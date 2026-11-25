Bemutatta első globális piacokra szánt elektromos kisautóját a Suzuki: az új Ignis mindössze 3,57 méter hosszú, négyüléses modell lesz, 26 kWh-s akkumulátorral és 67 kW-os villanymotorral. Az újdonság 2027 nyarán érkezhet meg az európai piacokra, de a hatótávjáról és az áráról egyelőre nem árult el részleteket a gyártó.

Bemutatta első, globális piacokra szánt kompakt elektromos autóját a Suzuki. A november 25-én leleplezett új Ignis mindössze 3,57 méter hosszú, négyüléses modell, amelyet elsősorban városi közlekedésre szánnak. Az autó 26 kWh-s LFP-akkumulátort és 67 kW-os villanymotort kapott, európai értékesítése pedig 2027 nyarán indulhat.

Az új modell 1565 milliméter széles és 1635 milliméter magas, a tengelytáv pedig 2460 milliméter. Az utastérben négy ülés kapott helyet.

Nem lesz nagy az akkumulátor, de a városban lehet keresnivalója

Az Ignis egy 26 kilowattórás lítium-vas-foszfát (LFP) akkumulátort kapott, amelyhez 67 kW-os, vagyis nagyjából 91 lóerős villanymotor társul. A maximális forgatónyomaték 133 Nm, a hajtás az első tengelyre jut.

A Suzuki egyelőre nem közölt adatokat az autó hatótávjáról, a töltési teljesítményéről és a gyorsulásáról, így ezek alapján még nem lehet megítélni, mennyire lesz versenyképes a modell a piacon. A 26 kWh-s akkumulátor mindenesetre inkább a városi és elővárosi használathoz illeszkedik, mint a hosszabb autópályás utazásokhoz.

Az autó a gyártó új, kifejezetten elektromos járművekhez fejlesztett HEARTECT-e platformjára épül. Az akkumulátort a padlólemez alatt helyezték el, a Suzuki szerint ez egyszerre segíti a helykihasználást és a menetstabilitást. A modell legkisebb fordulókörének sugara 4,5 méter, ami szűk városi utcákban és parkoláskor lehet előnyös.

A hajtáslánc egy kompakt egységbe integrálja a villanymotort, az invertert és a reduktort. A gyártó LFP-akkumulátort választott, amelynek előnye a tartósság és a biztonságosabb üzemeltetés lehet.

Ismerős formavilág, új elektromos technika

A külső megjelenésnél a Suzuki a korábbi modellekből ismerős formákat ötvözte modernebb részletekkel. Az autó dinamikus vállvonalat és lebegő tetőkialakítást kapott, az első és hátsó LED-lámpák fénygrafikáját pedig digitális számjegyek ihlették.

Az utastérben a műszerfaltól az ajtópanelekig végigfutó ívelt vonalvezetés dominál. A központi kijelzőpanel mellett külön tárolófelületet is kialakítottak, a hangsúly a praktikus, könnyen használható belső téren van.

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A menetkomfort terén a Suzuki a kifejezetten elektromos hajtáshoz hangolt futóművet emeli ki. Az autó regeneratív és hidraulikus fékezést kombináló rendszert, elektromos fékrásegítőt és egypedálos vezetési módot is kap. Ezekkel a megoldásokkal a gyártó elsősorban azt szeretné elérni, hogy a belső égésű motoros autókról átülők számára se legyen idegen az elektromos modell vezetése.

2027 nyarán indulhat az európai forgalmazás

A Suzuki elnök-vezérigazgatója, Toshihiro Suzuki a bemutatón arról beszélt, hogy az új modell a vállalat kisautó-fejlesztési tapasztalataira és a japán minijárművek esetében alkalmazott helykihasználási megoldásokra épít.

A gyártó szerint az Ignist Európában és más régiókban is valós közúti körülmények között tesztelték, a futóművet és a teljesítményleadást pedig az egyes piacok útviszonyaihoz igazították.

A modell európai értékesítése 2027 nyarától kezdődhet meg, az árakról, a pontos piaci bevezetésről és a felszereltségi szintekről azonban egyelőre nem közölt részleteket a Suzuki.

Címlapkép: Suzuki