Odacsaptak a Temunak az új uniós vámok: harmadára zuhant a magyarok rendeléseinek száma

Látványosan visszaesett a magyarok külföldi webáruházakból leadott kis értékű rendeléseinek száma az uniós vám bevezetése óta. A júliusban életbe lépett, csomagonként 3 eurós vám után a korábbi mennyiség harmadára csökkent az Európai Unión kívülről érkező küldemények száma. Novembertől ráadásul újabb 2 eurós kezelési díjjal drágultak a rendelések, így már összesen 5 euró pluszköltséggel kell számolni. A változás a karácsonyi vásárlási szezonban is éreztetheti a hatását, írja a G7.

Jelentősen megcsappant az Európai Unión kívülről Magyarországra érkező kis értékű csomagok száma az uniós vám bevezetése óta. Az elmúlt években folyamatosan nőtt a küldeményforgalom, amelynek jelentős részét olyan kínai webáruházak rendelései adták, mint a Temu, a Shein vagy az AliExpress. Július 1-jétől azonban az Európai Unió megszüntette a 150 euró alatti, online vásárolt csomagok vámmentességét, és egységesen 3 eurós vámot vezetett be minden ilyen küldeményre. Mivel a vásárlások jelentős része alacsony értékű volt, a pluszköltség arányaiban komoly drágulást jelentett a vevőknek.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai szerint 2024-ben 136 millió, 2025-ben pedig már 204 millió ilyen kis csomag érkezett Magyarországra. Az idei év első tíz hónapjában ugyanakkor már csak valamivel kevesebb mint 139 millió küldeményt regisztráltak. A visszaesés különösen a havi adatokból látszik: míg júniusban még 19,4 millió csomag érkezett az unión kívülről, júliusban már alig több mint ennek a fele. Augusztus és október között pedig havonta mindössze 6,6–6,7 millió küldemény futott be, ami alig több mint harmada a vám bevezetése előtti mennyiségnek.

A csökkenés novembertől tovább gyorsulhat, ugyanis a hónap első napjától újabb uniós szabályok léptek életbe. A 3 eurós vám mellett ugyanis további 2 eurós kezelési díjat is fizetni kell az EU-n kívülről érkező online rendelések után. Így minden érintett csomag esetében összesen 5 euró, vagyis az aktuális árfolyamon számolva mintegy 1800 forint többletköltség jelentkezik.

A változás a karácsonyi vásárlási szezonban is éreztetheti a hatását. Az elmúlt években az év utolsó hónapjaiban rendszerint 2-3 millióval több csomag érkezett az unión kívülről, mint a korábbi hónapokban. A csomagonkénti 5 eurós pluszteher azonban sok vásárlót visszatarthat a külföldi rendelésektől, így idén elmaradhat a korábban megszokott év végi forgalomnövekedés.

