumi projektté alakító Bryan Johnson most új célt jelentett be: szerinte 2039-re valósággá válhat az emberi halhatatlanság. A techmilliárdos szerint a mesterséges intelligencia és a biotechnológia összeérése olyan korszakot nyit, ahol egy tudatos lény reálisan kísérletet tehet az örök életre ő pedig azt állítja, már úton van felé.
Bryan Johnson új posztjában bejelentette: 2039-re el szeretné érni a biológiai halhatatlanságot – és ebben társakat keres. A hosszú ideje radikális életmódprogramjáról és extrém fiatalító kísérleteiről ismert milliárdos szerint most először nyílt meg a lehetőség az emberi öregedés legyőzésére, részben mesterséges intelligenciára, részben új terápiákra támaszkodva.
Johnson arról ír, hogy már hat éve dolgozik saját testének „visszafiatalításán”, és állítása szerint 48 évesen több területen is egy 18 éves szintjén teljesít. A technológiai ugrás szerinte olyan gyors, hogy reálisnak tartja: 2039-re megszületik az örökélet receptje. Addig pedig saját szerveinek laboratóriumi másolataival és kísérleti kezelésekkel halad tovább vállalva a hibák és kockázatok lehetőségét is.
Bár utópikusnak tűnhet ez a célkitűzés, azt meg kell hagyni, hogy a tudomány komolyan számol ennek a területnek a fejlődésével. Egy idei interjúnkban Rab Árpád jövőkutató azt nyilatkozta, hogy:
Egyre komolyabb kutatások zajlanak az időskor élhetőbbé tételére, és arra, hogy a most születő emberek akár 110-120 évig is élhessenek jó állapotban.
De egy másik nagyinterjúban részletesebben is beszélt a témáról, ahol felhívta a figyelmet: „Most jön a neurobiológia nagy forradalma, most már van elég adatunk, és nem is feltétlenül az emberi test egyre jobb kicserélése, de az öregedés megállítása, a sejtcserékkel, akár testrészek pótlásával elérhető lesz. Ez nyilván azt fogja jelenteni, hogy néhány nagyon gazdag embernek már viszonylag hamar érinteni fogja az életét.”
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A milliárdos, Bryan Johnson azért ennél kicsit messzebb megy a posztjában: mint ő is írja, a természet már bizonyította: az örökélet nem sci-fi. Példaként említi a hidrákat és az „immortális” medúzát, amelyek biológiai trükkjeit szerinte csak „át kellene ültetni” emberre. Emellett úgy véli, az AI ma már kutatótársként működik: szerinte éppen ez teszi elérhetővé a nagy ugrást.
Johnson közben saját életmódprogramját is reklámozza: azt ígéri, Blueprint nevű rendszerében bárki követheti majd a módszereit „a halhatatlanság reményében”. Miközben az internet ismét felbolydult körülötte, a milliárdos arról ír: talán az emberiség most kapja meg a lehetőséget, hogy nemet mondjon a halálra.
A kritikusok ugyanakkor rendre felvetik: Johnson eredményei vitathatóak, a halhatatlanságot célzó terápiák pedig jelenleg inkább laboratóriumi kísérletek, semmint bizonyított módszerek. Akár őrült vízió, akár technológiai forradalom kapujában áll a világ, Johnson egy biztosat ígér: „folytatni fogja, és soha nem fog megállni”.
A Meta újabb lépéssel terelheti a felhasználókat a Meta Verified előfizetés felé.
Az Amazon tárgyalásokat folytat a ChatGPT fejlesztőjével, az OpenAI-jal egy potenciális befektetésről.
Az NMHH közleménye szerint 2026. január 1-jétől Ukrajna és Moldova is csatlakozik az európai roamingzónához.
Egy 27 éves techvállalkozó mesterséges intelligenciát használ személyes pénzügyei kezelésére, ami segített neki jelentősen csökkenteni kiadásait.
Fontos változás jön a hazai internetszolgáltatóknál: januártól bármelyik magyar szülő igényelheti ezt a segítséget
Januártól három mobilszolgáltatónál elérhető lesz a kiskorú felhasználókra tekintettel nyújtott biztonságos mobilinternet.
Most bárki ingyen behúzhatja a 20 ezer forintos Harry Potter játékot: ezt kell tenni, hogy a tiéd lehessen
Az Epic Games Store ismét nagy dobással jelentkezett: a normál esetben közel 21 ezer forintba kerülő Hogwarts Legacy most teljesen ingyen beszerezhető.
A Grand Theft Auto VI a várakozásoknak megfelelően elnyerte a Legjobban Várt Játék kategória díját.
A kiberbűnözők egyre kifinomultabb módszerekkel kerülik meg a jelszavas és többfaktoros hitelesítési rendszereket.
Elképesztő csalás terjed az interneten karácsony előtt: be ne dőlj, egy rossz kattintás, és oda az összes pénzed!
Az ünnepi időszakban még inkább megnő az online vásárlások száma, ezzel együtt a csalók aktivitása is.
Bűnbanda fosztotta meg a megtakarításai egy részétől Ivancsics Ilona színésznőt.
Karácsony közeledtével sok családban kerül a fa alá az első saját okostelefon, pedig ez egyszerre ajándék, felelősség és hatalmas mérföldkő
A legújabb szélhámosság esetében már a küldő telefonszáma is nehezíti a csalás beazonosítását.
A SpaceX tervezett tőzsdére lépése akár 1 billió dolláros értékelést is hozhat a vállalatnak, amely Elon Musk Mars-misszióját finanszírozná.
Az egység különlegessége a Bella névre keresztelt felszolgáló robot.
Elon Musk, aki saját vállalatán keresztül érintett a korlátozásokban, úgy véli, hogy a tilalom "egy kerülőutas módszernek tűnik.
Rengeteg magyar cserélheti le idén karácsonykor a telefonját: ezeket a használt mobilokat keresik most sokan
Tavaly még az ötödik legkeresettebb termék volt a iPhone 11, de idén már a top 10-ből is teljesen eltűnt.
Megszólalt a One, több helyen még mindig nincs internet: ezek az ügyfelek számíthatnak kellemetlenségre
Országszerte jelentős fennakadások tapasztalhatók a One mobilinternetes és vezetékes internetes szolgáltatásaiban.
Országszerte jelentős fennakadások tapasztalhatók a One mobilinternetes és vezetékes internetes szolgáltatásaiban.
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.