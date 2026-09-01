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Gazdaság

Vége lehet a filléres Shein-korszaknak? Egyre nehezebb fenntartani az ultralacsony árakat

Pénzcentrum
2026. szeptember 1. 14:17

Hosszú évek próbálkozásai után végül a hongkongi tőzsdén mutatkozott be az ultragyors divatüzletágban érdekelt Shein online kereskedőcég, ahol 26,2 milliárd dolláros vállalatértékelést ért el, ez azonban messze elmarad a korábban becsült, közel 100 milliárd dolláros piaci értéktől - jelentette a BBC.

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A vállalat részvényenként 48,56 hongkongi dolláros kibocsátási áron kezdte meg a kereskedést, és összesen 1,7 milliárd dolláros forrást vont be az elsődleges tőzsdei kibocsátás (IPO) során. A papírok árfolyama a kereskedés kezdetén csaknem 10 százalékot esett, ám végül minimális, 0,12 százalékos mínuszban zárt. A Shein pénzügyi igazgatója, Leigh Gui az ünnepségen kiemelte, hogy a cég gyors kiszolgálásra épülő üzleti modellje jelenleg mintegy 160 piacot ér el világszerte, emellett a társaság több mint 273 millió aktív vásárlóval és évi egymilliárdot meghaladó rendelésszámmal rendelkezik.

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A hongkongi tőzsdei megjelenés kényszerű kompromisszum eredménye. A Shein eredetileg az Egyesült Államokban – a messze legnagyobb piacán – tervezte a tőzsdei bevezetést, majd Londonban is próbálkozott, ám mindkét helyszínen ellenállásba ütközött. Az amerikai törvényhozók a kényszermunka gyanúja miatt tiltakoztak, míg Nagy-Britanniában az ellátási lánc átláthatóságával és a környezeti hatásokkal kapcsolatos aggályok hiúsították meg a terveket. A Kínában alapított, 2021 óta szingapúri székhellyel működő vállalat végül idén júliusban kapott zöld jelzést a pekingi hatóságoktól a hongkongi tőzsdei bevezetésre.

A cég üzleti környezete gyökeresen megváltozott az IPO-tervek megfogalmazása óta. Az Egyesült Államok eltörölte a kis értékű csomagokra vonatkozó, 800 dollár alatti vámmentességet (az úgynevezett de minimis szabályt), amely korábban a Shein és fő riválisa, a Temu gyors növekedésének egyik kulcstényezője volt. Az Európai Unió ehhez hasonlóan 3 eurós illetéket vetett ki az alacsony értékű importra. A Shein júliusban 99 millió dolláros negyedéves veszteségről számolt be a forgalom lassulása mellett, miközben az iráni háború egyes piacokon tovább növelte a költségeket, és fennakadásokat okozott a szállításban.

A piaci verseny is jelentősen kiéleződött. Charu Chanana, a Saxo Bank befektetési stratégája szerint a részvények gyengélkedése arra utal, hogy a Shein alacsony árai egyre nehezebben tarthatók fenn, ez pedig áremelkedéshez vezethet. Jason Hszü, a Rayliant Global Advisors szakértője szerint az is hozzájárul ehhez, hogy a Shein már nem számít egyedülálló szereplőnek, mivel versenytársai úgyszintén prediktív technológiákat alkalmaznak a vásárlói élmény fokozására. A rivalizáló Asos és Boohoo részvényei szintén jelentősen gyengültek az elmúlt években a szabályozói nyomás és a kiélezett verseny hatására.

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A Shein ellen jelenleg az amerikai és az európai hatóságok is vizsgálatot folytatnak az üzleti gyakorlatai miatt, miközben a fenntarthatossággal és az etikus működéssel kapcsolatos kérdések továbbra is beárnyékolják a társaság megítélését.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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