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Megrohamozhatják a Lidl boltjait a családok: erre a termékre egy éve várnak, most olcsóbb, mint tavaly
Visszatér a Lidl egyik legnépszerűbb karácsonyi gyerekjátéka, ráadásul a tavalyinál is olcsóbban kerül a boltokba: november 12-től mindössze 19 999 forintért lehet megvásárolni a részletgazdag fa játékkonyhát. A karácsonyi szezonra a versenytársak is hasonló játékokkal készülnek: az IKEA kínálatában is találtunk többféle gyerekkonyhát, igaz, jóval magasabb áron.
Újra kapható lesz a Lidl egyik népszerű karácsonyi gyerekjátéka: november 12-től ismét megjelenik az üzletek kínálatában a fa játékkonyha - szúrta ki a Pénzcentrum az akciós újságban. A szerepjátékokhoz ideális, részletgazdag kialakítású játék a kisebb gyerekeknek kínál lehetőséget arra, hogy eljátsszák a főzés és a sütés mindennapjait. A mentazöld-fehér színű konyhabútor többek között sütővel, főzőlappal, mikróval, mosogatóval és hűtővel is rendelkezik, így egy igazi konyha számos elemét megjeleníti.
Az ár is figyelemre méltó: a boltlánc a korábbi 24 999 forintos országos árat 20 százalékkal csökkentette, így a játékkonyha 19 999 forintért lesz megvásárolható. A termék a Lidl karácsonyi ajánlatai között, kiemelt TV-termékként szerepel, vagyis azoknak is érdemes lehet figyelniük az akciót, akik már most elkezdik beszerezni az ajándékokat.
Tavaly egyébként 22 222 forintért is lehetett kapni a gyerekkonyhát, és 2024-ben is ezen az áron szerepelt az akciós kiadványban a népszerű termék.
A Lidl mellett az IKEA kínálatában is többféle játékkonyha közül választhatnak a szülők, igaz, ezekért valamivel mélyebben a zsebükbe kell nyúlni. A svéd áruházlánc kínálatában található például a szürke, 68 × 40 × 100 centiméteres SILLTRUT játékkonyha, amelynek ára 34 990 forint. Az IKEA az áruházban történő vásárlás esetén 26 990 forintos kedvezményes árat is feltüntet, amely 2026. november 1. és 30. között érvényes.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Aki nagyobb modellt keres, annak a DUKTIG játékkonyha lehet érdekes: a nyír színű, 72 × 40 × 109 centiméteres változat 44 990 forintba kerül. A termék mikrohullámú sütővel, főzőlappal, mosogatóval és sütővel is rendelkezik, ráadásul az IKEA oldalán 143 vásárlói értékelés alapján ötcsillagos minősítéssel szerepel. A termék házhoz szállítással is elérhető, és az áruház tájékoztatása szerint az Örs vezér téri IKEA-ban raktáron van.
A választék és az árak alapján tehát a Lidl 19 999 forintos fa játékkonyhája jóval olcsóbb alternatíva lehet az IKEA modelljeinél, különösen azoknak, akik elsősorban karácsonyi ajándékot keresnek, és nem szeretnének 30-45 ezer forintot költeni egy gyerekjátékra.
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