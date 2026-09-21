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Meglépték az EU-ban: újabb kiadás jön a külföldi csomagokra, nagyon ráfázhat, aki a Temuról vagy Sheinről rendel
Hétfőn hatályba lépett az Európai Unió új vámreformja, amely több ponton is átalakítja az EU-n kívülről érkező kis értékű csomagok kezelését. A reform részeként novembertől kezelési költséget is bevezethetnek, miközben július óta már 3 eurós vám terheli az ilyen küldeményeket. A változások különösen a kínai webáruházak, például a Temu és a Shein számára jelenthetnek új kihívást.
Hatályba lépett az Európai Unió vámreformja, amelyet hétfőn jelentett be az Európai Bizottság. A jogszabály az Európai Parlament múlt heti jóváhagyása után lépett életbe, és fokozatosan alkalmazzák a gyakorlatban, vette észre a Telex.
Az új szabályok egyik fontos eleme, hogy kezelési költséget vezetnek be az EU-n kívülről érkező kis küldeményekre. Ennek célja, hogy fedezze a hatóságoknál felmerülő költségeket. A fix díjat várhatóan novembertől alkalmazzák, pontos összegét azonban később határozza meg az Európai Bizottság. Júliusban már bevezették a kis értékű csomagokra vonatkozó vámot is, amely egyelőre 2028 nyaráig 3 euró.
Az új rendszerben az EU-n kívüli webáruházak importőrnek minősülhetnek, így nekik kell megfizetniük a kapcsolódó költségeket. A terheket ugyanakkor csökkenthetik, ha nem egyenként küldik be az árukat az Európai Unióba, hanem nagyobb mennyiségben importálják azokat, majd uniós raktárakból juttatják el a vásárlókhoz.
A vámreform az uniós vámigazgatás rendszerét is átalakítja. A változások fokozatosan, legkésőbb 2031-re válthatják fel a jelenlegi 27 különböző nemzeti informatikai vámrendszert egy közös rendszerrel. Emellett a franciaországi Lille-ben uniós vámhatóságot is létrehoznak.
Az Európai Bizottság szerint a reformra azért van szükség, mert a hatóságoknak évente több milliárd csomagot kell kezelniük, miközben az online kereskedelem miatt jelentősen megnőtt a kisebb értékű küldemények száma.
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Bár a bizottsági közlemény ezt külön nem emelte ki, az EP-ben a jogszabály átdolgozásáért felelős Dirk Gotink korábban kifejezetten a kínai csomagok nagy mennyiségére panaszkodott. Állítása szerint 2025-ben 5,8 milliárd, vagyis naponta mintegy 16 millió küldemény érkezett. A júliusban bevezetett 3 eurós vám pedig már eddig is visszafogta a csomagok áramlását.
A változások ellenére a magyar vásárlók többsége nem fordult el teljesen a külföldi webáruházaktól, de tudatosabban tervezik meg a rendeléseiket, több ajánlatot hasonlítanak össze, és nagyobb figyelmet fordítanak a teljes költségre.
A változás már a csomagforgalomban is látható. Az idei második negyedévben az első negyedévhez képest mintegy 750 ezerrel csökkent az EU-n kívülről érkező csomagok száma, miközben az EU-n belülről érkező rendelések volumene több mint 1,25 millióval nőtt. Ez arra utal, hogy a forgalom egy része már átterelődött az európai raktárakba és más értékesítési, illetve logisztikai csatornákra. Egyes vállalatok ugyanis uniós raktárakat hoztak létre, hogy könnyebben alkalmazkodjanak a megváltozott szabályokhoz.
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