Meredek kijelentést tett az önimádó techmilliárdos: nem vicc, az örökéletet célozza - akár még be is jöhet neki?!

A saját testét laboratóriumi projektté alakító Bryan Johnson most új célt jelentett be: szerinte 2039-re valósággá válhat az emberi halhatatlanság. A techmilliárdos szerint a mesterséges intelligencia és a biotechnológia összeérése olyan korszakot nyit, ahol egy tudatos lény reálisan kísérletet tehet az örök életre ő pedig azt állítja, már úton van felé.

Bryan Johnson új posztjában bejelentette: 2039-re el szeretné érni a biológiai halhatatlanságot – és ebben társakat keres. A hosszú ideje radikális életmódprogramjáról és extrém fiatalító kísérleteiről ismert milliárdos szerint most először nyílt meg a lehetőség az emberi öregedés legyőzésére, részben mesterséges intelligenciára, részben új terápiákra támaszkodva.

Johnson arról ír, hogy már hat éve dolgozik saját testének „visszafiatalításán”, és állítása szerint 48 évesen több területen is egy 18 éves szintjén teljesít. A technológiai ugrás szerinte olyan gyors, hogy reálisnak tartja: 2039-re megszületik az örökélet receptje. Addig pedig saját szerveinek laboratóriumi másolataival és kísérleti kezelésekkel halad tovább vállalva a hibák és kockázatok lehetőségét is.

Bár utópikusnak tűnhet ez a célkitűzés, azt meg kell hagyni, hogy a tudomány komolyan számol ennek a területnek a fejlődésével. Egy idei interjúnkban Rab Árpád jövőkutató azt nyilatkozta, hogy:

Egyre komolyabb kutatások zajlanak az időskor élhetőbbé tételére, és arra, hogy a most születő emberek akár 110-120 évig is élhessenek jó állapotban.

De egy másik nagyinterjúban részletesebben is beszélt a témáról, ahol felhívta a figyelmet: „Most jön a neurobiológia nagy forradalma, most már van elég adatunk, és nem is feltétlenül az emberi test egyre jobb kicserélése, de az öregedés megállítása, a sejtcserékkel, akár testrészek pótlásával elérhető lesz. Ez nyilván azt fogja jelenteni, hogy néhány nagyon gazdag embernek már viszonylag hamar érinteni fogja az életét.”

A milliárdos, Bryan Johnson azért ennél kicsit messzebb megy a posztjában: mint ő is írja, a természet már bizonyította: az örökélet nem sci-fi. Példaként említi a hidrákat és az „immortális” medúzát, amelyek biológiai trükkjeit szerinte csak „át kellene ültetni” emberre. Emellett úgy véli, az AI ma már kutatótársként működik: szerinte éppen ez teszi elérhetővé a nagy ugrást.

Johnson közben saját életmódprogramját is reklámozza: azt ígéri, Blueprint nevű rendszerében bárki követheti majd a módszereit „a halhatatlanság reményében”. Miközben az internet ismét felbolydult körülötte, a milliárdos arról ír: talán az emberiség most kapja meg a lehetőséget, hogy nemet mondjon a halálra.

A kritikusok ugyanakkor rendre felvetik: Johnson eredményei vitathatóak, a halhatatlanságot célzó terápiák pedig jelenleg inkább laboratóriumi kísérletek, semmint bizonyított módszerek. Akár őrült vízió, akár technológiai forradalom kapujában áll a világ, Johnson egy biztosat ígér: „folytatni fogja, és soha nem fog megállni”.