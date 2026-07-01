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Kemény áremelkedéssel számolhat, aki a Temuról, Sheinről rendel: nagy változás lépett életbe, jöhet a drágulás

Pénzcentrum
2026. július 1. 13:32

A döntés elsősorban a Temuról, a Sheinről és az AliExpressről rendelt olcsó termékek árát fogja drasztikusan megemelni, miközben esélyegyenlőséget teremt a hazai webáruházak számára, és jelentősen javítja a vásárlók biztonságát.

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Végleg lezárul az olcsó ázsiai rendelések korszaka, miután az Európai Unió eltörli a 150 euró alatti, unión kívülről érkező csomagok vámmentességét. A 2026. július 1-jén, vagyis ma életbe lépő új szabályozás értelmében a harmadik országból érkező küldeményeket ezentúl egységesen 3 eurós vám terheli.

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A 150 euró alatti csomagok eddig mentesültek a vámfizetés alól, ami hozzájárult a kínai e-kereskedelmi óriások robbanásszerű terjeszkedéséhez. A korábbi szabályozás még abban az időben született, amikor ez az értékhatár az alkalmi, egyedi vásárlásokat fedezte, így senki sem számított a napi szinten több milliárd csomagot mozgató platformok megjelenésére.

Az új rendszer bevezetésével azonban bezárul ez a kiskapu: magyar vásárlóknak rövid távon áremelkedésre, valamint a szigorúbb ellenőrzések miatt hosszabb szállítási időre kell felkészülniük. Egy korábban 500 forintos termék ára a vám és a kezelési költségek miatt akár 1500-2000 forintra is emelkedhet, ami éppen a platformok legnagyobb vonzerejét, az irreálisan alacsony árszintet szünteti meg, míg a drágább árucikkek esetében ez a növekedés kevésbé lesz szembetűnő.

A kirívóan alacsony árak mögött eddig komoly kockázatok rejtőztek, hiszen a kínai platformokról származó áruk rendszeresen elbuknak az európai biztonsági teszteken, ráadásul korábban a felelősség is kizárólag a vásárlót terhelte egy esetlegesen hibás vagy veszélyes termék miatt.

Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója úgy véli, az új szabályozás nem büntetés, hanem egy régóta esedékes korrekció. Az eddigi rendszer ugyanis alapvetően igazságtalan helyzetet teremtett a szigorú európai előírásokat betartó, adózó és kétéves szavatosságot, illetve jótállást vállaló magyar kereskedőkkel szemben. Ezt tetézi, hogy az uniós adatok szerint az ázsiai csomagok jelentős részének értékét mesterségesen alulértékelték a vizsgálatok elkerülése érdekében. Az új szabályok értelmében a platformoknak közvetlen felelősséget kell vállalniuk az általuk forgalmazott árukért.

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Bál felmerülhet a gyanú, hogy a távol-keleti webáruházak európai raktárak létesítésével játsszák majd ki a rendszert, ez a gyakorlatban nem jelent valós kibúvót. Az uniós logisztikai központokba érkező konténeres áru nagykereskedelmi importnak minősül, így a vámot és az adókat a határon azonnal meg kell fizetni, a termékek pedig rögtön a szigorú európai biztonsági előírások hatálya alá esnek.

Ezzel párhuzamosan a platformok elveszítik a szinte végtelen kínálat jelentette logisztikai előnyüket is, hiszen a raktárakban előre csak a legnépszerűbb termékeket éri meg készletezni. Az ügyvezető hangsúlyozta, hogy ha egy ázsiai szereplő európai raktárból szállít ki, lényegében ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak majd rá, mint bármelyik hazai webáruházra.
Címlapkép: Getty Images
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