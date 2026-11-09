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25 milliót érő lebukás az M5-ösön: elképesztő, milyen kifogással állt elő a román kamionos

Pénzcentrum
2026. november 9. 15:03 2 perc

Nem stimmelt a „papírmunka” a Hetényi pihenőhelyen ellenőrzött román furgon körül. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei ezért úgy döntöttek, alaposan szemügyre veszik a rakományt - közölte a hatóság a sajtóval hétfőn.

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A járőrök az M5-ös autópálya egyik pihenőhelyén ellenőriztek egy Romániából Franciaországba tartó járművet. A sofőr két fuvarokmányt is bemutatott, azonban azok egyikén sem szerepelt árumegnevezés, így nem derült ki pontosan, milyen árut szállít. A rakomány ellenőrzése ezért a furgon rakterében folytatódott.

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A plató átvizsgálásakor a külső raklapokon illatosító-utántöltő spray-ket találtak. A rakomány belsejében található kartondobozok felnyitásakor azonban kiderült, hogy az illatosítók csak a cigaretta álcázására szolgáltak. A felső réteg alatt több ezer doboz török füstölnivaló lapult.

A 32 éves sofőr azt állította, hogy a rakodásnál jelen volt ugyan, azt azonban nem figyelte, mi került az áru közé.  

A pénzügyőrök összesen 6610 doboz török zárjegyes cigarettát foglaltak le, több mint 18 millió forint értékben. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elkövető 25 millió forint bírságra is számíthat.

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A dohánytermékekre vonatkozó szabályok változására tekintettel a NAV továbbra is kiemelt figyelmet fordít az illegális kereskedelem felderítésére és visszaszorítására. A rendszeres és célzott ellenőrzések védik a gazdaságot, emellett hozzájárulnak a hazai és az európai uniós bevételek biztosításához.
Címlapkép: Getty Images
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TolllerBela
1 órája
Bravúros volt ez, mihelyst feldobta valaki a fazont, pár száz kilométer és már meg is fogták ! Mintegy spontán. Végtére is, helyes, de minek ez a fals körítés ?
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